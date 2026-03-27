5 zodii își vor îmbunătăți relațiile până la sfârșitul lunii aprilie 2026

Șapte planete sunt în Berbec în prima jumătate a lunii, așa că energia romantică se dezvoltă odată cu creșterea stelliumului, permițând relațiilor să înceapă din nou. Întrucât Berbecul este primul semn al zodiacului, nu numai că începi viața de la zero luna aceasta, dar găsești și curajul de a-ți urma inima.

Deși acest val de energie de foc este esențial pentru a face progrese în viața ta romantică, este important să îl temperezi cu intenție și răbdare. Preia controlul asupra vieții tale romantice și urmărește dragostea pe care ți-o dorești.

Fii atent la ceea ce urmărești deoarece avem o Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie. Asigură-te că acțiunile tale sunt despre iubire, nu despre ego. Combinând curajul cu discernământul, acesta este un moment cu adevărat special, în care poți manifesta în sfârșit iubirea pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna.

1. Berbec

Reflectă asupra cât de departe ai ajuns. Relațiile tale încep să se îmbunătățească mult după ce Luna Plină în Balanță răsare pe 1 aprilie. Această energie se conectează la Luna Nouă în Balanță care a avut loc pe 21 octombrie 2025, așa că este important să reflectezi asupra creșterii pe care ai experimentat-o ​​în relația ta actuală de atunci.

În momentul acestei lunații, vor exista patru planete în semnul tău zodiacal, fără a include Chiron, ceea ce reprezintă un punct de cotitură important. Relațiile tale beneficiază de toată această energie, dar este important să găsești un echilibru între a-ți onora nevoile și a crea spațiu pentru nevoile partenerului tău. Trebuie să decizi singur în legătură cu relația ta sau să fii cel care trece la o nouă stare de vindecare, așa că nu te teme să acționezi. Asigură-te doar că este pentru îmbunătățirea relației, nu doar pentru tine.

Luna Plină aduce, de asemenea, o șansă de claritate dacă ești singur. Această energie te ajută să înțelegi scopul unei conexiuni recente din viața ta. Închei orice suferință trecută. Reflectă asupra a ceea ce se întâmplă în viața ta, inclusiv asupra modului în care te-ai simțit în octombrie 2025. Înțelege unde este menită să te conducă această Lună Plină. Cu atât de multă energie planetară în semnul tău astrologic chiar acum, este timpul să te alegi în sfârșit pe tine însuți. Ai încredere că persoana potrivită este atrasă de viața ta.

2. Balanță

Este timpul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Luna Nouă în Berbec răsare pe 17 aprilie, alături de alte șase planete în acest semn de foc. Berbecul guvernează casa relațiilor și a romantismului, așa că acesta este un moment crucial care ajută relațiile tale să se îmbunătățească mult.

Aceasta este o lună în care să te concentrezi cu adevărat asupra a ceea ce îți dorești de la uniunea ta actuală, astfel încât să poți vedea adevărul despre ceea ce se întâmplă. Această energie te ajută să iei decizii importante și să te concentrezi asupra relației tale. Orice alegere pe care o faci acum este a ta și nu una la care ești presat.

Dacă ești singur, probabil vei avea o întâlnire clandestină cu cineva special înainte de sfârșitul lunii. Există activitate în casa ta a întâlnirilor și a relațiilor, care le ghidează să devină mult mai bune. Așadar, te vei concentra pe găsirea iubirii tale pentru totdeauna. Vei atrage noi oportunități în viața ta romantică. Tu decizi între orice potențiali parteneri sau căi de viață. Cu cine ești determină ceea ce realizezi. Fii atent la alegerile tale, dar nu te sfiiți să mergi după ceea ce sau pe cine îți dorești.

3. Scorpion

Permite-ți să găsești pacea. Relațiile tale devin mult mai bune până la sfârșitul lunii aprilie, deoarece nu te mai concentrezi pe atingerea unei anumite etape sau pe a fi într-o stare constantă de îmbunătățire. Ai trecut prin multe în relația ta, mai ales din 2018, când Uranus a intrat pentru prima dată în Taur, așa că este important să exersezi pur și simplu să fii împreună și să te ocupi de probleme pe măsură ce apar în această lună.

Cu Uranus în sfârșit pregătit să se schimbe în Gemeni pe 25 aprilie, ajungi la un punct de liniște. Odată ce Soarele intră în Taur pe 19 aprilie, vezi cât de multe s-au schimbat și îți este mai ușor să lași garda jos. Nu te teme să te bucuri de relația ta, deoarece acesta este adevăratul scop al tot ceea ce ai trăit.

Dragostea este întotdeauna posibilă, indiferent de ce ai trecut în trecut. Când începe sezonul Taurului, intri într-o perioadă divină pentru a întâlni pe cineva nou. Această energie te ajută să te concentrezi asupra chestiunilor romantice. Nu ești...

Înghețat pentru persoana incredibilă care ești. Soarele reprezintă acțiunea, așa că, dacă ieși mai des în oraș sau ești dispus să-ți asumi riscul unei noi iubiri, sezonul Taurului te ajută să atragi cu adevărat pe cineva cu care poți construi o viață.

4. Săgetător

Schimbarea nu este întotdeauna un lucru rău. Ești un semn zodiacal care are nevoie de inspirație și aventură în relația ta, indiferent de cât timp sunteți împreună. Vrei ca relația ta să te ajute să cultivi viața visurilor tale, nu să te împiedice să o trăiești. Odată ce Uranus intră în Gemeni pe 25 aprilie, intri într-o perioadă nouă și interesantă în care relația ta devine mult mai bună.

Venus intră și ea în Gemeni pe 24 aprilie, aducând o inspirație romantică profundă. Folosește această energie pentru a insufla noutate în relația ta actuală. Încercați activități noi împreună, discutați despre modalități de a vă îmbunătăți relația sau dați-vă șansa de a vă îndrăgosti din nou. Puteți continua să creșteți alături de persoana iubită, dar a face acest lucru este o alegere conștientă.

Deoarece Uranus este cunoscut ca marele trezitor, vă schimbați brusc tipul sau persoana de care sunteți atras, pe măsură ce Uranus intră în Gemeni pe 25 aprilie. Vă simțiți atras de un nou tip de persoană sau relație pe care nu ați fi avut-o niciodată în trecut. Această energie schimbă modul în care abordați dragostea și relația pe care o doriți. Începeți să înțelegeți ce trebuie cu adevărat să promiteți unei alte persoane pentru totdeauna.

5. Vărsător

De obicei ești lent în a te angaja sau în a rosti pe deplin cuvintele că persoana cu care ești este cea cu care vei fi pentru totdeauna. Toate acestea se schimbă pe măsură ce Venus, planeta iubirii, și Uranus, planeta răsturnărilor, intră în Gemeni în ultima săptămână a lunii aprilie 2026. Ambele creează o energie romantică puternică în casa ta a căsătoriei și a angajamentului.

Ești sigur că această relație este menită să fie și că de acum înainte va fi doar mai bună. Ați împărtășit momente frumoase, ați crescut împreună și ați văzut cum te apreciază pentru ceea ce ești. Fie ca acesta să fie un moment de confirmare, angajament și de a spune „Da” persoanei potrivite.

Dacă nu ai găsit încă persoana potrivită, mai există speranță. Odată ce Venus și Uranus ajung în Gemeni, te concentrezi asupra cu cine vrei să-ți împarți viața. Întâlnirile ocazionale își pierd atractivitatea. Devii intenționat cu cine alegi să petreci timpul. Această energie schimbă modul în care definești angajamentul și viața pe care vrei să o construiești împreună. Totuși, datorită acestor schimbări, experimentezi o creștere mai mare în viața ta romantică. Uranus rămâne în casa căsătoriei tale până în 2032, ajutându-te să-ți aducă tot ce ai visat vreodată, potrivit yourtango.com.

