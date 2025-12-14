5 zodii au parte de dragoste profundă, în săptămâna 15-21 decembrie 2025

Există o schimbare către o dragoste dedicată și de durată în relația ta, în special odată cu intrarea în energia Capricornului. Marte se schimbă în acest semn de pământ pe 15 decembrie, chiar înainte de începerea sezonului Capricornului, pe 21 decembrie.

Capricornul este un semn zodiacal serios, așa că nu este vorba despre aventuri ocazionale, ci despre genul de relație care vrei să o dureze pentru totdeauna.

Angajamentul nu înseamnă întotdeauna căsătorie deși reprezintă legătura stabilă dintre doi oameni care știu că vor să-și trăiască viața împreună. Înseamnă că nu există confuzie sau doar observarea direcției în care lucrurile se îndreaptă. Reprezintă o decizie conștientă de a explora o relație și de a construi o fundație care poate dura pentru totdeauna. Dragostea în sine nu este doar o promisiune, ci un angajament de a trece prin vremurile dificile și de a nu înceta niciodată să alegi persoana cu care vrei să fii.

Energia Capricornului din această săptămână ajută la sosirea iubirii profunde pentru aceste semne astrologice care își bazează visele romantice în pași concreti și le transformă în realitate. Aceasta este șansa ta de a experimenta echilibrul dintre destin și realitate. Poți vedea cine este menit pentru tine și ce poți face pentru a transforma o relație simplă în iubire de o viață.

1. Rac

Creează spațiu pentru iubire. Viața ta romantică este pe cale să cunoască o schimbare dramatică, odată cu intrarea lui Marte în Capricorn luni, 15 decembrie. Acest lucru îți schimbă atenția către întâlniri într-un mod serios. Este, de asemenea, începutul unui proces de transformare.

Marte reprezintă locul în care simți motivația, iar în Capricorn reprezintă întâlnirile, dezvoltarea unei relații existente sau descoperirea a ceea ce ai nevoie pentru a fi fericit. Totuși, Marte este doar prima dintre multele planete care se vor muta în Capricorn în următoarele săptămâni. Nu este vorba despre un calendar social încărcat, ci despre găsirea, în sfârșit, a iubirii la care ai visat.

Marte este în Capricorn până pe 23 ianuarie, ajutându-te să profiți la maximum de această energie. În această perioadă trebuie să te concentrezi pe crearea unui spațiu pentru iubire. Vei simți o motivație mai mare pentru a ieși la întâlniri, a vindeca relația sau a stabili planuri de viitor împreună. Totuși, va trebui să devină și centrul tău de atenție. Asta nu înseamnă că alte domenii ale vieții tale trebuie să sufere dar trebuie să faci loc în viața ta pentru relația pe care ți-o dorești.

Dacă ești singur, încearcă să fii conștient că te expui și accepți oferte de la persoane pe care altfel nu le-ai face. Dă-ți o șansă să te îndrăgostești. Dacă ești deja îndrăgostit, aceasta este șansa ta să iei în serios viitorul tău și să începi să vorbești despre planuri pentru 2026. Vei avea noroc în dragoste pe tot parcursul noului an, așa că acordă acestei arii a vieții tale atenția pe care o merită.

2. Fecioară

Fii dispus/ă să te deschizi. Deși poți fi văzută ca fiind analitică, asta nu înseamnă că nu experimentezi emoții profunde. Problema apare adesea pentru că îți place să-ți păstrezi sentimentele ascunse. Te gândești prea mult înainte de a spune ceva, până la punctul de a crea îndoieli.

În loc să fii atât de conștientă de ceea ce simți sau de cum exprimi, deschide-te și asumă-ți riscul de a-ți împărtăși sentimentele. Emoțiile nu trebuie să fie transmise într-un mod perfect și nici nu trebuie să aibă un scop. Dacă vrei profunzime și sens în relația ta, atunci trebuie să fii vulnerabil cu ceea ce împărtășești.

Miercuri, 17 decembrie, Luna în Scorpion va face trigon cu Neptun în Pești, creând atmosfera perfectă pentru vulnerabilitatea emoțională. Cu Neptun direct în Pești și trecând prin ultimele sale săptămâni în acest semn zodiacal, ajungi într-un punct de împlinire, ceea ce te ajută să vezi motivul din spatele evenimentelor din viața ta amoroasă și să înțelegi că realitatea iubirii este mai bună decât orice vis.

Pe măsură ce Luna în Scorpion se aliniază cu Neptun ești ghidat să-ți îmbrățișezi sinele cel mai vulnerabil și să te deschizi partenerului tău. Nu lăsa loc pentru presupuneri sau îndoieli de sine. În schimb, ai încredere că sentimentele pe care le ai fac parte din relația ta care crește, în toate modurile pe care ți le-ai dorit.

3. Gemeni

Poți avea ce e mai bun din ambele lumi. Joi, 18 decembrie, Venus în Săgetător formează un quincunx cu Jupiter retrograd în Rac. Un quincunx este un tranzit mai puțin cunoscut care permite armonia și îmbinarea energiei. Această energie se referă la sentimentul că ești adorat și apreciat în relația ta. Asigură-te că creezi momente de savurat alături de partenerul tău în zilele următoare. Acordă-ți timp să reflectezi asupra modului în care își arată dragostea pentru tine deoarece este posibil să ai deja tot ce ai căutat.

Când Venus și Jupiter retrograd se aliniază, primești un semn că relația ta este exact ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna. Acest lucru va veni ca un dar sau o acțiune din partea partenerului tău, care te ajută să afirmi cât de profund te iubește.

Deși te simți cu adevărat văzut și apreciat, poate ajuta și să aduci puțină emoție și aventură. Această energie se referă la ieșirea din zona ta de confort și la încercarea de lucruri noi, fără a sacrifica stabilitatea emoțională și securitatea de care ai ajuns să ai nevoie. Nu trebuie să te închizi pe tine sau relația ta în această perioadă, pur și simplu să ai încredere în intențiile partenerului tău și în conexiunea pe care ați construit-o împreună.

4. Leu

Explorează ce rezonează cu sufletul tău. Ai fost într-o călătorie profundă de a învăța ce fel de relație îți dorești și ce înseamnă dragostea autentică pentru tine. Deși acest lucru a adus provocări în ultimul an, toate acestea sunt acum în urmă. În sfârșit, ești într-o poziție în care poți alege dragostea și relația care se aliniază nevoilor tale.

Indiferent cum apare pentru cei din afară sau de standardele tale anterioare pentru dragoste, te-ai eliberat de ceea ce te ținea pe loc. Acum, singurul lucru care mai rămâne de făcut este să cucerești dragostea care îți este menită. Îmbrățișează acest moment și să știi că este doar începutul unei vieți frumoase împreună.

Vineri, 19 decembrie, răsare Luna Nouă în Săgetător. Indiferent dacă ai deja o relație sau speri să spui „Da”, această energie te ajută să te concentrezi asupra tipului de relație pe care ai aflat că o dorești și pe care ai nevoie.

Săgetătorul vrea să exploreze, să călătorească împreună și vede viața ca pe o mare aventură. Având în vedere că acest semn zodiacal guvernează dragostea ta pe termen lung, înseamnă că trebuie să ai aceleași principii și în relația ta romantică. Alege-te pe tine și dragostea care ți se pare potrivit deoarece momentul este perfect pentru a-ți urma sufletul.

5. Pești

Deschide-te către noi posibilități. Duminică, 21 decembrie, începe sezonul Capricornului și introduce o perioadă puternică pentru a cunoaște oameni noi și a-ți deschide cercul social. Energia Capricornului reprezintă oamenii cu care te înconjori, inclusiv posibilitățile romantice.

Această energie reprezintă, de asemenea, dragostea sănătoasă și stabilă de care ai ajuns să ai nevoie în ultimii ani. Au apus zilele în care te îndrăgosteai de oameni care îți frângeau inima. Acum ești în măsură să observi atât semnalele roșii, cât și pe cele verzi. Știi că nu meriți nimic mai puțin decât dragostea la care ai sperat.

Odată cu începerea sezonului Capricornului, Marte se află deja în acest semn de pământ. În decursul următoarelor săptămâni, Venus și Mercur intră în Capricorn, creând un stellium norocos și puternic la începutul anului 2026. Deși această energie este cea mai bună pentru cei singuri, ea ajută și la extinderea relației tale romantice actuale.

Energia Capricornului te ajută să-ți faci planuri practice și să fii hotărât asupra cui permiți să intre în viața ta. Cu strălucirea Soarelui în acest semn de pământ, te concentrezi pe visele tale și pe profitarea oportunităților care apar viața ta romantică. Acesta este un moment excepțional pentru a începe să te întâlnești cu cineva, a-ți deschide energia către o nouă iubire și a trăi cea mai bună viață cu dragostea ta alături, potrivit yourtango.com.