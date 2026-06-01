5 zodii sunt favorizate de astre, în săptămâna 1-7 iunie 2026

Jupiter este în Rac, învățându-ne cum să găsim putere înfruntându-ne temerile. Această lecție ne permite să avem succes deosebit în zilele următoare.

Luna în Capricorn ne arată cum să depunem efort, înainte ca Luna în Vărsător să ne ajute să găsim sprijin. La sfârșitul săptămânii, Luna în Pești ne încurajează să visăm măreț.

1. Capricorn

Cu mai multe planete acum în Rac, aceasta este o perioadă minunată pentru relațiile tale. Energia romantică se dezvoltă în această săptămână și te ajută să-ți extinzi viziunea asupra iubirii. Pe măsură ce Jupiter se pregătește să intre în Leu mai târziu în cursul lunii, ar trebui să te concentrezi pe consolidarea relațiilor pe care le ai. Ia legătura cu prietenii cu Mercur acum în Rac și poartă acele conversații pe care le-ai evitat cu partenerul tău romantic.

Luna în semnul tău te ajută să reușești în carieră. Fă-ți planul și consolidează-ți fundația. Caută sprijin de la oameni în care ai încredere în timpul Lunii în Vărsător. Când Luna este în Pești, notează-ți ideile și lucrează la proiectele tale în desfășurare. Ia în considerare să călătorești local și să petreci timp cu cei dragi.

2. Vărsător

Întrucât Luna este în semnul tău săptămâna aceasta, acesta este un moment bun să te concentrezi pe construirea unei relații mai bune cu tine însuți. Dacă de obicei preferi să-ți investești energia în prietenii tale, este timpul să te prioritizezi. Mercur intră în Rac luni, revitalizându-ți rutinele zilnice și făcându-le mai interesante. Folosește un planificator pentru a fi cu un pas înainte, deoarece responsabilitățile s-ar putea acumula ușor.

Când Luna este în Capricorn, răsfață-te și odihnește-te. Luna în semnul tău îți sporește încrederea, așa că alătură-te unui club sau depune efort în crearea de rețele. Luna în Pești te invită apoi să te conectezi cu latura ta imaginativă. Mergi la un muzeu sau găsește inspirație vizionând un film sau citind o carte.

3. Pești

Luna Plină de săptămâna trecută adaugă încă câteva surprize în zilele următoare. Energia cosmică te motivează acum să progresezi încet și să-ți atingi obiectivele. Mercur în Rac este un moment bun pentru a te concentra pe exprimarea ta artistică deoarece ești plin de inspirație. În timpul Lunii în Capricorn, lansează o idee și începe procesul de planificare pentru a-ți realiza viziunea.

Aceasta este o perioadă iluminatoare cu mai multe planete în Rac. Ia o pauză în timpul Lunii în Vărsător și reflectă asupra direcției în care vrei să-ți duci ideile. Când Luna este în zodia ta, petrece timp cu prietenii. Explorează un restaurant nou sau mergi la o întâlnire cu oameni cu aceleași idei. Noile conexiuni aduc idei și îți permit să înflorești.

4. Rac

Când Mercur intră în semnul tău la începutul săptămânii, socializarea devine mai plăcută. De fapt, pare să te reîncarce. După Luna Plină de săptămâna trecută, ești încă în centrul atenției și strălucești foarte puternic. Mercur le permite celorlalți să vadă cât de spiritual ești. Ia inițiativa și ai încredere în tine.

Jupiter în semnul tău te-a învățat cum să fii un lider și un sistem de sprijin pentru ceilalți. Concentrează-te pe dezvoltarea abilităților tale în această săptămână, Luna în Capricorn oferind disciplină. Contactează mentori în timpul Lunii în Vărsător dacă ai nevoie de idei sau critici constructive. Prioritizează-ți proiectele personale în timpul lunației în Pești, deoarece ești plin de idei grozave.

5. Leu

Luna Plină în Săgetător din 31 mai continuă să aducă transformări în relațiile tale în această săptămână. Deși o poveste de dragoste din trecut te poate umbri în continuare, înțelege că acele lecții sunt esențiale. Acum, poți încheia acea poveste.

ție. Dacă te afli într-o relație romantică, poți comunica mai eficient și cu mai multă compasiune în timpul acestui tranzit. Hrănește-ți copilul interior în timpul lunației Pești. Eliberează-te de resentimente și evadează. Acesta este momentul tău să eliberezi orice energie stagnantă pentru a face loc iubirii și prosperității atunci când Jupiter va intra în zodia ta la sfârșitul acestei luni, potrivit yourtango.com.