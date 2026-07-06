5 zodii vor fi favorizate, în săptămâna 6-12 iulie 2026

După un început de săptămână aglomerat, ne odihnim puțin când Venus intră în Fecioară, pe 9 iulie, împingându-ne să fim mai organizați și mai alerți. Luna în Gemeni, pe 11 iulie, continuă capitolul intens inițiat de conjuncția dintre Marte și Uranus la începutul săptămânii.

Această săptămână îndeamnă 5 semne zodiacale să fie curajoase și să rămână prezente cu obiectivele lor. Așteaptă-te la un val de inspirație începând de acum.

1. Berbec

Aceasta este săptămâna în care îți descoperi talentele și darurile, Berbec. Marte în Gemeni îți oferă un avantaj, inspirându-te să faci brainstorming cu idei noi. Cu Mercur retrograd, te vezi adunând piesele unui proiect vechi și, prin noua inspirație, dându-i mai multă dimensiune.

Nu te descuraja dacă la început ți se pare copleșitor. Pentru cei care se conectează cu talentele lor artistice, Luna în Taur de marți face mult mai ușoară visarea și conectarea cu latura ta imaginativă. Răbdarea este esențială dacă vrei să creezi o capodoperă.

Găsește-ți muzeele prin muzeele sau teatrul local atunci când Luna este în Gemeni spre sfârșitul săptămânii. Ar putea să-ți alimenteze energia creativă, iar cu Venus intrând în Fecioară săptămâna aceasta, ai o dorință mai puternică de a acorda atenție detaliilor minore.

2. Taur

Saturn în Berbec te-ar putea face să te ascunzi. Dar săptămâna aceasta, Taur, ți se reamintește să preiei controlul asupra reflectoarelor, cu Jupiter acum în Leu.

Conducătoarea ta, Venus, intră în Fecioară săptămâna aceasta, oferindu-ți un avantaj, deoarece îți permite să radiezi în următoarele săptămâni. Aceasta este o săptămână plină de bucurie pentru tine, care îți crește nivelul de energie și te face să crezi din nou în dragoste. Venus în Fecioară te împinge, de asemenea, să-ți explorezi energia creativă.

Luni, Luna în Berbec îți arată cum să prioritizezi odihna de care ai nevoie pentru a trezi acele povești frumoase care așteaptă să fie create. Când Luna este în semnul tău la mijlocul săptămânii, ai mult mai multă încredere în tine când vine vorba de avansarea în viață. Începi un nou capitol săptămâna aceasta care îți arată cu adevărat potențialul.

3. Gemeni

Experimentezi un tranzit electric săptămâna aceasta, cu Marte, Uranus și Luna întâlnindu-se în semnul tău, oferindu-ți un impuls. Din fericire, Venus este acum în Fecioară, aducând pace și calm în sectorul tău natal.

În sectorul carierei, pe de altă parte, acțiunea este esențială. Ți se reamintește să nu te îndoiești de tine, Marte întărindu-ți curajul. Este mai ușor să-ți trezești visele și să înfrunți orice provocări, Jupiter oferindu-ți încredere.

Deși poate fi tentant să te ocupi de mai multe lucruri deodată, ar trebui să fii atent la ceea ce poți finaliza și să nu-ți fie teamă să pui în așteptare orice îți pierde timpul. Fii sârguincios, Gemeni. Rămâi cu un pas înainte și concentrează-te pe finalizare. Indiferent cât de solide ar putea părea planurile, fii pregătit să faci schimbări cu Mercur acum retrograd.

4. Fecioară

Venus intră în zodia ta săptămâna aceasta, adăugând o energie plăcută relațiilor tale. Împăcările sunt posibile, dar asigură-te că păstrezi lucrurile diplomatice și nu te implici în drame inutile, deoarece Uranus și Marte aduc în continuare puțină dramă.

Aceasta este, de asemenea, o săptămână în care te conectezi cu energia ta creativă, așa că canalizeaz-o într-un proiect care te pasionează. Vizitează o bibliotecă și începe o carte nouă. Ia o cină plăcută cu prietenii sau începe o nouă călătorie artistică. Toate acestea sunt lucruri care o pot face pe Venus să strălucească în zodia ta.

Luna în Gemeni se conectează cu Marte la sfârșitul săptămânii, care are toate ochii ațintiți asupra ta. Fii atentă la comunicarea ta, Fecioară. Incorporează-ți farmecul și construiește alianțe.

5. Săgetător

Ca semn mutabil, experimentezi schimbări pozitive în această săptămână. Unul dintre cele mai notabile tranzite pentru tine va fi intrarea lui Venus în Fecioară pe 9 iulie. Aceasta plasează planeta iubirii și a frumuseții în partea superioară a hărții tale, ceea ce te face mai primitor și magnetic față de ceilalți.

Pregătește-te să ai parte de surprize atunci când Luna în Gemeni se întâlnește cu Marte în același semn la sfârșitul săptămânii. Aceasta este începutul unei perioade foarte motivante pentru tine, care îți arată cum să colaborezi cu ceilalți. Cu toate acestea, asigură-te că nu lași furia să te domine. Ai răbdare cu cei din jurul tău și fii un sprijin pentru cei care au nevoie de tine.

Aceasta este o săptămână care te învață cum să-ți asumi roluri de conducere și îți arată de ce consolidarea conexiunii tale cu ceilalți va fi o temă dominantă în timpul tranzitului lui Jupiter în Leu, potrivit yourtango.com.