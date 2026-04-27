5 zodii dau lovitura în perioada 27 aprilie – 3 mai 2026: bani, iubire și oportunități

Săptămâna începe sub influența Lunii în Fecioară, o energie proaspătă care aduce conexiuni noi și claritate în plan personal.

Pe 28 aprilie, Luna intră în Balanță și pune accent pe comunicare și relații, ajutându-ne să ne exprimăm mai bine și să construim legături mai solide. Momentul-cheie al săptămânii vine pe 1 mai, odată cu Luna Plină în Scorpion, care ne îndeamnă să ne întoarcem spre interior și să ne înțelegem emoțiile pentru a ne consolida relațiile.

Fecioară

Pentru nativii Fecioară, începutul săptămânii vine cu un impuls puternic datorită Lunii în propriul semn. Te îndrepți spre un nou obiectiv și începi să vezi mai clar oportunitățile care apar, mai ales după intrarea lui Uranus în Gemeni.

Luna în Balanță îți oferă încredere și te ajută să îți depășești limitele. Este momentul să te concentrezi pe ceea ce îți aduce bucurie și să nu te suprasoliciți. Spre finalul săptămânii, socializarea devine mai plăcută, iar colaborările îți pot aduce beneficii importante.

Balanță

Balanțele continuă să proceseze energia intensă din sezonul Berbecului, însă Luna în Fecioară le ajută să încetinească și să vadă lucrurile mai clar.

Cu Luna în semnul lor, optimismul crește, iar viitorul începe să pară mai promițător. Uranus în Gemeni aduce revelații și oportunități noi, dar și un proces de vindecare în plan emoțional. Luna Plină în Scorpion te inspiră să începi proiecte noi și să visezi mai departe.

Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna vine cu un impuls de acțiune. Deși unele energii pot părea stagnante, Luna în semnul tău te ajută să îți recapeți forța și să mergi înainte.

Ești susținut de oamenii din jur, iar noi conexiuni pot apărea. Planurile financiare devin o prioritate, iar Luna Plină îți poate aduce responsabilități noi, mai ales în carieră. Ai însă toate resursele necesare pentru a evolua.

Taur

Taurii simt o ușurare importantă odată cu ieșirea lui Uranus din semnul lor. Această schimbare face ca energia Lunii Pline să fie mai blândă și mai favorabilă.

Dragostea și relațiile sunt în prim-plan, iar conexiunile devin mai profunde. Este o perioadă bună pentru a construi stabilitate, inclusiv în plan financiar. Spre finalul săptămânii, momentele petrecute cu prietenii aduc relaxare și echilibru.

Vărsător

Pentru Vărsători, cariera capătă un impuls important. Luna Plină în Scorpion aduce oportunități și rezultate pentru eforturile depuse în ultimele luni.

La începutul săptămânii, ai energia necesară pentru a avansa, iar Luna în Balanță îți deschide noi orizonturi. Este un moment excelent pentru a învăța lucruri noi și pentru a-ți împărtăși ideile. Energia lui Uranus în Gemeni îți amplifică inteligența și creativitatea, ajutându-te să te afirmi.