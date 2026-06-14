4 date de naștere ale bunicilor fantastici. Vor fi adorați de nepoții lor

Bunicii, în special, ar putea încuraja nepotul să vadă lumea într-un mod complet nou, să absoarbă cunoștințe și să aprecieze trecutul, încercând în același timp să modeleze viitorul. Între timp, nepoții lor îi pot ajuta să-și recapete simțul aventurii sau să râdă cum nu au mai făcut-o de zeci de ani. Bunicii ar putea descoperi că sunt întâmpinați cu un val de bucurie atunci când se leagă de nepoți prin muzică, comedie, istorie familială, etc.

Deși fiecare bunic are propriile puncte forte, puncte de vedere și spirit, există unii care, datorită datei lor de naștere, sunt minunați.

Născut pe 3: Bunicul optimist

Bunicii care s-au născut pe 3 sunt ghidați de Jupiter, planeta abundenței, a creșterii spirituale, a filozofiei și a norocului. La rândul lor, ei cred în a merge la mare sau a merge acasă, profitând la maximum de fiecare moment pe care viața îl oferă și găsind partea bună în aproape fiecare situație.

Nepoții se pot baza pe ei pentru confort, cu multă pozitivitate și optimism, precum și înțelepciune spirituală. Aceștia sunt, de asemenea, bunici care nu se vor jena să răspundă la unele dintre cele mai descurajante întrebări, dacă nepotul lor vrea să-i ia în considerare pe teme financiare, căsătorie, și multe altele. Perspectiva lor sinceră, cu paharul pe jumătate plin, va fi probabil ceva ce un nepot va purta cu el toată viața.

Născut pe 10: Bunicul însorit și încurajator

Bunicii născuți în această dată sunt influențați de Soare, astrul care guvernează încrederea, imaginea de sine și scopul în astrologie. La rândul lor, sunt optimiști, motivați și plini de energie. Bucuria lor de viață este contagioasă pentru nepoții lor, ducând la o legătură plină de viață.

Își vor încuraja nepoții să rămână puternici și îi vor ajuta să înfrunte orice temeri legate de revendicarea unui loc central. De asemenea, ar putea fi cineva pe care nepotul lor se poate baza, pe măsură ce crește și dorește să învețe mai multe despre cum să-și perfecționeze abilitățile de lider.

Născut pe 20: Bunicul sensibil și intuitiv

Acești bunici s-au născut într-o dată asociată cu Luna, astrul care, în astrologie, guvernează instinctele, emoțiile și intuiția. Prin urmare, sunt capabili să citească printre rânduri și să-și înțeleagă nepotul la nivel sufletesc, chiar și de când sunt mici.

Pot calma chiar și cele mai dure emoții și pot îndemna următoarea generație să-și asume și să-și dea glas sentimentelor. Ar putea fi, de asemenea, bucătari minunați sau, cel puțin, tovarăși fantastici de cină în oraș deoarece cunosc valoarea de a oferi și împărtăși hrană cu cei dragi.

Născut pe 23: Bunicul povestitor

Bunicii născuți în această zi, care se reduce la numărul cinci, sunt aliniați cu Mercur, planeta colectării de informații, transportului, tehnologiei și energiei cerebrale. Acestea fiind spuse, sunt gânditori rapizi, multitasking și povestitori măiestrioși.

S-ar putea să descopere că se adaptează inventând povești imaginative pentru nepot când este mic și, mai târziu, să devină tovarășul preferat, pe care îl pot invita într-o excursie aventuroasă. Nepoții se pot baza, de asemenea, pe acești bunici curioși și jucăuși pentru a-i învăța să asculte muzică, literatură și chiar itinerarii de călătorie interesante, potrivit parade.com.