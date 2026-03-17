Tot mai mulți români își pierd somnul din cauza grijilor pentru bani

Românii resimt tot mai mult grijile legate de bani, Potrivit unui studiu făcut în luna februarie, la solicitarea XTB România, de către Reveal Marketing Research, aproape 75% dintre respondenți au spus că, în ultima lună, grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mintală și le-au produs anxietate.

În același timp, mare parte din români, 85%, au declarat că problemele financiare le-au afectat calitatea somnului.

Creșterea prețurilor la bunurile esențiale este, de departe, principalul factor (36%) care generează stres financiar, în special în rândul respondenților din categoria de vârstă 55+.

Pe locul al doilea se află cheltuielile neplanificate (19%), precum reparații sau urgențe medicale. Plățile neașteptate afectează într-o măsură mai mare femeile, dar și tinerii de 25–34 de ani și persoanele de peste 55 de ani.

Pe locul al treilea ca factor de stres se situează siguranța locului de muncă (15%). Acesta a fost menționat mai ales de oamenii cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani. Povara datoriilor este, de asemenea, un motiv de stres pentru români (15%), mai ales pentru cei care își construiesc o familie, din grupa de vârstă 35–44 de ani.

La întrebarea „În ultimele 30 de zile, cât de des v-au afectat grijile financiare sănătatea mintală?”, rezultatele arată că impactul este unul important pentru o mare parte din populație. 75% dintre respondenți au spus că grijile privind banii le afectează negativ starea psihică.

Analiza pe gen evidențiază diferențe: 48% dintre femei spun că sunt mai afectate, comparativ cu 37% dintre bărbați, în timp ce restul respondenților nu au furnizat informații privind genul.

În ultima lună, 85% dintre români au avut cel puțin o dată dificultăți în a adormi din cauza problemelor cu banii. Și în acest caz apar diferențe de gen: 32% dintre femei au declarat că grijile legate de buget le afectează frecvent calitatea somnului, comparativ cu 25%, procentul bărbaților.

În ceea ce privește vârsta, impactul este mai pronunțat în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 55 de ani (32%), urmate de categoria 25–34 de ani (30%).

La întrebarea „Care este zona în care simțiți cel mai mult impactul stresului financiar?”, peste un sfert (34%) dintre români au menționat starea de spirit și motivația. Cei mai afectați sunt cei de peste 56 de ani, ponderea lor fiind cea mai mare la analiza pe vârste a respondenților.

Alte efecte importante sunt resimțite de oameni la nivelul sănătății (17%), precum și asupra somnului și nivelului de energie (17%).

În același timp, 15% dintre respondenți au spus că stresul financiar le afectează viața de familie, fenomen mai frecvent în rândul persoanelor de 25–34 de ani.

Performanța profesională rămâne, totuși, în mare măsură neafectată, doar o mică parte dintre respondenți indicând un impact asupra muncii (5%).

Studiul arată că dour 38% dintre românii care au răspuns la sondaj spun că se simt în siguranță din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni.

Sentimentul de siguranță scade odată cu înaintarea în vârstă: de la 51% în rândul tinerilor de 18–24 de ani la doar 30% în cazul celor de peste 45 de ani. Acest sentiment de stabilitate financiară atinge cel mai scăzut nivel în segmentul de vârstă 55+ (28%).

În ceea ce privește analiza pe gen, datele arată că bărbații declară într-o proporție mai mare că se simt încrezători din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni (44%), comparativ cu femeile (30%).

Studiul a fost realizat în februarie 2026, pe un eșantion de 1.006 respondenți din România.

(sursa: Mediafax)