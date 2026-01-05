5 zodii cu cel mai bun horoscop al săptămânii 5–11 ianuarie 2026

Energia puternică a Lunii în Leu deschide săptămâna cu încredere, curaj și dorință de afirmare, iar tranzitele ulterioare din Fecioară și Balanță ajută la clarificarea obiectivelor și la construirea unor planuri solide, scrie yourtango.com.

În plin sezon Capricorn, optimismul și ambiția sunt la cote ridicate, iar începuturile din 2026 capătă contur. Iată care sunt zodiile cu cel mai bun horoscop al săptămânii și ce oportunități le scot astrele în cale.

1. Leu

Pentru Lei, săptămâna începe spectaculos, cu Luna chiar în semnul lor. Este un moment ideal pentru a-și reafirma viziunea, dorințele și planurile de viitor. Deși marile schimbări vin mai târziu în an, această perioadă ajută la clarificarea direcției.

Astrele recomandă diplomație și evitarea conflictelor inutile. Ajutorul oferit celorlalți se va întoarce sub formă de sprijin și recunoaștere.

2. Fecioară

Fecioarele sunt chemate să lase trecutul în urmă și să îmbrățișeze un nou început. Sezonul Capricornului le oferă claritate și dorință de organizare, iar energia Lunii le ajută să se reconecteze cu ele însele.

Este o săptămână excelentă pentru planuri noi, învățare, proiecte personale și chiar pentru romantism. Atenție, însă, la cheltuieli impulsive.

3. Balanță

Balanțele se află într-o perioadă de reconectare profundă cu sinele. Luna în Leu le amintește cât de important este să se pună pe primul loc, iar tranzitele ulterioare aduc echilibru emoțional și claritate mentală.

Este un moment ideal pentru dezvoltare personală, creație și planuri de viitor. Relațiile cu cei apropiați se îmbunătățesc, iar sprijinul vine exact când este nevoie.

4. Capricorn

Capricornii continuă să fie în centrul atenției, cu Soarele în semnul lor și Marte amplificându-le energia și determinarea. Ambiția este mare, dar astrele recomandă răbdare și atenție la detalii.

Colaborările pot fi extrem de productive, iar lecțiile acestei săptămâni sunt legate de echilibru, perseverență și creștere pe termen lung.

5. Vărsător

Vărsătorii sunt inspirați să viseze îndrăzneț și să își depășească limitele. Luna în Leu le activează sectorul relațiilor, aducând energie pozitivă în plan social și sentimental.

Tranzitul Lunii în Fecioară îi ajută să devină mai organizați și mai eficienți, iar energia din Balanță îi încurajează să comunice, să învețe și să profite de oportunitățile apărute.