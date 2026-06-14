Nicușor Dan: Eugen Tomac și-a depus mandatul și-l desemnez premier pe Adrian Veștea

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineața că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost desemnat Adrian Veștea, fost ministru PNL și fost președinte al Consiliului Județean Brașov. El va trebui să adune o majoritate și să ceară un vot de învestitură.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes, o persoană care a atras fonduri europene, o preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes.

Este o persoană categoric pro occidentală, cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rand, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor.

Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.

Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea.

Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice.

În acest moment însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, oameni cu pregatire solida, care au avut curajul sa-si lase parcursul profesional pentru a veni in slujba cetățenilor, într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie”, a spus președintele.

Adrian Veștea: „Știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică.

Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal.

Am simplu consilier local, primar, președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al Guvernului României, ca ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități, am avut șansa să merg în fiecare județ al României. Am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să își asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea.

Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlamentul României", a spus noul premier desemnat.

Eugen Tomac: Regret că nu am putut convinge

„Am plecat acum 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru să îmi acorde încrederea.

Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care sa ofere rapid tarii un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor.

Regret acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o.

Regret ca nu am putut convinge, dar spre că ceea ce urmează e ceea ce este bine pentru România”, a spus, la rândul său, Eugen Tomac.