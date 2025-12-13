Ce se întâmplă cu bagajele pierdute în aeroport. Unde ajung valizele care dispar

În 2024, companiile aeriene din întreaga lume au gestionat greșit 6,3 bagaje la 1.000 de pasageri, potrivit Raportului SITA. Companiile aeriene americane au înregistrat 5,5 bagaje pierdute la 1.000 de pasageri pe an.

„99,5% din bagaje ajung imediat la proprietarii de drept", spune Sonni Hood de la Unclaimed Baggage. Standardul industriei aeriene prevede ca un bagaj să rămână pierdut timp de cel puțin 90 de zile înainte de a fi considerat oficial „nerevendicat”.

Companiile aeriene efectuează căutări ample și au o rată de succes ridicată în timpul celor 90 de zile. Mai puțin de 0,03% din bagajele înregistrate vor rămâne nerevendicate definitiv, aproximativ trei bagaje din 10.000.

Unele companii aeriene adoptă noi tehnologii pentru a reduce numărul de bagaje pierdute. Air Canada, Delta Air Lines și United Airlines au integrat sistemul de urmărire AirTag al Apple în aplicația lor mobilă.

Bagajele nu se pierd întotdeauna neintenționat. „Am gestionat cazuri în care cerințele de distribuție a greutății pentru calele de marfă au dus la descărcarea și pierderea deliberată a bagajelor”, spune avocatul Evan Oshan.

Odată ce perioada de 90 de zile a trecut, companiile aeriene consideră bagajul ca fiind pierdut. După ce cererile de despăgubire sunt procesate, bagajele nerevendicate sunt achiziționate de Unclaimed Baggage, singurul retailer de articole din bagaje pierdute din SUA, potrivit Travel & Leisure.

La sediul Unclaimed Baggage din Scottsboro, Alabama, fiecare bagaj este deschis de procesatori instruiți. Articolele sunt sortate în trei categorii: revânzare, reciclare sau donare prin fundația caritabilă Reclaimed For Good.

Produsele electronice sunt testate și șterse de informații personale. Toate articolele de îmbrăcăminte sunt spălate înainte de revânzare.

(sursa: Mediafax)