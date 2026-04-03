4 zodii vor avea parte de noroc și abundență, în aprilie 2026

Jupiter este foarte puternic de la începutul lunii aprilie. Pe 4 aprilie,se mișcă în sfârșit înainte, pentru prima dată din noiembrie 2025, când a intrat în mișcare retrogradă. În timp ce Jupiter se află în Rac, aduce o îngrijire pozitivă în casă, familie și viețile noastre emoționale atunci când mulți dintre noi intrăm în contact cu cele mai profunde sentimente ale noastre și cu cele ale altora. Jupiter în acest semn este pozitiv pentru femei și promovează creșterea în familie, proprietăți imobiliare și dezvoltarea emoțională și intuitivă pentru toți, deși unele semne beneficiază mai mult decât altele.

Venus este a doua planetă a abundenței și guvernează nu numai bogăția și bunurile materiale, ci și dragostea, frumusețea, viața noastră socială și valorile. În aprilie, Venus tranzitează prin Taur până pe 24 aprilie, când intră în Gemeni și tranzitează prin acest semn din 24 aprilie până pe 19 mai. Aceste două planete atrag mai mult noroc și abundență către patru semne zodiacale pe tot parcursul lunii.

1. Taur

Jupiter este direct și tranzitează a treia casă a ta, care guvernează mediul nostru local, comunicarea, călătoriile pe distanțe scurte și ideile. În timpul acestui tranzit, putem avea unele dintre cele mai mari idei pentru a ne îmbunătăți veniturile, proiectele sau alte domenii ale vieții. S-ar putea să începeți să vă simțiți mai aproape de frați și de familia apropiată sau să petreceți timp împreună. De asemenea, s-ar putea să devii popular printre vecini, colegi și cei de care locuiești în apropiere.

Abilitățile tale de comunicare se pot îmbunătăți, ajutându-i pe ceilalți să te înțeleagă și să aibă încredere în ideile tale. Această plasare declanșează creștere prin interacțiuni zilnice, optimism și informații. Acesta poate fi un tranzit excelent pentru scris, prelegeri sau vorbit. Jupiter în Rac este foarte compatibil cu Taurul și este în sextil cu Soarele fiecărui Taur la un moment dat în acest ciclu Jupiter, ceea ce nu poate fi decât pozitiv și benefic.

Venus în Taur tranzitează casa ta I până pe 24. Deoarece casa I guvernează sinele, ar trebui să arăți și să te simți bine, iar acest tranzit ajută la atragerea celorlalți către tine. Crește încrederea în sine care se reflectă în ceilalți și aceasta este o plasare ideală a lui Venus pentru tine.

Când Venus își schimbă semnele și intră în Gemeni, tranzitează casa ta a banilor. Și aceasta poate crește încrederea în sine și poate ajuta cu banii și finanțele. Acest lucru poate aduce o perioadă de oportunități și lux sporite, farmec sporit și finanțe îmbunătățite prin oportunitățile care îți ies în cale. Aceasta ar trebui să fie una dintre cele mai bune luni ale anului, dacă nu chiar cea mai bună.

2. Gemeni

Jupiter, în tranzit direct, se află în casa a 2-a a banilor în această lună. Jupiter în casa a 2-a aduce o perioadă de noroc financiar sporit, stimă de sine îmbunătățită și expansiune materială. Întrucât casa a 2-a guvernează și valorile noastre, este posibil să treci printr-o perioadă în care reconsideri care sunt cu adevărat valorile tale și faci schimbări. Acesta poate fi, de asemenea, un moment pentru a face investiții înțelepte pentru viitorul tău și ar trebui să te simți bine cu resursele tale.

Venus în Taur tranzitează casa a 12-a a ta în cea mai mare parte a lunii, ceea ce poate favoriza vindecarea emoțională la un nivel profund și poate ajuta la creșterea spirituală. Acest lucru poate indica un tip de iubire necondiționată pentru ceilalți sau ar putea indica bani secrete sau ascunși. Venus prin această casă poate indica, de asemenea, o relație de dragoste secretă și s-ar putea să doriți să petreceți ceva timp în izolare.

Venus își începe tranzitul prin Gemeni pe 24, sau casa 1 a sinelui vostru. Acest lucru se întâmplă doar o dată pe an și este un moment în care, în general, arătăm, ne simțim și ne prezentăm celorlalți la cel mai înalt nivel. Această plasare vă poate spori stima de sine, la care ceilalți reacționează. Ați putea experimenta sau achiziționa lux sau articole de lux în această lună sau ceva care vă îmbunătățește aspectul, cum ar fi haine, bijuterii sau altceva. Ești atras de frumusețe în toate formele sale.

3. Rac

Jupiter este direct în casa 1 a sinelui vostru în această lună, ceea ce apare doar o dată la 12 ani. Jupiter este exaltat în acest semn, ceea ce înseamnă că energia funcționează fără probleme și în cea mai înaltă formă a sa. Acest lucru poate extinde tema casei și a familiei în special. Ai putea cumpăra proprietăți imobiliare. Poți experimenta un confort și o plăcere mai mare acasă.

Orice faci în acest moment pentru a crește securitatea ta personală poate fi benefică. Uneori, acest tranzit are efectul de a fi în locul potrivit la momentul potrivit pentru o oportunitate semnificativă. Jupiter în semnul tău personal este un moment foarte norocos.

Venus tranzitează prin Taur cea mai mare parte a lunii sau prin casa a 11-a a ta. Aceasta este casa care guvernează speranțele și dorințele noastre, grupurile noastre sociale și modul în care interacționăm cu comunitatea. Ai potențialul de a te apropia de îndeplinirea obiectivelor și planurilor tale pe termen lung și poate aduce oportunități prin prietenii. Venus în Taur este un semn extrem de compatibil pentru tine și este considerată acasă în acest semn. Guvernatorul planetar al Taurului este Venus, așa că ai ajutorul ambelor planete asociate cu abundența în această lună.

Pe 24 aprilie, Venus intră în Gemeni sau în casa a 12-a a ta. Aceasta poate oferi o oportunitate de a elibera orice bagaj emoțional negativ, vechi sau probleme care te țin pe loc. Îți place să petreci ceva timp singur cu această plasare a lui Venus și, uneori, poate indica un interes amoros secret. Așteaptă-te la o lună grozavă, Rac!

4. Pești

Jupiter este direct în casa a 5-a a iubirii luna aceasta. În casa a 5-a, Jupiter se leagă de romantism iar dacă ești singur există o șansă foarte mare ca cineva să intre în viața ta în timpul tranzitului său. Casa a 5-a guvernează, de asemenea, distracția, creativitatea și copiii. Ai o șansă mare nu doar să întâlnești pe cineva, ci și să găsești fericirea romantică, indiferent dacă ești în prezent în cuplu sau nu. Dacă ai un partener, ar trebui să fie un an grozav iar prieteniile tale pot crește și ele.

Dacă ești artisti, această trăsătură ți-ar putea spori abilitățile, oportunitățile și șansele de succes. Acesta ar trebui să fie un moment în care te distrezi. Conectează-te la copilul tău interior și permite-ți să simți bucurie. Aceasta este, de asemenea, o plasare bună pentru profesori sau oricine are de-a face cu copii. Pe de altă parte, dacă dorești să ai copii, acesta este un moment favorabil.

Venus în Taur este foarte compatibilă cu semnul tău zodiacal și tranzitează casa a 3-a cea mai mare parte a lunii. Acest lucru este favorabil pentru comunicare, călătorii scurte, intelect și activități zilnice. Comunici mai bine și nu fi surprins dacă nu petreci timp în zona ta imediată sau cu familia ta apropiată. Ai putea dezvolta relații plăcute cu vecinii tăi, iar acesta ar trebui să fie un moment bun pentru a-i distra pe cei care locuiesc aproape de tine.

Când Venus intră în Gemeni pe 24 aprilie, aceasta intră în casa a 4-a a ta, care guvernează casa și fundația ta. Ai putea să te muți, să faci schimbări în casă, să inviți oameni în vizită sau pur și simplu să te bucuri să fii acasă în acest moment. Ai parte de confort și armonie domestică, care susțin stabilitatea emoțională și fericirea personală, oferindu-ți o lună excelentă, potrivit yourtango.com.