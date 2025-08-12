5 Zodii s-au născut sub planete norocoase

Lucrurile par mereu să le meargă bine; primesc mereu vești bune, câștiguri financiare, promovări, întâlniri interesante și multe altele. Care este secretul lor? Ei bine, ar putea fi faptul că s-au născut sub o planetă norocoasă. Fiecare semn zodiacal are o planetă călăuzitoare care determină anumite trăsături și puncte forte ale personalității. Anumite planete sunt mult mai favorabile decât altele, binecuvântând aceste semne cu noroc. Iată cinci semne zodiacale născute sub planete norocoase și ce relevă acestea despre ele.

Taur și Balanță: Venus

Taurul și Balanța sunt ambele guvernate de Venus, planeta iubirii, banilor, frumuseții și artei. Acest lucru înseamnă că ambele semne sunt binecuvântate în toate aceste domenii – așadar, sunt cu adevărat norocoase! Mulțumită lui Venus, aceste două semne sunt adesea atrăgătoare. De asemenea, au un talent înnăscut pentru estetică, știind cum să își pună în valoare frumusețea naturală. Taurii și Balanțele își decorează casele cu mult gust, acordând o mare atenție artei și vestimentației lor. Dacă nu sunt profesioniști sau amatori în artă, își exprimă creativitatea prin modă și design interior. Venus le aduce și noroc în iubire, fiind capabile să formeze conexiuni ușor, să își facă prieteni și să atragă priviri admirative peste tot. Sunt adevărați romantici și sunt foarte dulci și agreabili (majoritatea timpului!). Și, ca să adăugăm și mai mult, sunt destul de pricepuți în gestionarea banilor! Taurii și Balanțele sunt buni în a face bani, dar nu sunt zgârciți – se bucură de lucrurile bune ale vieții și vor cheltui cu plăcere pe articole de lux, experiențe sau orice altceva își doresc. Da, Taurii și Balanțele sunt cu adevărat semne norocoase datorită binecuvântărilor lui Venus în atâtea aspecte ale vieții!

Leu: Soarele

Planeta călăuzitoare a Leului este Soarele, și cât de norocos poate fi cineva să fie născut sub centrul sistemului nostru solar? Chiar și un novice în astrologie știe despre Soare – căldura sa strălucitoare domină zilele noastre și dictează ritmul nostru de somn/trezire. Așa cum Soarele joacă un rol crucial în toate formele de viață de pe Pământ, Leii știu că sunt valoroși și importanți și ei. Radiază carismă, iar entuziasmul și prietenia lor naturală atrag oamenii de lângă ei ca un magnet. În astrologie, Soarele este planeta identității, forței vitale și autoexprimării. Datorită Soarelui, Leii sunt foarte siguri de ei înșiși și de cine sunt, iar energia lor vibrantă îi face să aibă o prezență puternică. Sunt excepțional de expresivi și iubesc să fie în centrul atenției; mulți dintre ei sunt profesioniști în domeniul divertismentului. Cel mai norocos dar al lor este faptul că s-au născut confortabil în pielea lor și sunt ei înșiși – ceva ce majoritatea celorlalte semne zodiacale învață abia după mulți ani (sau chiar o viață întreagă).

Săgetător și Pești: Jupiter

Săgetătorul și Peștii ar putea fi cele mai norocoase semne dintre toate – și asta pentru că Jupiter, planeta lor călăuzitoare, este literalmente planeta norocului! Peștii sunt guvernați în principal de Neptun, planeta visurilor și intuiției, cu Jupiter ca ghid secundar. Acest lucru înseamnă că Jupiter le amplifică norocul Peștilor în a-și materializa visurile și le oferă un simț puternic al intuiției, făcându-i practic paranormali. Săgetătorul are un singur guvernator, iar Jupiter este nu doar planeta norocului, ci și a creșterii, expansiunii, înțelepciunii și optimismului. Ambele semne, dar în special Săgetătorul, sunt în continuă învățare și evoluție. Pot fi relaxați și optimiști pentru că, având norocul lui Jupiter de partea lor, lucrurile par să se rezolve mereu în favoarea lor. Peștii și Săgetătorii învață să se bazeze pe noroc deoarece s-au născut cu o abundență de bunăstare. Când își pun un obiectiv, pot să îl realizeze, indiferent cât de mari sau neobișnuite ar fi visurile lor.