Traian Băsescu avertizează: „Urmează testul cu roiul”. Rusia ar putea testa apărarea României cu atacuri de drone

Declarațiile au fost făcute duminică seară, la Digi24, în contextul incidentelor recente în care drone au fost doborâte după ce au pătruns în spațiul aerian al României.

Traian Băsescu: Rusia testează constant reacția României

Fostul șef al statului consideră că repetarea incidentelor din ultimele zile nu este o coincidență, ci un mod prin care Federația Rusă încearcă să evalueze viteza și eficiența cu care România răspunde unor amenințări aeriene.

„Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în trei zile consecutive”, a declarat Traian Băsescu.

Potrivit fostului președinte, frecvența acestor incidente ar putea indica faptul că Moscova analizează procedurile militare și timpul de reacție al sistemelor de apărare din estul Alianței Nord-Atlantice.

„Urmează testul cu roiul”

Traian Băsescu avertizează că provocările viitoare ar putea fi mult mai complexe decât incidentele cu drone individuale.

În opinia sa, războaiele moderne nu se mai poartă cu aeronave izolate, ci cu atacuri coordonate, în care mai multe drone sunt lansate simultan pentru a suprasolicita sistemele de apărare.

„Una este să rezolvi problema cu o dronă și alta cu un roi. Practic, lupta cu drone nu se duce unul la unul. Se duce cu roiuri, din care una scapă, una, două scapă și lovesc ținta”, a explicat fostul președinte.

Acesta a încheiat avertismentul cu o frază care a atras atenția asupra posibilității unor noi provocări în regiune.

„Să vedem, urmează testul cu roiul”, a afirmat Traian Băsescu.

Doborârea dronelor este, în opinia sa, decizia corectă

Fostul președinte apreciază că reacția autorităților române de a intercepta și distruge dronele care pătrund în spațiul aerian național este justificată, indiferent de costurile operațiunii.

Băsescu consideră că riscurile produse de o dronă care ajunge la sol sunt incomparabil mai mari decât costul unei rachete utilizate pentru interceptare.

„Foarte bine că au fost dărâmate dronele, indiferent care este costul în aer. Dacă ajunge la sol și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie sau pe un bloc, pagubele pot fi infinit mai mari decât costul rachetei trase de pe un F-16”, a declarat fostul șef al statului.

În același timp, el a apreciat că amploarea comunicării publice privind fiecare incident ar trebui adaptată proporțional cu nivelul amenințării.

„Foarte bine că au fost dărâmate dronele, însă nu ar fi trebui să se facă conferință pentru o dronă care, în mod normal, se dărâmă cu praștia”, a spus Traian Băsescu.

„Suntem aproape de o situație de război”

În analiza sa, fostul președinte afirmă că repetarea pătrunderilor unor aparate fără pilot în spațiul aerian românesc schimbă natura riscului de securitate cu care se confruntă România.

„Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace”, a declarat Traian Băsescu.

El a continuat explicând că situația actuală depășește nivelul unor incidente izolate.

„Ești într-o situație de risc, de intervenție militară”, a adăugat fostul șef al statului.

Declarațiile vin într-un context în care România, stat membru NATO și aflat la granița conflictului din Ucraina, a intensificat măsurile de supraveghere și apărare aeriană după mai multe incidente produse în apropierea frontierei de est.

Ce măsuri consideră necesare fostul președinte

Întrebat care ar trebui să fie răspunsul autorităților române în cazul în care astfel de incidente continuă, Traian Băsescu a explicat că România dispune atât de instrumente diplomatice, cât și militare.

„Diplomatic, chemarea ambasadorului este maxim, deci se face ce trebuie. Militar, să le dărâm dacă poți. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4”, a declarat fostul președinte.

Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord permite convocarea consultărilor între statele membre atunci când unul dintre aliați consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Incidentele cu drone amplifică preocupările privind securitatea la granița estică

Declarațiile lui Traian Băsescu apar într-un moment în care incidentele cu drone în apropierea frontierelor României au readus în atenție vulnerabilitățile generate de conflictul din Ucraina și importanța apărării spațiului aerian al flancului estic al NATO.

Fostul președinte consideră că aceste episoade trebuie analizate nu doar ca incidente punctuale, ci și în contextul evoluției tacticilor militare moderne, în care dronele și atacurile coordonate cu roiuri de aparate fără pilot devin elemente esențiale pe câmpul de luptă.

Mediafax