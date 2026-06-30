Jupiter în Leu până în 2027: 4 zodii vor avea cel mai mult de câștigat

Astrologii spun că acest tranzit deschide un nou capitol pentru toate zodiile, însă patru dintre ele vor simți cel mai puternic influența benefică a lui Jupiter. Vor avea parte de oportunități neașteptate, succes, încredere în sine și schimbări care le pot transforma complet viața.
Ce înseamnă Jupiter în Leu
Leul este semnul creativității, curajului și afirmării personale. Odată cu intrarea lui Jupiter în acest semn de foc, începe o perioadă în care vom fi încurajați să ne exprimăm autentic, să avem mai multă încredere în propriile forțe și să ne urmăm visurile fără teamă.
Totuși, astrologii avertizează că această energie poate avea și o latură mai puțin favorabilă. Excesul de încredere, asumarea unor riscuri inutile sau tendința de a exagera pot crea probleme, în special în perioada decembrie 2026 – aprilie 2027, când Jupiter va fi retrograd.
Momente astrologice importante
- 29 iunie 2026 – Jupiter intră în Leu;
- 31 august 2026 – Jupiter formează un aspect armonios cu Saturn, favorizând proiectele de lungă durată;
- 13 decembrie 2026 – Jupiter intră în mișcare retrogradă;
- 13 aprilie 2027 – Jupiter își reia mersul direct;
- 11 iulie 2027 – ultimul mare aspect favorabil cu Saturn înainte de părăsirea Leului.
Cele patru zodii care vor avea cel mai mult de câștigat
Leu
Pentru Lei începe unul dintre cele mai importante cicluri astrologice din ultimii 12 ani. Jupiter tranzitează chiar semnul lor zodiacal și le oferă șansa unei adevărate reinventări.
În următoarele 12 luni, apar oportunități profesionale, noi prietenii, călătorii și chiar relații sentimentale importante. Imaginea lor publică se îmbunătățește, iar încrederea în sine atinge un nivel pe care nu l-au mai simțit de mult.
Totuși, această perioadă vine și cu o lecție importantă: pentru a face loc noului, vor trebui să renunțe la persoane, obiceiuri sau situații care nu îi mai reprezintă. Transformările cele mai spectaculoase sunt așteptate în primele luni din 2027.
Scorpion
Cariera intră într-o etapă spectaculoasă. Jupiter luminează sectorul succesului profesional și al reputației, ceea ce poate aduce promovări, funcții importante sau recunoaștere publică.
Numele Scorpionilor poate deveni tot mai cunoscut în domeniul în care activează, însă succesul vine și cu responsabilități suplimentare. Astrologii recomandă să evite suprasolicitarea și să nu accepte mai multe proiecte decât pot gestiona.
Perioada dintre decembrie și aprilie este ideală pentru reorganizare și pentru alegerea proiectelor care contează cu adevărat.
Vărsător
Pentru Vărsători, Jupiter activează casa parteneriatelor și a colaborărilor, ceea ce înseamnă că următorul an poate aduce schimbări majore în viața sentimentală și profesională.
Dacă sunt singuri, șansele de a întâlni o persoană importantă cresc considerabil. Dacă sunt deja într-o relație, aceasta poate deveni mai serioasă sau poate trece la un nou nivel. În același timp, pot apărea colaborări profitabile, contracte importante sau noi asocieri de afaceri.
Totuși, tranzitul îi va determina să renunțe și la relațiile care nu le mai aduc echilibru. Prieteniile toxice, colaborările care consumă energie sau parteneriatele fără viitor pot ajunge la final. Între februarie și aprilie 2027 vor înțelege foarte clar cine merită să rămână în viața lor și cine nu.
Berbec
Berbecii sunt printre marii câștigători ai tranzitului lui Jupiter prin Leu. Planeta norocului activează casa iubirii, creativității, copiilor și distracției, deschizând un ciclu extrem de favorabil care apare doar o dată la 12 ani.
Cei singuri au șanse mari să înceapă o relație importantă, iar cei aflați deja într-un cuplu vor simți că pasiunea renaște. Totodată, este o perioadă excelentă pentru proiecte creative, hobby-uri transformate în afaceri și activități care le pun în valoare talentul.
Carisma Berbecilor va fi la cote maxime, iar încrederea în sine îi va ajuta să atragă oportunități pe toate planurile. Singura recomandare a astrologilor este să nu exagereze și să nu lase entuziasmul să îi împingă spre decizii impulsive, mai ales în perioada februarie–aprilie 2027.
Un nou ciclu astrologic începe pentru toată lumea
Chiar dacă Leul, Scorpionul, Vărsătorul și Berbecul sunt cele mai avantajate de acest tranzit, Jupiter în Leu va influența toate cele 12 zodii până în vara anului 2027.
Este un an dedicat curajului, creativității și afirmării personale, în care Universul îi încurajează pe toți să iasă din zona de confort, să își urmeze pasiunile și să profite de oportunitățile care apar. Pentru mulți, acesta poate fi începutul unui capitol complet nou, cu schimbări importante în carieră, iubire și dezvoltare personală.