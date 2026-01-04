Anul de Smarald 2026: 2 zodii intră într-o perioadă de aur

La începutul anului, Jupiter se află în Rac, urmând să tranziteze în Leu pe 30 iunie 2026 — un parcurs care amplifică șansele acestor două semne pe tot parcursul anului.

2026 este un an puternic pentru ele deoarece susține evoluția continuă, conexiunile autentice și capacitatea de a deveni propriii susținători. Intrarea lui Saturn în Berbec pe 13 februarie aduce structură și inițiativă, iar Venus retrograd în Scorpion (din 3 octombrie) adâncește lecțiile relaționale și vindecarea emoțională.

♋ Rac — Anul de Smarald continuă

Pentru tine, Rac, energia de smarald se prelungește în 2026. În prima parte a anului, Jupiter continuă să aducă oportunități și schimbări benefice în sectorul relațiilor. Cu Saturn în Berbec, ești pregătit pentru un nou capitol: îți asumi roluri noi și îți afirmi abilitățile de lider și mentor.

Aceasta este o perioadă de evoluție personală: înveți să ai încredere în tine și să-ți preiei direcția. Lecțiile din 2025 continuă, însă acum ești echipat să-i ghidezi și pe alții — posibil chiar printr-o promovare profesională.

La începutul anului, accentul cade pe relații (sezonul Capricornului, până pe 19 ianuarie): empatia crește, dar e esențial să-ți respecți limitele. După 13 februarie, Saturn te provoacă să iei inițiativa și să strălucești prin leadership.

Din 30 iunie, când Jupiter intră în Leu, atenția se mută pe finanțe și valori. Este un moment excelent pentru educație financiară, economisire inteligentă și creștere profesională. Cu susținere de la Saturn, poți excela și consolida stabilitatea. 2026 este alert și ambițios — iar tu ești gata să strălucești.

♌ Leu — Începutul Anului tău de Smarald

Leu, pregătește-te: 30 iunie 2026 marchează startul Anului tău de Smarald, când Jupiter intră în semnul tău. Energia se amplifică în toate ariile vieții — curaj, vizibilitate, optimism. Chiar și cu opoziția lui Pluto, ai forța de a câștiga. Saturn în Berbec îți oferă disciplina necesară pentru victorie.

În prima jumătate a anului, cu Jupiter în Rac și Saturn încă în Pești, ritmul e mai lent și vindecător. Este timpul pentru reflecție, răbdare și ajustări financiare inteligente. „Încet și sigur” devine strategia care aduce rezultate.

Odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, devii centrul atenției: carismă sporită, viață socială activă, oportunități noi. Dorința de a învăța, de a călători și de a construi comunități crește. Chiar dacă Pluto te provoacă să evoluezi, Jupiter aduce speranță, expansiune și încredere. Cu planificare atentă, succesul este de partea ta.