5 zodii vor avea parte de dragoste profundă, în săptămâna 10-16 noiembrie 2025

Jupiter își va începe retrogradarea în Rac marți, 11 noiembrie, invitându-vă să vă gândiți la viața și viitorul pe care vi le doriți, astfel încât să puteți profita mai bine de șansele de a le crea. Această perioadă retrogradă este pentru a reflecta asupra relației voastre, în special asupra uniunii pe termen lung, și de a învăța cum să vă asigurați că atât voi, cât și partenerul vostru vă simțiți împliniți și cu adevărat iubiți.

Ca parte a acestui proces, poate fi crucial să renunțați la argumentele sau convingerile din trecut, prin care vă va ghida Luna în ultimul pătrar în Leu, miercuri, 12 noiembrie. Acest lucru poate implica, de asemenea, renunțarea la ego-ul vostru sau la nevoia de a avea dreptate, astfel încât să puteți face compromisuri mai bune și să vă îmbunătățiți relația împreună. Deși această fază lunară poate aduce momente inconfortabile, este întotdeauna posibil să vă îmbunătățiți relația și să învățați ceva valoros în acest proces.

Deși Mercur retrograd este adesea considerat o perioadă dificilă, acesta va aduce mari beneficii vieții voastre romantice deoarece se află în conjuncție cu Marte în Săgetător. Aceasta implică capacitatea de autoreflecție, de a revedea provocările din trecut și de a găsi o nouă cale de urmat.

1. Capricorn

Relația voastră poate fi întotdeauna îmbunătățită. Deși s-ar putea să nu existe nimic în mod tradițional greșit sau nepotrivit în relația voastră, asta nu înseamnă că Jupiter retrograd în Rac nu vă va inspira să vă gândiți la modalități prin care poate deveni și mai bună.

Această retrogradare vă oferă șansa de a evalua conexiunea voastră, planurile de viitor și modul în care vă comunicați visele unul cu celălalt. Jupiter extinde, de asemenea, tot ceea ce atinge, așa că ar putea fi un moment pentru a discuta planuri de căsătorie, mutare sau construirea unei familii. Deși retrogradările aduc adesea provocări, Jupiter retrograd aduce totuși noroc în viața voastră. Creați spațiu pentru creșterea romantică și nu deveniți niciodată prea mulțumiți de relația voastră.

Jupiter va fi retrograd în Rac între 11 noiembrie și 10 martie 2026. În timp ce Jupiter este retrograd, vi se va cere să treceți în revistă conversațiile și temele care au apărut la mijlocul anului 2025. Această energie vă poate ajuta să revizuiți oportunitățile de care nu ați profitat, să abordați o conversație cu o mentalitate diferită și să începeți să înțelegeți ce înseamnă să acordați prioritate cu adevărat iubirii în viața voastră.

Odată cu începerea retrogradării lui Jupiter, pe 11 noiembrie, acesta aduce și energia numărului angelic 11-11. Acesta este asociat cu noi începuturi, suflete pereche și flăcări gemene, așa că este important să abordați situațiile pe măsură ce apar, dar și să lăsați loc pentru neașteptat. Meritați o iubire care este cu adevărat menită.

2. Vărsător

Uneori trebuie să renunți pentru a rezista. Asta nu înseamnă că ar trebui să renunți la ceea ce este cel mai important pentru tine sau că trebuie să-ți sacrifici nevoile. Totuși, s-ar putea să fie nevoie să eliberezi un vechi resentiment, o ceartă sau chiar propriile ziduri, în timpul Lunii în Ultimul Pătrar în Leu, miercuri, 12 noiembrie.

Reflectă asupra a ceea ce a apărut recent în relația ta, conversațiile pe care le-ai avut și unde te-ai simțit provocat. Relația în care te afli acum este extrem de diferită de cele din trecut dar există ceva de care te agăți și care nu aduce beneficii reale creșterii. Eliberează și renunță la ceea ce nu mai ai nevoie, astfel încât să poți vedea încotro este menită să ajungă această relație.

Luna în Ultimul Pătrar va răsări în Leu miercuri, 12 noiembrie. Această fază lunară reprezintă o șansă de eliberare dar nu este vorba despre o despărțire. Mai degrabă evidențiază la ceea ce trebuie să renunți pentru a continua să construiești relația în viața ta. Aceasta poate implica iertare, renunțarea la mândrie sau chiar oprirea ego-ului tău la ușă.

Creează un spațiu pentru creștere, precum și pentru îmbunătățirea relației tale. Nu te agăța de toate motivele pentru care o anumită conexiune nu va putea funcționa. Aceasta este șansa ta de a îmbunătăți relația și de a renunța la ceea ce nu mai ai nevoie.

3. Gemeni

Există o temă importantă pe care trebuie să o revezi. Gândește-te la sfârșitul anului 2023 și la ceea ce se întâmpla în viața ta romantică în acel moment. Aceasta a fost ultima dată când Mercur retrograd s-a unit cu Marte în Săgetător, și se va întâmpla din nou miercuri, 12 noiembrie. Deși ultima dată când s-a întâmplat a fost în urmă cu doar câțiva ani, acest tranzit nu se va mai întâmpla până în 2038, ceea ce face ca acesta să fie un moment crucial în relația ta.

Mercur retrograd este adesea considerat un moment al ghinionului. Deși nu este recomandabil să te căsătorești sau să începi o nouă relație în această perioadă, asta nu înseamnă că toate aspectele iubirii sunt excluse. Nu sunt.

Mercur retrograd în Săgetător aduce în discuție teme trecute din viața ta romantică, în special de la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024. Mercur retrograd te invită să reflectezi, să evaluezi relația ta și să alegi un rezultat diferit de cel nterior. Pe măsură ce Mercur retrograd se unește cu Marte în Săgetător, ți se va oferi posibilitatea de a face schimbări pozitive în viața ta romantică.

Cu Mercur începând această retrogradare pe 9 noiembrie, vei dori să petreci primele zile reflectând asupra a ceea ce apare luând în considerare sentimentele și dorințele tale. Acest lucru îți va permite să știi ce acțiuni să alegi, pe măsură ce planeta comunicării întâlnește Marte. Este timpul să stabilești cu adevărat un nou curs în relația ta.

4. Rac

Fii autentic în tot ceea ce faci. Luna se va schimba în Balanță sâmbătă, 15 noiembrie, aprinzând o perioadă de creștere spirituală și romantică. Folosește această energie lunară pentru a înțelege ce înseamnă să iei decizii autentice, mai degrabă decât unele care arată bine pe hârtie sau cu care alții sunt de acord.

Luna în Balanță va aduce un accent puternic asupra vieții tale romantice. În această perioadă nu este vorba doar despre atingerea unei etape importante sau despre definirea relației tale, ci despre conexiunea emoțională și spirituală reală pe care o simți cu ei. Concentrează-te pe legătura pe care o împărtășești, mai degrabă decât pe cum arată relația ta pentru ceilalți. Deși meriți o relație dedicată, nu trebuie să te concentrezi pe momente importante pentru a găsi împlinirea.

Viața ta amoroasă a fost peste tot în ultimii ani, mai ales când Pluto și-a făcut ultimii pași prin Capricorn. Cu toate acestea, ai găsit un nou sentiment de echilibru și pace în viața ta în ultima vreme. Aceasta înseamnă că poți profita în sfârșit de formarea unei conexiuni divine cu persoana iubită.

Dacă ești singur, acesta este un moment excelent pentru a ieși la întâlniri cu un scop și pentru a explora modul în care abordezi acum dragostea. Cu toate acestea, dacă ești deja într-o relație, acest tranzit lunar va fi în continuare benefic. Tu și partenerul tău veți putea crește împreună, vă veți îmbunătăți relația și veți lăsa în urmă orice îndoieli. Concentrează-te pe ceea ce este cel mai important, prioritizează autenticitatea și continuă să investești în viața ta romantică.

5. Taur

Este în regulă să te răzgândești. A-ți schimba părerea nu înseamnă întotdeauna să te îndrepți spre o despărțire. Poate că este vorba de a realiza că partenerul tău are de fapt intenții bune sau că alegerile tale au contribuit la dificultățile pe care le-ai experimentat. A-ți schimba părerea înseamnă că te dezvolți, că ai loc pentru idei noi și că nu ai renunțat la relația din viața ta.

Acordă atenție gândurilor tale interioare, credințelor și modului în care te exprimi, în timp ce Soarele Scorpionului este în trigon retrograd cu Jupiter în Rac duminică, 16 noiembrie. În timp ce Soarele Scorpionului pune în lumină relația ta, Jupiter retrograd te ajută să menții spațiu pentru idei noi. Vei experimenta o schimbare de perspectivă care ar putea sfârși prin a salva relația ta.

Soarele Scorpionului îți oferă o perioadă dinamică și interesantă în viața ta romantică. În acest sezon, dragostea ocupă adesea un loc central, la fel ca și alegerile pentru noi începuturi și bucuria pentru relația pe care o ai în viață. Pe măsură ce acest puternic corp ceresc este în trigon cu Jupiter, vei experimenta o schimbare de minte sau de inimă care îmbunătățește starea relației tale.

Deși schimbarea este bună, poate fi dificilă pentru tine. Încearcă să vezi asta ca pe un aspect pozitiv. Nu este că ceea ce ai trecut în ultimele luni pare acum inutil. Mai degrabă, a trebuit să treci prin tot ce ai făcut pentru a ajunge în acest loc în viața ta și în tine însuți. O schimbare de mentalitate este o oportunitate de a vă îmbunătăți relația, de a renunța la resentimentele din trecut și de a crea noul început la care sperați, potrivit yourtango.com.