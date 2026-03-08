5 zodii se vor bucura de relații mai bune, în săpămâna 9 - 15 martie 2026

Acești doi asteroizi care încheie săptămâna oferă fundalul perfect pentru staționarea directă a lui Jupiter în Rac marți, 10 martie. Jupiter în Rac aduce noroc vieții voastre romantice și dezvăluie importanța conexiunii emoționale. Acesta este momentul perfect pentru a încetini ritmul și a planifica timp împreună. Nu treceți cu vederea momentele simple de conexiune. În loc de obiective mari, concentrați-vă pe a vă îngriji unul pe celălalt și pe dragostea pe care o împărtășiți.

1. Fecioară

Nu-ți pune la îndoială emoțiile. Odată cu intrarea Vestei în Pești pe 9 martie, începi să tânjești spre un angajament mai profund cu partenerul tău actual. Această energie te ajută să depășești orice sentimente de separare sau deconectare. Dincolo de atingerea unui loc de stabilitate mai mare, ești, de asemenea, capabil să-ți exprimi mai bine dragostea unul pentru celălalt. Vesta în acest semn de apă te ajută pe tine și pe persoana pe care o iubești să vă simțiți cu adevărat îngrijiți. Încetinește ritmul și fii prezent în momentele mici.

Asumă-ți riscul vulnerabilității, mai ales dacă ești singur. Această energie creează o dorință puternică de a te simți văzut și auzit de persoana cu care te întâlnești, așa că este important să creezi spațiul pentru o conexiune mai profundă. Permite-ți să fii îngrijit cu această energie, în loc să te concentrezi doar pe ceea ce poți oferi celorlalți. Aceasta este șansa ta de a construi o relație durabilă și împlinitoare emoțional cu cineva cu adevărat special.

2. Capricorn

Este sigur să faci următorul pas. Când Jupiter staționează direct în Rac pe 10 martie, este mult mai ușor să mergi mai departe în relația ta romantică. Jupiter este planeta norocului și este setată să-ți aducă ție și partenerului tău viitorul la care ați visat dintotdeauna. Jupiter retrograd te-a ajutat să-ți înțelegi emoțiile, astfel încât să poți intra acum într-o perioadă incredibilă de romantism.

Permite-ți să reintri în lumea întâlnirilor. Probabil ai petrecut ultimele luni reflectând asupra sentimentelor și relațiilor tale din trecut. Deși aceasta a fost o parte importantă a autodescoperirii tale, este la fel de esențial să începi să te expui. Ai șansa de a-ți întâlni iubirea pentru totdeauna și de a construi viața la care ai visat dintotdeauna împreună.

3. Gemeni

Nu se așteaptă de la tine să ții totul în brațe. Când Luna în al treilea pătrar în Săgetător răsare pe 11 martie, reflectă asupra a ceea ce nu mai trebuie să cari. Indiferent dacă te concentrezi asupra a ceea ce trebuie să ierți sau să renunți, recunoaște că nu poți continua să-ți faci griji pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut, cel puțin nu dacă vrei să construiești o viață împreună. Acordă-ți timp să reflectezi asupra a ceea ce vrei să eliberezi și poartă conversațiile importante cu partenerul tău.

Există un motiv pentru care ceva din trecutul tău nu a funcționat. Nu este că ai dat-o în bară sau că ți-ai pierdut șansa, ci din cauza lecțiilor karmice sau a protecției divine. Folosește energia Lunii în Săgetător pentru a renunța la persoana și relația la care te-ai gândit. Nu poți să te întrebi încontinuu despre trecutul tău și să te aștepți în continuare să mergi mai departe. Eliberează-ți strânsoarea asupra acestei situații pentru a putea primi cu brațele deschise dragostea care îți este menită.

4. Scorpion

Nu este timp de pierdut. Fie această relație este una pe care vrei să dureze pentru totdeauna, fie nu este. Chiar și indecizia este un răspuns în sine. Te îndrepți spre o săptămână puternică din punct de vedere romantic, cu Marte unindu-se cu Nodul Nord în Pești pe 12 martie, urmat de intrarea lui Ceres în Taur pe 15 martie. Nodul Nord și Marte reprezintă un eveniment predestinat care are loc în relația ta romantică, în timp ce Ceres în Taur semnifică o mai mare stabilitate și ușurință. Aceasta este șansa ta de a alege dragostea pe care ți-o dorești și de a te implica complet.

Dacă ești singur, atunci această săptămână marchează o schimbare importantă în ceea ce privește tipul de oameni pe care îi atragi în viața ta. Este timpul să iei în serios întâlnirile. Această energie sugerează că îți dorești un partener de viață, mai degrabă decât o conexiune ocazională. Onorează această schimbare interioară, întrucât ceea ce accepți este ceea ce primești. Renunță la întâlnirile cu persoane care sunt similare cu ciclurile trecute și simte-ți dragostea pe care o meriți cu adevărat.

5. Balanță

Nu-ți ascunde nimic. Pe 13 martie, Lilith în Săgetător face trigon cu Venus în Berbec, creându-ți o oportunitate de a vorbi în sfârșit. Ai încheiat recent un ciclu major de creștere și, din această cauză, trebuie să-ți redefinești relația actuală. Deși te-ai întrebat dacă această conexiune poate continua să crească odată cu tine, singura modalitate de a ști cu siguranță este să te deschizi. Lilith în Săgetător te ajută să spui ceea ce ai evitat anterior, așa că creează timp pentru o conversație semnificativă.

Dezvăluie-ți sinele cel mai autentic, mai ales dacă ești singur, Balanță. Săptămâna aceasta, ești capabil să atragi o nouă conexiune care onorează sinele tău autentic și se aliniază cu creșterea ta recentă. Asumându-ți exact cine ești, atragi pe cineva care prețuiește acea versiune a ta. Nu te abține și nu te cenzura pentru confortul altora. Cu cât ești mai deschis și mai îndrăzneț, cu atât ai șanse mai mari să atragi atenția persoanei potrivite, potrivit yourtango.com.

