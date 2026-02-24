Anul Calului de Foc: Povestea care a schimbat percepția asupra iubirii în Japonia. Ghinion sau noroc în dragoste?

În Japonia, Calul de Foc este cunoscut și sub numele de „Hinoeuma”. Superstițiile din jurul Anului Calului de Foc au început în 1666, când Yaoya Oshich a aprins un foc pentru a se conecta cu iubitul ei.

Conform legendei japoneze, femeile născute în Anul Calului de Foc vor avea căsnicii eșuate, acesta fiind motivul pentru care rata natalității a scăzut cu 25% în 1966 (anul Calului de Foc). Cei care caută dragostea s-ar putea să nu o găsească ori romantismul poate crea haos în perioada în care domnește Calul de Foc.

Din păcate, narațiuni de acest gen pot deveni rapid profeții auto-împlinite deoarece îți modelează subtil așteptările și convingerile în moduri care le transformă în realitate. Când cineva crede că un an este «ghinionist în dragoste», poate deveni subconștient mai rezervat, hipervigilent sau pesimist, autosabotându-și potențialele relații romantice și oportunitățile de conectare.

Convingerile și așteptările noastre despre ceea ce credem că putem avea sunt cele care au cea mai mare putere de a interfera cu potențialele conexiuni.

Așadar, nu credeți în exagerările mitului și concentrați-vă pe cultivarea relațiilor, indiferent ce spun legendele.

Iată cum va fi anul Calului de Foc pentru toate semnele animale:

Cal (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Calul își stabilește propriile reguli când vine vorba de relații. Cerul este limita pentru ceea ce Calul va adăuga conexiunilor romantice. Singurul sfat este să fie în momentul prezent deoarece acestor ființe care caută libertate nu le place să fie calul; le place să dicteze, ceea ce înseamnă să nu dau socoeală nimănui și galopează pentru a-i controla pe cine e important pentru ei.

Capră (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Prietenii sunt sursa motivației, așa că Capra ar trebui să se bazeze pe echipa sa în momentele de nevoie. Caprele singure ar putea găsi dragostea de la o cunoștință care vrea să le ajute cu un alt prieten, menținând tandrețea în grup. Caprele aflate în relații ar trebui să includă mai multe întâlniri duble sau evenimente de echipă în weekend-urile lor pentru a rămâne sociabile. Cuplul care joacă împreună rămâne împreună.

Maimuță (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Maimuța ar putea avea câteva aventuri sau momente de flirt care să o conducă la un angajament. Dragostea este o aventură, ceva ce ar trebui abordat cu ușurință, cu poftă de spontaneitate. Pentru Maimuțele care sunt în parteneriate pe termen lung, o excursie distractivă și antrenantă sau o aventură în afara casei va adăuga savoare relației lor. Împărtășirea experiențelor le va apropia mai mult.

Cocoș (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Cocoșului muncitor i-ar putea fi greu să plece de la birou pentru a se întâlni sau a se conecta intim cu cineva. Dacă au timp pentru romantism, va fi programat, ceea ce va face imposibilă dedicarea energiei pentru a începe o relație în devenire. Găsirea partenerului perfect necesită ca aceștia să caute pe cineva cu responsabilități similare pentru a se asigura că partenerul lor poate înțelege imensele lor cerințe profesionale.

Câine (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Câinele are încredere ușoară, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu-l vor dezamăgi. Câinele trebuie să fie atent cui își dăruiește inima, deoarece jocurile în dragoste îl pot împiedica să obțină relația pe care și-o dorește. Pentru a-și onora virtutea, câinii ar trebui să aibă o politică de o singură lovitură care îi împiedică pe cei care au dat dovadă de lipsă de respect și compasiune să primească o a doua șansă.

Mistreț (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Mistrețul evită confruntarea, ceea ce face ca Anul Calului să fie complex și sensibil la emoțiile sale dulci. Pentru a fi mai puternic, Mistrețul va trebui să-și intensifice stima de sine și să nu se mulțumească cu firimituri. Până la sfârșitul anului, Mistrețul va simți că poate înfrunta lumea sau pe oricine încearcă să-i supere inima empatică.

Șobolan (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Instabilitatea în tovărășii ar putea trage Șobolanul în direcția opusă iubirii. În loc să-și unească forțele cu altcineva, Șobolanul va simți că lucrurile nu merg așa cum intenționează și că se află într-un roller coaster (sau într-un carusel, ceea ce este ceva mai rău). Concentrarea asupra sa este cel mai bun sfat pentru Șobolan în acest an. Autoconservarea este esențială înainte de orice sau oricine altcineva.

Bou (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Calul de Foc îl poate pune pe Boul în mișcare și îl poate împinge să-și verifice opțiunile accesând aplicațiile și scena. Atâta timp cât Boul nu este sub presiunea de a defini relația, capacitatea sa de a ieși și de a participa la grupul de întâlniri e mare. Este un an de formare a legăturilor puternice pentru Bou, iar multe dintre ele vor dura o viață întreagă.

Tigru (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigrul ar trebui să fie în căutarea unui parteneriat care să înflorească din prietenie. Vor exista suișuri și coborâșuri pe parcurs dacă ambele părți sunt mândre și încăpățânate în afirmarea dominației una asupra celeilalte. Totuși, Tigrul perseverează, aliniindu-se mai profund cu cei la care ține și cultivând relația. Lucrurile se vor încălzi rapid, mai ales primăvara și vara.

Iepure (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2026 este un an de bun augur! Iepurele amabil și blând tânjește după stabilitate și pace, permițându-i să formeze relații stabile. Cei care cer ca Iepurele să depună eforturi mari pentru afecțiune cu siguranță nu merită efortul, deoarece iepurașul își dorește cu disperare armonie. Asta înseamnă că nu vor rămâne în preajmă pentru dramă, chiar dacă Iepurele crede că o poate gestiona.

Dragon (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Dragonul s-ar putea îndrăgosti la prima vedere, împingându-l să se arunce cu capul înainte într-o relație. Vibrațiile impulsive ar putea cauza probleme dacă Dragonul nu este practic și atent la promisiunile pe care le face. Este recomandat să afli mai multe despre persoana cu care se întâlnesc pentru a te asigura că Dragonul îi cunoaște mai întâi. Dragonii în cuplu își înalță și își celebrează partenerii, îndemnându-i să aibă momente plăcute.

Șarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Pentru ca Șarpele să prospere, va trebui să fie sincer în privința intențiilor și sentimentelor sale. Cu cât se reține mai mult, cu atât îi va fi mai greu să se simtă confortabil într-o relație. A renunța la trecut și a-și asuma situațiile este vital, dar ar putea dura ceva timp până se va concretiza. Directitudinea în problemele de inimă este extrem de importantă anul acesta, potrivit people.com.

