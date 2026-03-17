Avertismentul unui preot: „Antihistrul va stăpâni lumea prin economie”

Un preot catolic avertizează asupra unei posibile „pregătiri” a lumii pentru apariția Antihristului

Chad Ripperger, preot romano-catolic, a vorbit în podcastul The Shawn Ryan Show, porivit dcnews.ro., despre ceea ce el descrie ca fiind o creștere a „răului spiritual” la nivel mondial.

Antihristul „va fi atât de carismatic”

Potrivit acestuia, descrierile biblice indică faptul că Antihristul va avea o capacitate remarcabilă de a influența oamenii. El a explicat că, în lipsa unui sprijin spiritual puternic, mulți ar putea fi atrași de mesajul și personalitatea sa.

„Dacă o persoană nu se bucură de haruri speciale din partea lui Dumnezeu, va fi ușor atrasă de ceea ce predă și de ceea ce susține”, a spus preotul.

În teologia creștină, Antihristul este considerat opusul lui Iisus Hristos și ar urma să apară înainte de Judecata de Apoi.

Control prin economie, nu prin politică

Preotul a afirmat că o eventuală dominație nu s-ar realiza în primul rând prin mijloace politice, ci prin control economic. În acest context, el a făcut referire la conceptul biblic al „semnului fiarei”, sugerând că tehnologii moderne, precum monedele digitale, ar putea juca un rol în limitarea accesului la resurse pentru cei care nu se conformează.

De asemenea, el a afirmat că Antihristul „se va prezenta drept Mesia” dar, conform Bibliei, el este de fapt un lup îmbrăcat în haine de oaie.

Antihristul va apărea atunci când va avea loc o „implozie mondială a moralității oamenilor”, lucru care, spune el, a început deja.

„Asta se întâmplă încă din anii 1950. A avut loc o prăbușire, în care oamenii pur și simplu nu mai respectă legile lui Dumnezeu și legea naturală în niciun sens al cuvântului”, a spus clericul.

Aceste afirmații reflectă interpretări teologice și nu reprezintă poziții oficiale general acceptate în toate ramurile creștinismului.

Referiri la profețiile din Apocalipsă

Ripperger a menționat și rolul celor doi martori descriși în Cartea Apocalipsei, identificați în unele tradiții ca fiind Ilie și Enoh, despre care se crede că ar reveni pentru a se opune Antihristului.

Context și precauții

Deși avertismentele sale sunt formulate în termeni serioși, preotul a subliniat că nu consideră iminentă apariția acestei figuri, admițând totodată posibilitatea de a se înșela.

Declarațiile sale se înscriu într-un registru teologic și interpretativ, fiind parte a unor dezbateri mai largi privind semnificația evenimentelor contemporane în cheie religioasă.