6 zodii chinezești atrag norocul și dragostea, pe 18 septembrie 2025

Zilele Inițiate sunt despre începuturi, despre a face prima mișcare și despre punerea în mișcare a energiei care modelează ceea ce urmează. Cu anul Șarpelui de Lemn încă stimulând transformarea, iar luna Cocoșului ascuțind dorințele în jurul loialității și adevărului, energia de astăzi îmbină îndrăzneala cu claritatea în dragoste.

Stâlpul Tigrului de Metal face ca totul să pară mai ascuțit, mai curajos și mai direct. Norocul în dragoste apare atunci când îndrăznești să acționezi, în loc să aștepți, fie că este vorba de trimiterea unui mesaj, de exprimarea a ceea ce simți sau de recunoașterea a ceea ce îți dorești.

1. Tigru

Norocul în dragoste te găsește atunci când ești tu însuți fără să-ți ceri scuze. Cineva apropiat ți-ar putea vedea în sfârșit adevărata profunzime pentru că nu te mai ascunzi în spatele unor glume ocazionale. O mărturisire, un gest sau chiar simpla manifestare a sentimentelor tale reale atrage conexiunea pe care ți-ai dorit-o.

Dragostea se simte proaspătă și electrizantă, ca și cum cineva te-ar întâlni în sfârșit la intensitatea pe care ai purtat-o ​​întotdeauna. Nu mai este vorba despre alergare, ci despre magnetism. Onestitatea ta devine irezistibilă.

2. Șarpe

Acest an al Șarpelui de Lemn a fost o oglindă, făcându-te să te confrunți cu modul în care iubești și cu modul în care ești iubit. În această Zi a Inițiatului, pe 18 septembrie, s-ar putea să simți o atracție de a rescrie o parte a poveștii tale romantice. Îndrăznești să iubești diferit sau, în sfârșit, trasezi o linie cu un model pe care refuzi să-l repeți.

Norocul în dragoste înseamnă a crea loc pentru relații reciproce. Odată ce acționezi pe baza acestei cunoștințe interioare, s-ar putea să fii surprins cât de repede se ridică cineva să te întâmpine sau cât de repede apare cineva nou în momentul în care eliberezi vechiul scenariu.

3. Câine

Pilonul Tigrului de Metal îți activează dorința naturală de a proteja și de a fi protejat. Pentru tine, norocul în dragoste apare atunci când cineva dovedește că este dispus să te întâlnească în devotament, nu doar în cuvinte. Poți vedea dovezi reale despre cine este serios și cine nu, ceea ce aduce claritatea pe care ai așteptat-o.

Un moment tandru, un gest de loialitate sau o revelație ți-ar putea îndrepta inima într-o direcție neașteptată. Norocul constă în a te simți în sfârșit văzut pentru felul în care iubești atât de intens, fără a fi nevoie să cerșești iubirea.

4. Cal

Energia Zilei Inițiatului, din 18 septembrie, te împinge să acționezi înainte de a te gândi prea mult. Norocul în dragoste apare atunci când alegi mișcarea în locul ezitării. Asta ar putea însemna să ajungi în sfârșit la cineva pe care l-ai dorit sau să dai undă verde cuiva care te-a așteptat.

Scânteia pe care o simți nu se estompează, ci aterizează. Fie că este vorba de o poveste de dragoste sau de intimitate profundă cu cineva apropiat, astăzi primești dovada că pasiunea asociată cu sinceritatea nu se stinge. Se construiește.

5. Iepure

Luna Cocoșului poate fi uneori ascuțită în fața naturii tale mai blânde, dar joi, pilonul Tigrului de Metal îți oferă un curaj pe care nu știai că îl ai. Norocul în dragoste curge prin conversații sau momente care par să reseteze tonul unei relații.

S-ar putea să-ți dai seama că, spunându-ți adevărul, oricât de vulnerabil ar fi, deschizi în sfârșit ușa către o iubire care se simte sigură și adevărată. Ceea ce începe pe 18 septembrie s-ar putea să nu fie zgomotos, dar este constant. Are potențialul de a prinde rădăcini rapid deoarece este construit pe onestitate.

6. Mistreț

Pilonul Tigrului de Metal formează o alianță subtilă cu semnul tău zodiacal chinezesc, oferindu-ți o fereastră pentru a începe de la zero în dragoste. Dacă te-ai agățat de dezamăgire, aceasta este ziua unui început cu cineva nou sau chiar în cadrul legăturii actuale.

Norocul în dragoste vine sub forma reînnoirii. Un gest, o scuză sau o întâlnire întâmplătoare ar putea schimba modul în care vezi ce este posibil. Aceasta nu este energie reciclată, este un capitol cu ​​adevărat nou. Ceea ce inițiezi astăzi persistă pentru că ai ales să întâlnești dragostea cu ochii deschiși, potrivit yourtango.com.