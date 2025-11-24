5 zodii atrag norocul în dragoste, în săptămâna 24 - 30 noiembrie 2025

Saturn în Pești a oferit o călătorie sălbatică și uneori sfâșietoare din 2023, dar aceasta se apropie de sfârșit. Joi, 27 noiembrie, Saturn staționează direct în acest semn de apă pentru ultima dată în acest ciclu. În aceeași zi, Luna în primul pătrar răsare în Pești, amintindu-ți că în fiecare sfârșit există și un început.

Poți pune planuri în mișcare deoarece Mercur staționează direct în Scorpion, sâmbătă, 29 noiembrie. Acum, că această planetă este în mers direct în acest semn zodiacal profund, vei avea timp până când intră în Săgetător, pe 11 decembrie, pentru a-ți redirecționa relația către o legătură mai profundă și mai semnificativă.

Pe măsură ce Venus se mută în Săgetător duminică, 30 noiembrie, vei începe să vezi dragostea diferit. Există un sentiment reînnoit de speranță că, de fapt, nu trebuie să rămâi în acele cicluri karmice. Venus va rămâne în Săgetător până pe 24 decembrie, ajutându-te să explorezi noi modalități de a iubi în relația ta. Este timpul să alegi tipul de conexiune din care vrei să faci parte în noul an.

1. Fecioară

Ia-ți timpul de care ai nevoie. Saturn va staționa direct în Pești joi, 27 noiembrie. Saturn este în Pești din 2023, deși cu o scurtă perioadă în Berbec, la începutul acestui an. Saturn reprezintă lecții karmice și sincronizare divină, așa că această perioadă a adus la iveală multe lecții pe care erai menit să le înveți în această viață, în special în ceea ce privește limitele.

Deși Saturn te învață lecții, este și planeta care unește iubirea ta pentru totdeauna. Se spune că ceea ce Saturn unește, nimic nu poate separa vreodată. Fie că îți dai seama că meriți mai mult, fie că tu și partenerul tău ați trecut cu bine de această furtună cosmică, te îndrepți spre o eră a iubirii mai bună și mai sănătoasă.

Mișcarea directă a lui Saturn îți permite să conectezi punctele din viața ta romantică și să înțelegi ce a fost menit să te învețe această fază. Limitele vor fi esențiale, la fel și înțelegerea faptului că nu poți controla rezultatul unei relații doar prin forță. Există un spațiu pentru a te preda aici, a vedea semnul de pe perete și a înceta să mai rezisti la ceea ce este menit pentru tine.

În funcție de alegerile tale din ultimii ani, această energie se va manifesta diferit în viața ta, dar mesajul este clar: Saturn vrea să lași lecțiile karmice în trecut și să înveți ce înseamnă să abordezi dragostea ca o versiune vindecată a ta. Acordă-ți timp să reflectezi asupra lecțiilor, dar ia aminte și la oricine sau la orice relații care au trecut prin această perioadă deoarece acum poți fi sigur că sunt menite să fie.

2. Scorpion

Stabilește-ți o intenție pentru o dragoste dulce. Nu ai nevoie de aventuri ilicite sau de dragoste toxică pentru a fi entuziasmat și intrigat de o relație. Nu trebuie să stai în anxietate pentru a simți că ești cu adevărat îndrăgostit. Au existat atât de multe oportunități de vindecare în ultimii ani, dar această energie se construiește de la sine.

Această săptămână aduce o energie puternică menită să te ajute să înțelegi valoarea unei iubiri dulci. Vorbim despre iubirea care nu aduce confuzie sau toxicitate în viața ta. Acum înțelegi că iubirea nu trebuie să fie de fapt grea sau dureroasă.

Vineri, 27 noiembrie, Luna în Pești va răsări, redându-ți speranța că vei găsi genul de iubire la care ai visat dintotdeauna. Dacă sunteți deja împreună, aceasta va fi o ocazie să vorbiți despre viitor sau despre o logodnă.

Dacă ești singur, acesta este un moment potrivit pentru a-ți stabili o intenție pentru genul de iubire pe care să o meriți. Lasă în urmă fascinația pentru băiatul sau fata rrea care îți frânge mereu inima. Renunță la gândul că trebuie să te mulțumești cu puțin pentru a avea pe cineva alături. În schimb, stabilește-ți o intenție pentru o iubire dulce, care încă știe cum să-ți facă inima să vibreze în toate modurile potrivite.

3. Taur

Acordă-ți timp să vezi situația dintr-o perspectivă nouă. Mercur a fost în călătoria sa retrogradă în Scorpion, din 18 noiembrie. Această perioadă a fost marcată de confuzie, neînțelegeri și certuri repetitive. Scopul acestei energii a fost să te ajute să-ți gestionezi sentimentele și ceea ce se întâmpla în relația ta. Cu toate acestea, ți-a cerut să-ți acorzi timp pentru a reflecta înainte de a încerca efectiv să inițiezi orice schimbări.

Pe măsură ce Mercur staționează direct în Scorpion sâmbătă, 29 noiembrie, toate aspectele comunicării se vor îmbunătăți. Vei ști în sfârșit ce decizie ar trebui să iei. În această perioadă, ești încurajat să aduci în discuție probleme sau dureri din trecut cu partenerul tău. Vei avea cuvintele pentru a te exprima, dar ar trebui să ai și o idee despre ce vrei să se întâmple. Indiferent dacă dorești să te reconectezi cu partenerul tău într-un mod mai sănătos sau să te desparți definitiv, acum este momentul să faci acest lucru.

Orice s-a făcut în timpul lui Mercur retrograd va fi acum anulat, așa că fii pregătit pentru discuții care implică viitorul relației tale sau chiar o reuniune neașteptată. A trebuit să treci prin această fază pentru a vedea în sfârșit adevărul dar acum, că ai trecut prin asta, poți avea încredere în tine că vei face următorul pas.

4. Gemeni

Lasă dragostea să devină tot ce contează. Venus va intra în Săgetător duminică, 30 noiembrie, aducând un sfârșit frumos și romantic lunii. Venus guvernează toate aspectele vieții tale romantice și, în Săgetător, te ajută să-ți muți atenția către viața personală. Venus va rămâne în acest semn de foc până pe 24 decembrie, ajutându-te să profiți la maximum de sezonul care urmează, mai ales că acesta coincide cu sezonul Săgetătorului.

Săgetătorul ajută la aducerea unui echilibru mai mare în viața ta romantică, invitându-te să îmbrățișezi calitățile acestui semn de foc. Îmbrățișează noi modalități de conectare, întâmpină experiențe interesante și lasă în urmă acea zonă de confort odată pentru totdeauna. Venus în Săgetător nu doar îți revitalizează viața romantică. Tranzitul ajută, de asemenea, la aducerea unei noi iubiri, pe măsură ce realizezi că aceasta este tot ce contează cu adevărat.

Venus va rămâne în Săgetător până pe 24 decembrie, aducându-ți nu doar o săptămână, ci o lună de romantism. În această perioadă vei deveni mai atractiv pentru partener isau potențiale interese amoroase. Vei putea alege cu cine vrei să fii și unde vrei să duci o relație serioasă.

Aceasta este o șansă de a explora relația ta sau genul de iubire la care ai visat, fără a te limita la liste de cerințe sau a te întâlni doar cu genul tău. Privește acest lucru nu doar ca pe un sezon al iubirii și al romantismului, ci ca pe o șansă de a explora. Lasă iubirea să fie o adevărată aventură a inimii.

5. Rac

Destinul tău romantic te așteaptă. Indiferent cât de mult ai încercat să mergi mai departe în ultimii ani, s-a simțit ca un obstacol sau un eșec după altul. Această energie aproape că a făcut să pară că ești prostesc pentru că ai riscat sau ai avut credința că marea ta iubire este încă acolo. Deși ai fost invitat să îmbrățișezi lecții despre vindecare, credința în tine și încrederea au creat stagnare în viața ta romantică.

Aceasta poate fi o perioadă prelungită de singurătate, fără nicio opțiune, sau în care ai mers în cerc cu un partener despre care ai rămas nesigur. Oriunde te-au găsit acești ultimi ani, lucrurile sunt pe cale să se schimbe în bine în zilele următoare. Saturn va staționa direct în Pești joi, 27 noiembrie, chiar înainte de Primul Pătrar de Lună în același semn. Energia Peștilor aduce o nouă iubire și noi începuturi romantice.

Intri într-o perioadă mai ușoară și mai frumoasă în viața ta romantică. Orice ai încercat să realizezi se va manifesta brusc. Evenimentele din această săptămână se pot schimba rapid și pot implica, de asemenea, călătorii semnificative. Iubirea vieții tale s-ar putea să nu locuiască acolo unde ești tu, mai ales dacă ai fost implicat într-o relație la distanță. Rămâi deschis și ai încredere că această perioadă reprezintă sfârșitul întârzierilor și începutul a ceva minunat, potrivit yourtango.com.