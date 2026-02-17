7 zodii puternic afectate de Eclipsa de Soare în Vărsător, 17 februarie 2026

Ultima dată când am avut o eclipsă de Soare în Vărsător a fost în februarie 2018. Eclipsele solare într-un semn sunt un fenomen care se întâmplă o dată la un deceniu. Ele aduc o energie brută și derutantă, în special pentru cei din semnul său actual și semnul de polaritate.

Vărsătorul și Leul sunt axa de exprimare, atât la nivel de grup, cât și de sine. Temele Vărsător includ justiția socială, aplicațiile de înaltă tehnologie, descentralizarea, viziunile viitoare și prieteniile.

Eclipsele solare pun în lumină toate aceste aspecte, iar cele 7 zodii le vor examina cu siguranță într-un fel sau altul în următoarele 18 luni.

1. Vărsător

Eclipsa solară are loc în zodia ta, ceea ce o face cu adevărat importantă pentru tine. Pregătește-te pentru o perioadă intens inconfortabilă, dar necesară. Unii vor simți că sunt sub microscop, fiind judecați pentru fiecare lucru mărunt.

Când vine vorba de a învăța lucruri despre noi înșine, cel mai bun sfat este să eliminăm sentimentele și judecățile pentru a crea un adevărat inventar personal a ceea ce ajută și ceea ce împiedică.

2. Leu

Eclipsa solară în Vărsător din 17 februarie este o surpriză foarte importantă pentru tine deoarece ai una dintre cele mai dificile poziții pentru eclipsă, cu casa căsătoriei și a relațiilor în vizor.

Eclipsele solare au obiceiul de a aprinde luminile la sfârșitul petrecerii, astfel încât să putem vedea cine sunt cu adevărat partenerii noștri. Sperăm că dezvăluirile nu sunt o mare surpriză. Dar pentru unii, secretele din dulap ar putea fi puțin prea mult. Comunicarea este de o importanță capitală.

3. Scorpion

Ai mai multe dificultăți cu această eclipsă, care creează o mai mare conștientizare a problemelor familiale. Karma familiei și lucrurile pe care le purtăm prin moștenirea noastră genetică intră în centrul atenției.

Sperăm că nu va fi momentul tău să exprimi tipare cu părinții sau frații. Dacă vei dobândi noi conștientizări, sugestia este să iei decizii alternative față de cele anterioare.

4. Rac

Eclipsa solară pentru Vărsător este o afacere destul de importantă pentru relația ta. Dacă ai o relație semnificativă care a început fie ca o prietenie cu beneficii, fie ca ceva ocazional, este posibil să discerni adevăruri incomode legate de povestea originii acestei relații.

Acesta ar putea fi, de asemenea, un moment în care imagini aparent atractive pentru roluri viitoare sunt supuse unei examinări mai aprofundate, în special în ceea ce privește nivelul de pasiune pentru astfel de roluri.

5. Săgetător

Acesta poate fi un moment de vindecare, ceea ce face ca această eclipsă să fie importantă pentru tine. În jurul datei de 17 februarie, s-ar putea să afli despre tiparele din educația ta care nu funcționează și să găsești încurajare pentru a găsi cele mai bune modalități de a învăța materiale noi.

Alternativ, ai putea afla câteva caracteristici noi despre unde să locuiești, ceea ce poate fi, de asemenea, util dacă suspectezi o nealiniere cu orașul sau regiunea ta.

6. Fecioară

Interesant este că eclipsa din 17 februarie are loc în cea mai mare dintre casele Fecioarei, a șasea casă a muncii zilnice și a problemelor de sănătate. Probabil că știi deja ce este acolo, dar dacă te-ai bazat pe negarea obiceiurilor tale la locul de muncă sau în ceea ce privește corpul tău, vei fi luat prin surprindere de această concentrare deranjantă.

Această eclipsă este o chestiune foarte importantă pentru tine deoarece deciziile despre cum să procedezi vor fi inevitabile. Cel mai bine este să înfrunți orice neajunsuri.

7. Pești

Această eclipsă pune în lumină casa care seamănă cel mai mult cu energia ta, a 12-a. Această casă ne guvernează imaginația, precum și motivațiile subconștiente, ceea ce este important deoarece probabil vei arunca o privire sub suprafață la ceea ce îți motivează comportamentele dezadaptative.

Este necesară o abordare detașată pentru a-ți înfrunta temerile și furia cu dragoste, potrivit yourtango.com.