5 zodii sunt favorizate de Univers, în luna mai 2026

Mercur intră în Taur pe 2 mai, făcând conversația dintre noi și univers mult mai vibrantă și mai plină de bucurie. O perioadă pentru conectarea cu ceilalți, stabilirea intențiilor și arătarea iubirii față de noi înșine care sosește în prima săptămână a lunii mai. Pluto intră în retrogradare pe 6 mai, adăugând un element de surpriză, în special pentru zodiile fixe.

Luna Nouă exaltată în Taur pe 16 mai adaugă optimism și pregătire. Devii mai puternic și mai practic. Planurile în zona hărții tale în care se află Taurul încep să se formeze. Mercur merge într-unul dintre semnele sale natale pe 17 mai. Mercur în Gemeni se întâlnește cu Uranus cu o primire călduroasă, supraalimentând comunicarea noastră în cel mai bun mod. 18 mai îi întâmpină pe Marte în Taur și pe Venus în Rac.

Marte este nefericit în această poziție dar primește o ușoară împingere din partea lui Jupiter și Venus, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă în care încă putem crea magie. Soarele intră în Gemeni pe 20, iar Luna Plină este în Săgetător pe 31. Luna mai deschide calea pentru noi începuturi, mai ales acum că Uranus este într-un semn nou.

1. Taur

Lucrurile încep să se schimbe, luna mai adăugând noi povești de viață pentru tine, care sunt cu adevărat unele dintre cele mai bune pe care le vei avea tot anul. Întrucât Soarele este deja în zodia ta la începutul lunii, totul curge ușor.

Luna Plină în Scorpion pe 1 aduce la iveală adevăruri dure și realități pe care ai vrut să le eviți. Vorbește pentru a vedea schimbări în prieteniile sau conexiunile tale romantice. Fii deschis la compromisuri, deoarece totul se rezumă la înțelegerea celeilalte persoane și la eliberarea de orice ranchiună pentru a vă ridica legătura.

Mercur intră în zodia ta pe 2 mai, îmbunătățind sectorul comunicării pentru colectiv. Îți spui adevărul și le arăți celorlalți abilitățile tale diplomatice pentru următoarele câteva săptămâni. O energie transformatoare începe cu staționarea lui Pluto retrograd pe 6, ceea ce adaugă schimbări în sectorul tău profesional. Pluto îți arată încă o dată cât de mult muncești pentru visele tale.

Luna Nouă în zodia ta pe 16 deschide calea pentru noi începuturi și oportunități. Acest tranzit care sporește încrederea te ridică și te împinge să atingi noi culmi. Marte intră în zodia ta pe 18, iar Venus intră în Rac.

O nouă modalitate de a te exprima și viața ta socială este impulsionată de Venus, care te ajută să cunoști oameni noi fără probleme, mai ales că Venus se întâlnește cu Jupiter. Soarele intră în Gemeni pe 20, urmat de Luna Plină în Săgetător pe 31. Ambele tranzite te fac mai conștient de finanțele tale și de munca pe care ai depus-o sau să începi să le extinzi.

2. Gemeni

Acum că energia arzătoare a lunii aprilie s-a disipat, începem luna mai cu o Lună Plină revelatoare în Scorpion pe 1. Concentrează-te pe gestionarea emoțiilor tale și vindecarea rănilor din trecut. Mercur, guvernatorul tău, intră în Taur pe 2. Acesta este un moment puternic pentru a privi în interior, a închide cicluri și a privi spre viitor înainte ca Mercur să intre în semnul tău pe 17.

Luna Nouă în Taur te ajută să eliberezi orice blocaje începând cu data de 16. Luna te face să fii mai degrabă un pustnic, iar aceasta este o energie productivă, mai ales dacă munca este copleșitoare. Pe 17, Mercur intră în zodia ta. Această energie frumoasă permite gândurilor tale să curgă. Claritatea și o nouă perspectivă sunt binevenite cu Mercur în domiciliu.

Marte intră în Taur pe 18, iar Venus își schimbă zodia pe 16. Venus în Rac aduce impuls și energie dinamică sectorului tău financiar, în special datorită conjuncției dintre Venus și Jupiter. Pregătește-te să fii mai metodic cu finanțele tale. Nu exagera cu cheltuielile excesive, deoarece această energie primește provocări de la Saturn în Berbec.

Cu toate acestea, Venus insuflă disciplină și grijă, atâta timp cât investești și îți iei timpul în serios. Soarele intră în zodia ta începând cu data de 20, un nou capitol excelent care îți deschide uși. Pregătește-te să întâlnești oameni noi, să ai o abundență de energie și să excelezi.

Luna Plină în Săgetător pe 31 aruncă lumină asupra dinamicii relaționale pe care o ai și a ceea ce vrei să schimbi. Dragostea este o temă pentru acest tranzit, facilitând deschiderea inimii către cineva pe care îl iubești și în care ai încredere.

3. Rac

Jupiter este încă în zodia ta, ceea ce face ca acest sezon Taur să fie o perioadă abundentă și frumoasă pentru a te reîntoarce la tine. Luna Plină în Scorpion din 1 mai îți amintește de o veche poveste de dragoste care persistă în mintea ta. Învață din experiențe și mergi mai departe.

Mercur intră în Taur pe 2, o perioadă în care poți primi laude, mai ales că Saturn în Berbec îți transformă domeniul profesional. Pe 16, Luna Nouă în Taur îți sporește încrederea. Ești pregătit să-ți asumi mai multe responsabilități și îți permite să te concentrezi.

Noile tehnici pe care le înveți și le adaptezi în timpul acestui tranzit te împing înainte în următoarele luni. Mercur intră în Gemeni pe 17 și începe o perioadă plină de reflecții mult necesare. Încetinește ritmul și miroase trandafirii acum că ne-am îndepărtat oficial de energia puternică a Berbecului din aprilie. Distrează-te, petrece timp cu prietenii sau concentrează-te pe hobby-uri.

Pe 18, Marte intră în Taur, iar Venus intră în Rac. Deși Marte nu se simte confortabil în acest semn, te stimulează să realizezi ceea ce ai nevoie și îți aduce sprijin. Pregătește-te pentru sărbătoare și mai multe victorii cu Venus în semnul tău, ceea ce face ca relațiile tale să se simtă mai line. Te simți radiant cu beneficul în ascendentul tău, alăturându-te lui Jupiter.

Soarele intră în Gemeni pe 20, iar Luna Plină în Săgetător încheie luna pe 31. Luna mai este aici cu binecuvântări și noi începuturi, apreciază frumusețea și dragostea care te înconjoară, pe măsură ce intrăm în sezonul Gemenilor.

4. Fecioară

Pregătește-te pentru o lună plină de magie și optimism. Începând cu 1, Luna Plină în Scorpion te pregătește pentru drumul de urmat cu un sistem de sprijin mai puternic. Învață să te bazezi pe oamenii în care ai încredere și împărtășește-ți emoțiile cu ceilalți.

Mercur intră în Taur pe 2, un moment în care îți poți stabili rolul pe care vrei să-l asumi, fie în mediul academic, fie în spațiul profesional. Îți asumi un rol de lider și le spui celorlalți din ce ești făcut. Tema leadershipului și a dezvoltării personale continuă în timpul Lunii Noi în Taur pe 16. Exersează arta de a te lăuda și lasă autocritica în trecut.

Mercur intră în Gemeni pe 17, iar tu ești subiectul conversației, deoarece tranzitul are loc în vârful hărții tale. Stai departe de dramă, fii diplomat și ascultă. Aceasta nu este o perioadă pentru a fi arogant sau trufaș față de ceilalți. Arată-le că ești un jucător de echipă și prietenul lor. Modul în care îi abordezi pe ceilalți și îți extinzi sau schimbi stilul de comunicare este evident în acest moment.

Marte intră în Taur pe 18, iar tranzitul îți supraalimentează energia ambițioasă. În aceeași zi, Venus intră în Rac, arătându-ți oamenii care te iubesc și care țin cu adevărat la tine. Conexiunile sociale sunt accentuate în următoarele săptămâni. Soarele intră în Gemeni pe 20, iar Luna Plină în Săgetător începe pe 31. Aceste tranzite îți arată cum să echilibrezi casa și cariera cu mai multă grijă.

5. Capricorn

Luna mai oferă oportunități pentru iubire și expansiune. Luna Plină din 1 mai începe cu o mulțime de conexiuni pozitive și o perioadă de evaluare profundă a obiectivelor tale profesionale de acum înainte. De asemenea, este posibil să sărbătorești realizările și realizările pe care le-ai avut în ultimele șase luni.

Mercur intră în Taur pe 2, ceea ce îți intensifică viața romantică. Aceasta este o energie frumos jucăușă pentru consolidarea unei relații existente, făcându-te să te îndrăgostești din nou. Luna Nouă în Taur pe 16 îți arată talentele și te pune în lumina reflectoarelor. Persoanele creative au oportunități de a străluci atâta timp cât cred în ele însele.

Mercur intră în Gemeni pe 17, o energie puternică care îți permite să iei în considerare schimbările pe care vrei să le faci în rutinele tale în următoarele șase luni. Mercur te face să ajustezi și să reprogramezi lucrurile. Marte lucrează în favoarea ta începând cu 18, deoarece se află în semnul Taurului. Venus intră în Rac în aceeași zi, facilitând ajungerea la compromisuri și soluții în relațiile tale.

Soarele intră în Gemeni pe 20, o perioadă bună pentru a fi atent la nivelurile tale de energie, iar când Luna Plină în Săgetător începe pe 31, povestea continuă. Fă schimbările de care ai nevoie și încorporează multă grijă de tine pentru a prospera în timpul sezonului Gemenilor, potrivit yourtango.com.

