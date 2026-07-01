Un an de aur începe acum! Jupiter în Leu deschide drumul spre bogăție pentru 5 zodii

Potrivit astrologului Amy Demure, această perioadă poate aduce transformări spectaculoase în carieră și în plan financiar. Pentru unii nativi, este chiar începutul unei etape care le poate schimba viața, scrie yourtango.com

Leu

Leii sunt marii favoriți ai acestui tranzit.

Cu Jupiter chiar în semnul lor zodiacal, următoarele 12 luni pot deveni unele dintre cele mai norocoase din viață.

Oportunitățile apar aproape la fiecare pas, iar proiectele care până acum păreau imposibile încep să prindă contur. Fie că este vorba despre o promovare, lansarea unei afaceri sau un nou început profesional, universul pare să lucreze în favoarea ta.

În plus, și viața sentimentală poate beneficia de această energie pozitivă, iar schimbările pe care le aștepți de mult timp au toate șansele să se materializeze.

Scorpion

Scorpionii intră într-o perioadă excelentă pentru carieră.

După ani în care au simțit că evoluția profesională este blocată, acum lucrurile încep să se miște într-un ritm mult mai rapid.

Este posibil să primești o funcție mai importantă, să îți dezvolți propria afacere sau să devii mult mai vizibil în domeniul în care activezi.

Reputația ta crește, iar munca depusă în ultimii ani începe, în sfârșit, să fie răsplătită.

Balanță

Pentru Balanțe, Jupiter în Leu deschide ușa către visurile mari.

Dacă ai amânat un proiect important sau ai renunțat la un obiectiv din cauza lipsei de încredere, perioada următoare îți oferă șansa de a începe din nou.

Sunt favorizate domeniile creative, proiectele online, comunicarea și activitățile care implică un public numeros.

Popularitatea poate crește considerabil, iar imaginea ta profesională va avea numai de câștigat.

Rac

Racii pot avea parte de unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere financiar.

Jupiter aduce oportunități de creștere a veniturilor, investiții inspirate și proiecte care pot genera profit pe termen lung.

Este momentul ideal pentru a negocia un salariu mai bun, pentru a cere o promovare sau pentru a pune bazele unei afaceri.

Dacă vei acționa cu răbdare și disciplină, rezultatele pot depăși toate așteptările.

Capricorn

Capricornii primesc șansa pe care o așteptau de mult timp.

Dacă ai o afacere sau un proiect personal, următorul an poate aduce dezvoltarea pe care o visai.

Inclusiv o activitate începută ca hobby sau sursă suplimentară de venit se poate transforma într-un business profitabil.

Astrele recomandă însă prudență: câștigurile sunt favorizate, dar la fel de important este să economisești și să investești inteligent pentru a construi stabilitate pe termen lung.

Jupiter în Leu favorizează curajul și ambiția

Tranzitul lui Jupiter în Leu, activ până în iulie 2027, îi încurajează pe toți nativii să aibă mai multă încredere în propriile forțe și să profite de oportunitățile care apar.

Pentru Leu, Scorpion, Balanță, Rac și Capricorn, această perioadă poate aduce cele mai importante progrese din ultimii ani, atât în carieră, cât și în plan financiar. Astrologii recomandă să nu fie amânate deciziile importante, deoarece următoarele 12 luni pot reprezenta începutul unei etape de succes și prosperitate.