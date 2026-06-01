Wizz Air respinge acuzațiile privind vulnerabilitatea la prețul combustibilului

"Wizz Air are acoperit (hedged) aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară, la un preţ de aproximativ 720 dolari pe tonă metrică. De asemenea, compania beneficiază de o eficienţă superioară a consumului de combustibil, având în vedere că modelele Airbus A321neo reprezintă 75% din flota actuală şi consumă cu 18% mai puţin carburant în comparaţie cu tehnologiile generaţiilor anterioare", se arată într-un document transmis joi de companie despre situaţia aprovizionării de combustibil pentru aviaţie în Europa.



Wizz Air subliniază, totodată, că beneficiază de o eficienţă ridicată a consumului de combustibil, în condiţiile în care 75% din flota actuală este formată din aeronave Airbus A321neo, care consumă cu aproximativ 18% mai puţin carburant comparativ cu modelele generaţiilor anterioare.



Compania aeriană menţionează că derulează un program de hedging pe o perioadă de 18 luni, ceea ce oferă "o vizibilitate excelentă asupra costurilor şi protecţie într-un mediu de piaţă volatil".



De asemenea, reprezentanţii companiei afirmă că Wizz Air operează una dintre cele mai tinere flote din Europa, cu o vârstă medie a aeronavelor de 4,5 ani, iar structura de costuri şi eficienţa operaţională contribuie la reducerea expunerii la fluctuaţiile pieţei combustibililor.



"Procentul de 75% din flotă format din aeronave moderne din familia A320neo asigură un consum de combustibil cu aproximativ 18% mai mic comparativ cu generaţiile anterioare şi cu alţi operatori care folosesc aeronave mai vechi şi mai puţin eficiente. Această eficienţă structurală reduce suplimentar expunerea companiei", arată compania.



Operatorul aerian precizează că nu se confruntă cu probleme structurale de aprovizionare cu combustibil în reţeaua sa europeană, iar eventualele perturbări recente de pe unele aeroporturi au fost izolate, de scurtă durată (rezolvate în cursul aceleiaşi zile) şi nu au generat anulări sau întârzieri ale zborurilor programate.



"Wizz Air se află într-o poziţie solidă pentru a menţine stabilitatea operaţională pe parcursul verii, continuând să ofere tarife scăzute clienţilor săi şi să îşi urmeze planurile de expansiune în Europa", se arată în poziţia transmisă de companie.AGERPRES