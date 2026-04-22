4 zodii vor avea parte de noroc și oportunități, în timpul sezonului Taur

Intrarea Soarelui în semnul de pământ Taur, guvernat de Venus, pune accentul pe stabilitate, răbdare, plăcere senzorială și consolidarea valorilor personale.

Această etapă favorizează concentrarea pe rutină, resurse financiare și echilibru emoțional, dar patru zodii vor resimți în mod special o creștere a norocului și a oportunităților: Taur, Rac, Fecioară și Capricorn.

2 mai și între 10 - 14 mai momente-cheie, marcate de aspecte astrale favorabile pentru creativitate, decizii importante și progres personal.

Taur – începutul unui nou ciclu de afirmare

Odată cu intrarea Soarelui în semnul propriu, nativii Taur intră într-o perioadă de vizibilitate și reconectare cu obiectivele personale. Energia sezonului le oferă șansa de a-și consolida încrederea și de a finaliza procese de vindecare sau schimbare începute anterior.

Pe 2 mai, odată cu tranzitul lui Mercur în Taur, comunicarea devine mai clară și mai convingătoare, iar ideile capătă mai multă forță. Intervalul 10–14 mai aduce un plus de creativitate, sociabilitate și oportunități favorabile, amplificate de influențele lui Jupiter.

Rac – expansiune socială și conexiuni valoroase

Pentru nativii Rac, sezonul Taurului activează zona prieteniilor și a rețelelor sociale. Este o perioadă în care colaborările, proiectele de grup și întâlnirile cu persoane cu interese comune pot aduce rezultate semnificative.

Influența lui Jupiter intensifică această deschidere, favorizând conexiuni noi și idei de viitor. În special între 10 și 14 mai, sunt posibile întâlniri relevante și inițierea unor proiecte colective promițătoare.

Fecioară – deschidere spre experiențe noi

Pentru Fecioare, sezonul Taurului marchează o tranziție de la introspecție la explorare. Accentul cade pe învățare, călătorii, dezvoltare personală și extinderea orizonturilor.

Intrarea lui Mercur în Taur pe 2 mai sprijină claritatea mentală și luarea deciziilor importante. Perioada 10–14 mai poate aduce oportunități prin prieteni sau colaborări, cu potențial de evoluție pe termen lung.

Capricorn – creativitate și relații

Pentru Capricorni, sezonul Taurului activează zona creativității, a iubirii și a exprimării personale. Este o etapă în care spontaneitatea și dorința de a experimenta devin mai prezente.

După 4 mai, influența lui Mercur susține exprimarea ideilor și inițiativele artistice. Între 10 și 14 mai, aspectele favorabile dintre Soare, Mercur și Jupiter pot aduce momente importante în plan sentimental și parteneriate semnificative, potrivit parade.com.