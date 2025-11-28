5 trucuri simple care te ajută să-ți faci partenerul fericit

1. Apreciază-l

Obișnuiești să spui: „Când ai pus benzină la mașină, ți-ai lăsat toate lucrurile acolo. Aruncă paharul gol de la Starbucks data viitoare. Eu nu sunt menajeră".

Poți să schimbi exprimarea: „Mulțumesc foarte mult că mi-ai pus benzină în rezervorul mașinii! Ai fost atât de drăguț! Nimeni nu a fost vreodată atât de drăguț cu mine!"

E o mică diferență. Încearcă să te concentrezi câteva minute în fiecare zi pe ceea ce apreciezi la partenerul tău. Dacă poți să-ți dai seama doar că nu bea în exces în majoritatea serilor din timpul săptămânii și face duș regulat, începe cu asta. Fă pași mici.

2. Respectă-l

Obișnuieștii să spui: „De ce îmi spui mereu să nu-mi fac griji pentru Jen?” „Este nervoasă și transformă munca într-un coșmar. Da, sunt sigură că lucrul corect de făcut este să încep demersurile pentru a fi concediată. Nu știi nimic despre slujba mea. Mama crede că am dreptate.”

Poți să schimbi exprimarea: „Ce crezi că ar trebui să fac cu Jen la serviciu? Tu știi mereu despre chestii de genul ăsta.”

Ce-ar fi să încerci să te gândești la trei domenii în care partenerul tău este destul de inteligent și apoi să te asiguri că, atunci când discuția se îndreaptă spre aceste domenii, arăți un interes sincer față de opinia lui și îi spui că apreciezi contribuția lui? E ca intimitatea verbală.

3. Oferă-i afecțiune

Obișnuiești să spui: „Am crezut că ai cumpărat un pepene galben. Vezi un pepene galben aici? Uh, nu mă mai atinge.”

Poți să schimbi exprimarea: „Te iubesc atât de mult! Ești atât de drăguț. Îmi place când porți cămașa aia. Arată sexy.”

Încearcă să spui câteva lucruri amabile, complimente, pe lângă vorbele tale obișnuite despre casă și copii. Și nu uita să-ți intensifici afecțiunea fizică, cum ar fi ținerea de mână, îmbrățișările și săruturile. Dacă bărbații ar avea parte de mai multe astfel de manifestări, nu ar mai aștepta intimitate fizică 24/7 și/sau ar fi mai amabili în fața respingerii atunci când aceasta apare, inevitabil.

4. Distrează-te cu el

Obișnuiești să spui: „Am crezut că am spus că trebuie să ieșim din casă la 7:20 ca să fim acolo la 8. Acum e 7:25 și nimeni nu mă ajută să prepar micul dejun pentru copii și nu puem ajungem acolo la 8.00 sau cel târziu la 8:10. Și nu mă mai atinge!”

Poți să schimbi exprimarea: „Hai să mergem cu mașina la mare, în seara asta! Putem dormi pe jos, la sora mea! Hai să ne jucăm de-a fugiții de acasă!”

Evident, odată cu venirea pe lume a copiilor, casa, munca, și tot ce mai faci, dispare spontaneitatea dar încearcă să nu te ransformi într-o femeie copleșită de vață și griji, potrivit yourtango.com.

5. Fii generoasă cu el

Obișnuiești să spui: „Da, și mie mi-e foame. Dar copiii dorm și nu mă ridic de pe canapea. Trebuie să mă relaxez înainte să-mi pierd puterile. Am avut o zi foarte proastă.”

Poți să schimbi exprimarea: „Hei, ți-e foame? Lasă-mă să-ți fac niște fursecuri și să alerg la magazin după bere.”

Încearcă să faci un lucru frumos în fiecare zi pentru partenerul tău. Și intimitatea contează, dar nu o abordăm aici. Alte opțiuni: pregătește-i o masă, o gustare, cumpără-i mâncarea preferată de la magazin.Urmărește la tlevizor emisiunle lui perferate, cumpără-i o cămașă nouă, etc.

