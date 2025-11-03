5 zodii vor avea parte de dragoste, în săptămâna 3-9 noiembrie 2025

Cea mai mare și mai strălucitoare Superlună a anului va fi miercuri, 5 noiembrie, în Taur. Deși frumoasă pe cerul nopții, Superluna are și o modalitate de a dezvălui orice neadevăruri sau secrete. În timpul acestei faze lunare, asigură-te că faci ceea ce promiți. Nu-i spune doar partenerului tău ce simți, arată-i!

Uranus retrograd se întoarce în Taur vineri, 7 noiembrie. Cu Superluna tot în Taur, trebuie să fii atent să nu promiți prea mult. Reflectă asupra lecțiilor pe care le-ai învățat din 2018, când Uranus a intrat pentru prima dată în acest semn de pământ.

Va exista și un aflux de energie a Săgetătorului și Scorpionului, în special odată cu începerea retrogradării planetelor Marte, Venus și Mercur. Nu este un moment să-ți negi dorințele interioare sau să te prefaci în relația ta. Numai onorându-ți adevărul vei găsi dragostea pe care ți-o dorești.

Dragostea nu necesită doar onestitate pentru a dura, ci și capacitatea de a duce la bun sfârșit ceea ce spui. Cuvintele tale trebuie să se alinieze cu alegerile pe care le faci pentru a atrage dragostea. Aceasta este ceea ce creează siguranță emoțională, stabilitate și creștere pentru tine și pentru persoana cu care ești într-o relație. Atunci când cuvintele tale nu se reflectă în acțiunile tale sau partenerii tăi nu sunt potriviți pentru tine, acest lucru poate afecta modul în care aveți încredere unul în celălalt și, în cele din urmă, poate provoca o ruptură care ar putea duce la separare.

Pe măsură ce treci prin zilele următoare, asigură-te că vorbești serios despre ceea ce spui, și tot ceea ce faci este aliniat cu cuvintele tale. La urma urmei, dragostea nu este doar un cuvânt, este o acțiune.

1. Gemeni

Transformă-ți cuvintele în acțiuni. Marți, 4 noiembrie, Marte se va schimba în Săgetător, unde va rămâne până pe 15 decembrie. Acest lucru îți oferă suficient timp să acționezi în viața ta romantică și să-i arăți partenerului tău ce înseamnă cu adevărat pentru tine.

Marte este planeta acțiunii și a motivației. Aceasta este ceea ce îți ghidează alegerile și te ajută să progresezi într-o relație sau să-ți asumi șansa unei noi iubiri. Cu această energie, ești inspirat să-ți folosești cuvintele și sentimentele drept combustibil pentru deciziile pe care le iei. Nu poți vorbi doar despre iubire. Trebuie să o arăți și tu.

Mercur va fi retrograd în Săgetător din 9 noiembrie până în 18 noiembrie. Această energie te va ajuta să-ți înțelegi mai bine sentimentele și ceea ce îți dorești. Deși va trebui să fii deosebit de atent cu un fost partener care nu are cele mai bune intenții, aceasta este șansa ta de a face progrese în viața romantică.

Este o perioadă incredibil de oportună și puternică în viața ta. Dacă ai fost precaut sau nu ai putut să-ți urmezi inima, asta se termină acum. Săptămâna aceasta vei putea să acționezi și să urmărești dragostea pe care știi că o dorești. Dragostea este o acțiune și e timpul să începi să arăți exact cum te simți.

2. Scorpion

Adevărul se dezvăluie întotdeauna. Deși s-ar putea să nu se întâmple în linia ta temporală, fii sigur, adevărul iese întotdeauna la iveală. Cu toate acestea, trebuie să fii și tu în spațiul necesar pentru a-l primi, indiferent de direcția în care duce.

Miercuri, 5 noiembrie, Superluna în Taur va lumina cerul nopții, aducând claritate romantică și înțelegere. Luna îți guvernează emoțiile iar în Taur vorbește despre o relație semnificativă sau despre sentimentele tale. În această fază lunară, asigură-te că ești sincer și că ceea ce alegi să faci le reflectă. Deși vorbești adesea despre consecvență și transparență cu un partener, trebuie să fii sigur că le transmiți și tu.

Deși Lunile pline sunt cunoscute pentru finaluri, asta nu înseamnă că relația ta se îndreaptă spre o despărțire. Finalul ar putea fi pur și simplu o tranziție de la o întâlnire ocazională la ceva serios sau s-ar putea să încetezi în sfârșit să te mai abții.

Aceasta este o perioadă de creștere și evoluție dar orice alegeri pe care le faci trebuie să se bazeze pe adevăr. Nu lăsa rănile vechi să te convingă să pui frână unei conexiuni uimitoare sau să ignori pe cineva care are intenții bune. Permite-ți să vezi ce este cu adevărat acolo, în tine și în relația ta, astfel încât să poți să simți încrederea că ești în sfârșit pe calea cea bună.

3. Taur

Îmbrățișează focul. Ai tendința să fii foarte orientat spre acțiune în dragoste, concentrându-te în special pe acte de serviciu sau pe stabilirea unei vieți împământate cu persoana pe care o iubești. Nu este vorba că îți lipsește capacitatea să-ți îmbrățișezi dorințele, dar nu îți dai întotdeauna permisiunea.

Toate acestea se vor schimba, însă, odată cu intrarea lui Venus în Scorpion joi, 6 noiembrie. Venus este planeta iubirii și, în Scorpion, îți schimbă prioritățile. Acest tranzit readuce scânteia în viața ta romantică. Poți avea toate conversațiile practice și poți face toate planurile, dar, la sfârșitul zilei, conexiunea indescriptibilă dintre tine și partenerul tău este cea care vă ține împreună.

Venus va rămâne în Scorpion până pe 30 noiembrie, ajutându-te să-ți îmbrățișezi dorințele de iubire și permițând relației tale să crească în moduri noi. Romantismul va deveni prioritatea pentru săptămânile următoare, așa că asigură-te că îți acorzi multe momente pentru timp de calitate sau pentru a te distra cu noi interese amoroase.

Această energie va aduce un sentiment mai mare de echilibru în viața ta romantică. Lasă în urmă latura practică a iubirii și ascultă-ți dorințele, astfel încât să poți acționa în consecință. Acesta este un moment pentru o intimitate mai strânsă și pentru o mulțime de momente care vor continua să te facă să zâmbești ani de zile.

4. Capricorn

Revino la elementele de bază. Din 2018, Uranus se mișcă prin semnul de pământ Taur. Acest lucru a adus o mulțime de surprize, momente neașteptate și provocarea de a rămâne flexibil în toate acestea.

Uranus în Taur a fost despre tine, provocând status quo-ul iubirii, astfel încât să poți creea ceea ce rezonează și funcționează pentru tine. Asta nu înseamnă că nu ții cont de sentimentele partenerului tău dar nu vei mai face ceva doar pentru că ar trebui să o faci. Uranus în Taur duce la o mai mare autenticitate în relația ta, astfel încât să te poți simți încrezător că ești cu persoana cu care ești menit să fii. Te va asigura că ai cultivat cu adevărat relația visurilor tale și nu a altcuiva.

Deși Uranus în Taur a reprezentat o perioadă dramatică de schimbare în relațiile tale romantice, vei trece printr-un ultim test, odată cu revenirea lui Uranus în acest semn de pământ, de joi, 7 noiembrie, până pe 26 aprilie 2025. După această perioadă, Uranus nu se va mai întoarce în Taur timp de peste 80 de ani, ceea ce face ca acesta să fie un moment crucial pentru viața ta amoroasă.

Reflectă asupra naturii ancorate în pământ a Taurului și concentrează-te asupra a ceea ce ai construit deja în viața ta romantică și asupra a ceea ce continui să speri. Aceasta va servi ca o ultimă șansă de a crea iubirea care se aliniază cu nevoile tale autentice. De asemenea, îți va aminti de prioritățile tale. Cu Taurul care îți amintește să te bucuri de momentele mici, acest sezon va fi unul al iubirii pure.

5. Leu

Trebuie să acorzi spațiu procesului. Nu este nevoie să tragi concluzii pripite sau să iei o decizie impulsivă. Deși acest lucru vine adesea din dorința de a căuta claritate, trebuie să-ți acorzi timp pentru a trece prin procesul actual din viața ta romantică, în loc să încerci să-l grăbești.

Mercur va staționa retrograd în Săgetător duminică, 9 noiembrie, și va rămâne aici până pe 18 noiembrie, înainte de a se întoarce în Scorpion. În timp ce Mercur este în Săgetător trebuie să fii reflexiv în ceea ce spui, în special unui partener pe termen lung sau cuiva cu care speri să-ți construiești o viață. Săgetătorul guvernează relațiile tale dedicate și iubirea pentru totdeauna. În acest moment ești îndrumat să revezi temele trecute, astfel încât să poți dezvolta o nouă înțelegere. Acest proces nu poate fi grăbit.

Dacă este posibil, amână orice schimbări sau decizii până în decembrie, când Mercur se întoarce în Săgetător. Această perioadă din noiembrie este despre descoperire, învățare și dobândirea unei înțelegeri mai profunde. Ca semn de foc poate fi dificil pentru tine să fii răbdător în perioadele dificile, dar trebuie să faci acest lucru.

Mercur în Săgetător reprezintă, de asemenea, o conexiune spirituală profundă în viața ta romantică, așa că trebuie să investești în comunicarea la un nivel superior. Mercur retrograd poate face dificilă exprimarea dorințelor sau viselor tale pentru viitor. Amintește-ți, nu trebuie să o faci perfect. Acesta este un moment pentru a păstra spațiu pentru conversații importante în relația ta și pentru a fi atent să spui sau să promiți doar ceea ce poți îndeplini. Iubirea nu înseamnă doar să crezi ceea ce spui, ci și să fii dispus să duci la bun sfârșit acțiunile, potrivit yourtango.com.