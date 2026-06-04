6 zodii vor avea mult noroc, până pe 12 iunie 2026

Acest lucru se datorează faptului că, în următoarele două săptămâni, Jupiter și Venus se vor alinia în semnul Racului.

Venus reprezintă bucuria și răsfățul, făcând ca petrecerea timpului cu oamenii care ne plac să pară foarte atractivă. Această energie poate, de asemenea, să ne stimuleze creativitatea și să ne ajute să atragem resurse. Jupiter este planeta norocului și a expansiunii, oferindu-ne o gamă mai largă de oportunități. Când aceste două planete se întâlnesc, de obicei norocul vine la pachet.

Atât Venus, cât și Jupiter sunt în Rac, și se întâlnesc oficial pe 9 iunie.

1. Rac

Cu cele două planete cele mai norocoase din astrologie care își croiesc drum prin semnul tău zodiacal, probabil că strălucești acum. Încrederea ta este mare și atrage multă atenție pozitivă.

Acesta ar putea fi un capitol transformator pentru tine. Fii inteligent în modul în care îți joci cărțile. Este tentant să te complaci prea mult în această energie, mai ales când te simți atât de bine. Cu toate acestea, a fi strategic în ceea ce privește locul în care îți pui energia este important pentru a menține vibrațiile bune toată vara.

2. Balanță

Deoarece Venus este planeta care te influențează cel mai mult, oricând se întâlnește cu Jupiter este un moment extra norocos pentru tine. Racul este semnul zodiacal strâns legat de cariera ta, așa că între acum și 12 iunie, te afli în cel mai norocos moment al anului din viața ta profesională.

Potrivit lui Grim, aceasta înseamnă că te poți aștepta ca toată munca ta grea să dea roade până când această energie norocoasă începe să se diminueze la mijlocul lunii. Fie că este vorba de obținerea unei promovări sau de colegii și șefii care te laudă, efortul tău „va da dividende în următoarele două săptămâni”, a spus astrologul.

3. Capricorn

Munca este aproape întotdeauna prioritatea ta numărul unu, dar este de fapt cel mai norocos moment al anului pentru relațiile tale, Capricorn. După o lungă perioadă în care ai pus totul pe primul loc, energia norocoasă a lui Venus și Jupiter în Rac te face „să începi să crezi că ești capabil să te împerechezi cu un partener care îți satisface nevoile emoționale”, a spus Grim.

Această mentalitate schimbă totul pentru tine. Primind mai multă încurajare și sprijin decât de obicei, ești mult mai optimist că „un partener bine aliniat există acolo”, a explicat Grim. Asta nu înseamnă că te vei căsători până pe 12 iunie, desigur. Dar nu fi surprins dacă cineva special îți atrage atenția înainte de sfârșitul lunii.

4. Berbec

Viața a fost un pic ca un roller coaster pentru tine de la începutul anului, Berbec, mai ales acasă. Dar lucrurile încep în sfârșit să se așeze acum că ai intrat într-una dintre cele mai norocoase perioade pe care le vei avea tot anul.

Începând de acum, „experimentezi medii domestice mai bune”, a explicat Grim. Ai avut grijă de toți ceilalți atât de mult timp și, în următoarele câteva săptămâni, în sfârșit „primi ceva în schimb”.

5. Pești

De obicei ești atât de creativ, dar în ultima vreme nu te-ai simțit cu adevărat inspirat. Universul te-a ghidat printr-o transformare extraordinară, așa că toată energia ta a fost concentrată asupra acestui lucru. Dar, începând de acum, cea mai mare parte a acesteia este în urmă. Bine ai venit într-una dintre cele mai norocoase perioade pe care le vei avea tot anul.

Vibrațiile s-au schimbat oficial în bine și ești „într-o lacrimă creativă chiar acum”, a spus Grim. Unele dintre „cele mai bune lucrări creative” pe care le-ai produs vreodată sunt în prezent în lucru. Fie că este vorba de o afacere secundară sau de artă propriu-zisă, această creativitate îți aduce o abundență de succes.

6. Scorpion

Scorpion, primești mult noroc de acum până pe 12 iunie. Acestea sunt vești minunate, deoarece viața nu a fost tocmai cea mai blândă cu tine în ultima vreme. Cu toate acestea, Venus și Jupiter în Rac aduc multă energie norocoasă în viața ta de familie, oferindu-ți o „viziune mai optimistă asupra vieții”, a explicat Grim.

Deși poate părea puțin, nu subestima importanța de a-ți vedea conexiunile strânse prin ochelari de culoarea trandafirilor. Îmbunătățirea relației cu cei mai apropiați este exact ceea ce ai nevoie pentru a profita la maximum de iunie 2026, potrivit yourtango.com.

