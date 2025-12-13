Hidroelectrica vrea să repornească hidroagregatul 1 de la Porțile de Fier 2

Compania Hidroelectrica a scos la licitație un contract cu o valoarea estimată de 20 de milioane de euro, fără TVA, pentru achiziționarea lucrărilor de montaj și punere în funcțiune a hidroagregatului nr. 1, cu putere instalată de 31,5 MW, de la hidrocentrala Porțile de Fier 2 de la Gogoșu, din județul Mehedinți.

Termen limită de depunere a ofertelor pe 10 februarie 2026, iar lucrările sunt prevăzute să dureze 16 luni. Hidroagregatul a fost retras din exploatare în vederea retehnologizării în 2012 și pus în conservare în 2013.

Porțile de Fier II este a doua cea mai mare hidroelectrică din țară, fiind echipată cu 8 hidroagregate tip bulb (Kaplan orizontal) de câte 31,5 MW. În prezent, doar 7 hidroagregate sunt în funcțiune, iar fiecare dintre ele înregistrează aproximativ 8.000 de ore de funcționare pe an.