Ultimul pariu al soldatului Zelenski se joacă pe linia frontului din Kupiansk, unde președintele ucrainean apare purtând o vestă antiglonț și ținând un telefon mobil în mână pentru a face selfie-uri în fața armatei ruse.

Ultimul pariu al soldatului Zelenski include un răspuns categoric la cererea lui Trump de a organiza alegeri. Zelenski nu doar că se declară gata să meargă la urne, dar vrea să aducă poporul la referendum pentru posibila cesiune a Donbassului, scrie La Stampa.

Este „all in”, mizând totul. Presiunea diplomatică din partea Washingtonului și militară din partea Moscovei continuă să crească, dar mingea este acum în terenul lui Trump. Kievul cere garanții de securitate pentru alegeri.

Ultimul pariu al soldatului Zelenski presupune alegeri în condiții aproape imposibile. Milioane de refugiați, un milion de soldați pe front, un sfert din teritoriu sub ocupație rusă. Bombe rusești continuă să cadă asupra orașelor ucrainene.

Ucrainenii sunt conștienți de această situație. Un sondaj recent arată că doar 11% dintre alegători ar dori să se prezinte la urne imediat. Alți 22% ar vota în caz de armistițiu, 63% preferă să amâne decizia până după război.

Ultimul pariu al soldatului Zelenski îl menține în fruntea preferințelor electorale cu 20% din intențiile de vot. Generalul Valery Zaluzhny se află la mică distanță, cu 19%.

Potrivit altor sondaje, într-un tur de scrutin, fostul comandant al armatei ucrainene l-ar învinge pe actualul președinte cu 42,6% față de 26,3%. Zelenski ar risca și o confruntare cu șeful serviciilor secrete Kyrylo Budanov.

Ultimul pariu al soldatului Zelenski se bazează pe încrederea a 60% dintre ucraineni. Totuși, un număr și mai mare consideră că el ar trebui să demisioneze după război, la fel ca Churchill.

Atacurile lui Trump au făcut întotdeauna ca popularitatea președintelui ucrainean să crească vertiginos. Astăzi, Zelenski rămâne în fruntea preferințelor, în ciuda scandalului de corupție din guvernul de la Kiev.

Deocamdată, ultimul pariu al soldatului Zelenski nu coincide cu prioritățile ucrainenilor. Alegerile sunt printre cele mai puțin importante preocupări, dar operațiunea „Mâini curate” și perspectiva armistițiului au reaprins bătălia politică.

Aproape un sfert dintre alegători nu știu pe cine să voteze. Nici Zaluzhny, nici Budanov nu sunt candidați în prezent.

Singurul lucru cert e că niciun succesor nu va fi mai conciliant pentru Putin și Trump. Principalii adversari sunt amândoi generali, iar printre ceilalți candidați aproape toți s-au remarcat ca lideri ai rezistenței.

În 2019, ucrainenii l-au ales pe Zelenski ca „președinte al păcii”. Astăzi, viitorul lor depinde de ultimul pariu al soldatului Zelenski de a ieși din război cu capul sus.

(sursa: Mediafax)