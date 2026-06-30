Jupiter în Leu până în 2027: 4 zodii vor avea cel mai mult de câștigat

Astrologii spun că acest tranzit deschide un nou capitol pentru toate zodiile, însă patru dintre ele vor simți cel mai puternic influența benefică a lui Jupiter. Vor avea parte de oportunități neașteptate, succes, încredere în sine și schimbări care le pot transforma complet viața.

Ce înseamnă Jupiter în Leu

Leul este semnul creativității, curajului și afirmării personale. Odată cu intrarea lui Jupiter în acest semn de foc, începe o perioadă în care vom fi încurajați să ne exprimăm autentic, să avem mai multă încredere în propriile forțe și să ne urmăm visurile fără teamă.

Totuși, astrologii avertizează că această energie poate avea și o latură mai puțin favorabilă. Excesul de încredere, asumarea unor riscuri inutile sau tendința de a exagera pot crea probleme, în special în perioada decembrie 2026 – aprilie 2027, când Jupiter va fi retrograd.

Momente astrologice importante

29 iunie 2026 – Jupiter intră în Leu;

– Jupiter intră în Leu; 31 august 2026 – Jupiter formează un aspect armonios cu Saturn, favorizând proiectele de lungă durată;

– Jupiter formează un aspect armonios cu Saturn, favorizând proiectele de lungă durată; 13 decembrie 2026 – Jupiter intră în mișcare retrogradă;

– Jupiter intră în mișcare retrogradă; 13 aprilie 2027 – Jupiter își reia mersul direct;

– Jupiter își reia mersul direct; 11 iulie 2027 – ultimul mare aspect favorabil cu Saturn înainte de părăsirea Leului.

Cele patru zodii care vor avea cel mai mult de câștigat

Leu

Pentru Lei începe unul dintre cele mai importante cicluri astrologice din ultimii 12 ani. Jupiter tranzitează chiar semnul lor zodiacal și le oferă șansa unei adevărate reinventări.

În următoarele 12 luni, apar oportunități profesionale, noi prietenii, călătorii și chiar relații sentimentale importante. Imaginea lor publică se îmbunătățește, iar încrederea în sine atinge un nivel pe care nu l-au mai simțit de mult.

Totuși, această perioadă vine și cu o lecție importantă: pentru a face loc noului, vor trebui să renunțe la persoane, obiceiuri sau situații care nu îi mai reprezintă. Transformările cele mai spectaculoase sunt așteptate în primele luni din 2027.

Scorpion

Cariera intră într-o etapă spectaculoasă. Jupiter luminează sectorul succesului profesional și al reputației, ceea ce poate aduce promovări, funcții importante sau recunoaștere publică.

Numele Scorpionilor poate deveni tot mai cunoscut în domeniul în care activează, însă succesul vine și cu responsabilități suplimentare. Astrologii recomandă să evite suprasolicitarea și să nu accepte mai multe proiecte decât pot gestiona.

Perioada dintre decembrie și aprilie este ideală pentru reorganizare și pentru alegerea proiectelor care contează cu adevărat.