5 cele mai cheltuitoare zodii: Semnele care riscă totul pentru plăcerile vieții

Deși mulți dintre noi tindem să ne ținem de un buget, aceste cinci semne zodiacale nu au cuvântul „buget” în vocabularul lor.

Sigur, este puțin riscant, dar acestor semne astrologice nu le pasă. Știu că trebuie să cheltuiești bani pentru a câștiga bani, iar a fi prea frugal oprește fluxul de bani înapoi în viața lor.

Chiar dacă nu ai întotdeauna bugetul necesar, dacă ești oricare dintre aceste cinci semne zodiacale, găsești întotdeauna o modalitate de a face lucrurile să funcționeze.

1. Pești

Ești adesea în tărâmul viselor când vine vorba de bani. Pare nesăbuit pentru unii, dar ai tendința să te gândești la bani mai mult ca la un concept, motiv pentru care nu te temi să rămâi fără ei.

De asemenea, îți place să faci cumpărături și îți plac darurile scumpe. Ești generos cu banii tăi, așa că nu e de mirare că ești zodia numărul 1 care nu știe ce înseamnă să ai un buget. Oricât de uimitor ai fi, gestionarea banilor nu este întotdeauna punctul tău forte.

2. Balanță

Îți place să te distrezi și iubești lucrurile frumoase din viață. Nu te temi să cheltuiești puțin mai mult pentru a te bucura de ambele lucruri. Ești guvernată de Venus, planeta frumuseții și a valorii, așa că nu e de mirare că îți place să prioritizezi aceste lucruri în viața ta. Acesta este motivul pentru care ai tendința să nu îți gestionezi bine bugetul.

Dacă există o oportunitate de a cheltui bani, de a arăta mai frumos, Balanța este potrivită. Sigur, poți fi responsabilă. Darpoți fi și impulsivă, mai ales când vine vorba de cheltuieli nesăbuite. Așa că asigură-te că îți verifici contul înainte de a folosi cardul.

3. Săgetător

Săgetătorul probabil are un buget sau cel puțin s-a gândit să aibă un buget. Totuși, asta nu înseamnă că îl respecți întotdeauna. Ai o relație puțin nerealistă cu banii. Săgetătorul pare să creadă că banii vin și pleacă ușor, că banii sunt atrași de ei și le cad literalmente în brațe.

De aceea nu ești niciodată îngrijorat de bani și ai tendința să oferi cadouri scumpe. Deși acesta este un comportament puțin nesăbuit, lucrurile tind să se rezolve pentru tine. Fie că este vorba de o mărire neașteptată de salariu sau de bani găsiți pe stradă, cu norocosul Jupiter ca planetă conducătoare ai întotdeauna norocul de partea ta. Totuși, fii atent! Norocul are tendința să vină și să plece în valuri.

4. Gemeni

Ești destul de inteligent. Chiar dacă înțelegi conceptul de buget, și probabil ai unul, atunci când te simți copleșit îți este greu să te ții de el. Nu este neobișnuit să ai un buget și totuși să faci lucruri care nu se încadrează în bugetul tău real.

Dacă vrei cu adevărat să-ți controlezi finanțele, atunci primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți dai seama cum să te bazezi pe tine și să-ți amintești să ții de plan.

5. Berbec

Personalitatea ta impulsivă nu este tocmai propice menținerii unui buget. În schimb, preferi să te lași purtat de val. Te concentrezi pe trăirea momentului. Acesta este motivul pentru care, deși poți avea un buget, odată ce găsești ceva ce îți place, totul se pierde.

Uită de prețurile la alimente sau de economisire. Impulsivitatea ta te-ar putea face mai susceptibil de luarea unor decizii discutabile. Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu ai deloc un buget. Totuși, până când termini de plătit facturile, ar fi bine să aștepți înainte de a merge să cauți prin magazine, potrivit yourtango.com.