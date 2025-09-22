5 zodii intră în cea mai norocoasă săptămână a anului, începând cu 22 septembrie 2025

Începând cu 22 septembrie 2025, cinci zodii vor simți că Universul le zâmbește din plin. Sezonul eclipselor se încheie, iar asta aduce un val de energie proaspătă și inspirație. Luni, Soarele intră în Balanță, iar Marte se mută în Scorpion, ceea ce aduce curaj, pasiune și un impuls puternic de transformare. Pe 24 septembrie, Luna în Scorpion face conjuncție cu Marte, menținând acest vibe intens și motivant.

Săptămâna se încheie sub influența Lunii în Săgetător, pe 26 septembrie, care aduce speranță și optimism după perioada tensionată a eclipselor. Pentru cinci zodii, aceasta este șansa de a începe un nou capitol, de a-și urma visele și de a străluci.

♎ Balanță

Săptămâna începe cu Soarele în semnul tău, aducându-ți încredere, curaj și dorința de a scrie o nouă poveste pentru tine. Este o perioadă de resetare, de reconectare cu obiectivele tale și de vindecare a relațiilor. Pluto susține această transformare profundă, iar Luna în Scorpion te motivează să lucrezi pentru siguranța ta materială. Spre final de săptămână, Luna în Săgetător îți aduce ocazia perfectă să te faci remarcat și să strălucești în cercurile tale sociale.

♏ Scorpion

Marte intră în semnul tău chiar de la începutul săptămânii, aducând energie, putere și dorință de schimbare. Este momentul perfect să-ți eliberezi emoțiile blocate și să-ți recapeți controlul asupra vieții tale. Luna în Scorpion, în conjuncție cu Marte, îți activează ambițiile și te ajută să-ți păstrezi concentrarea pe ceea ce contează. Spre sfârșitul săptămânii, Luna în Săgetător îți crește încrederea în tine și te ajută să-ți exprimi gândurile cu claritate.

♑ Capricorn

Pentru tine, Capricorn, începutul de săptămână aduce energie constructivă și motivație. Soarele în Balanță îți dă curaj să-ți împărtășești ideile cu prietenii sau colegii, iar aceștia vor fi mai receptivi ca oricând. Luna în Scorpion te încurajează să cunoști oameni noi și să-ți consolidezi relațiile. Spre weekend, Luna în Săgetător îți aduce un final de săptămână relaxant – perfect pentru a te reîncărca cu energie pozitivă.

♒ Vărsător

Pentru tine, săptămâna vine cu planuri mari și energie creatoare. Marte în Scorpion te ajută să-ți pui ordine în gânduri și să-ți duci proiectele la următorul nivel. Soarele în Balanță îți stimulează curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi. Pe final de săptămână, Luna în Săgetător îți aduce o explozie de optimism și te inspiră să planifici aventuri noi sau să te dedici activităților creative.

♓ Pești

Pentru tine, Pești, săptămâna aceasta e despre libertate și încredere în forțele proprii. Marte în Scorpion te eliberează de temeri și îți dă curajul să faci schimbările pe care le-ai amânat. Soarele în Balanță îți arată unde ai nevoie de mai multă disciplină, iar Luna în Scorpion aduce energie romantică și ocazia de a te conecta mai profund cu cineva drag. Weekendul sub Luna în Săgetător îți oferă o perspectivă nouă și îți crește încrederea în tine.