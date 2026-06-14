Noi atacuri cu drone lângă România: avioane Eurofighter au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Drone rusești aproape de granița României: MApN a ridicat avioane de luptă și a emis RO-Alert

Federația Rusă a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că situația a fost monitorizată îndeaproape, iar populația din nordul județului a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

Avioane Eurofighter ridicate de la Mihail Kogălniceanu

Potrivit MApN, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în serviciul de Poliție Aeriană NATO la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 00:10 pentru supravegherea spațiului aerian din zona graniței cu Ucraina.

Decizia a fost luată după ce radarele au detectat evoluția unui grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 12 kilometri est de localitatea Vâlcove, în Delta Dunării. Misiunea avioanelor a fost una de monitorizare și descurajare, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

RO-Alert în Tulcea și alertă aeriană timp de peste o oră

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea activării măsurilor de protecție a populației. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:02 către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Alerta aeriană a fost menținută până la ora 01:11, când autoritățile au anunțat încetarea pericolului. Avioanele Eurofighter Typhoon au revenit în baza de la Mihail Kogălniceanu la ora 01:44.

MApN: nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc

Ministerul Apărării a precizat că, în urma verificărilor efectuate, „nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”.

Totuși, incidentele repetate din zona Dunării mențin un nivel ridicat de alertă la granița estică a României. În ultimele luni, atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre – inclusiv Reni și Ismail – au avut loc frecvent în apropierea teritoriului românesc, determinând NATO și autoritățile române să intensifice măsurile de supraveghere aeriană.