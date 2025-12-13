Doi morți în Rusia, după un atac cu drone al Ucrainei

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Busargin a precizat că cele două victime și un număr neprecizat de persoane rănite se aflau într-un imobil rezidențial care a fost lovit în timpul atacului, potrivit Reuters.

Orașul Saratov, situat pe fluviul Volga, la aproximativ 625 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat în mod repetat în ultimii ani de atacuri cu drone.

Atacurile au vizat în special rafinăria locală de petrol și o importantă baze aeriană din apropiere.

Separat, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele de apărare antiaeriană au doborât 41 de drone pe parcursul nopții, dintre care 28 deasupra regiunii Saratov.

