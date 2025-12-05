Ce spun astrele despre candidații la Primăria Capitalei. Zodia favorită de istorie

Horoscopul candidaților la Primăria Capitalei arată că decembrie a fost o lună proastă pentru campanie.

Candidații Capricorn trebuie să mediteze, candidații Taur să se vindece emoțional, candidații Scorpion să economisească.

Lui Daniel Băluță, Capricorn, luna decembrie i se anunță norocoasă. Capricornul se află și în 2026 printre favoritele astrelor. Nativii din Capricorn acceptă provocări de care s-ar ferit până acum și toate dorințele lor vor deveni realitate. „Meditația, rugăciunile sau pur și simplu momentele de liniște îți vor întări mintea cu pace”.

George Burcea, tot Capricorn, la fel. „Viața profesională pare lentă - această pauză funcționează ca o haină veche de blană care te pregătește pentru noi începuturi”.

„În agenda ta se află și călătorii lungi sau călătorii spirituale”, continuă horoscopul. „În esență, luna aceasta este despre oprire, respirație și reîncărcare”.

Cătălin Drulă, Taur, are „dramă cosmică”. „Schimbările din această lună vor necesita răbdare și tărie interioară”, spun astrele. „S-ar putea să te simți atras în lumea ta interioară de reflecție, deoarece problemele ascunse sau responsabilitățile financiare necesită atenție”.

„Ar putea apărea discuții care implică resurse comune, moșteniri sau probleme legate de părinți și familie”, zice horoscopul. „Un vechi model emoțional ar putea reapărea, oferind ocazia de a vindeca și de a lăsa în urmă”.

Horoscopul candidaților la Primăria Capitalei indică faptul că liberalul Ciprian Ciucu, Pești, are previziuni pozitive. „Cariera și reputația sunt în prim-plan în decembrie”. „Eforturile depuse la locul de muncă vă vor aduce recunoaștere, iar responsabilitățile vor crește”.

„Este momentul să dați dovadă de disciplină și angajament; într-un fel sau altul, avansarea va veni prin eforturi constante”, spun astrele. „Veți fi ajutați de un mentor sau de o persoană cu experiență pentru a lua decizii importante”.

Anca Alexandrescu, Balanță, vorbește frumos. „Comunicarea este punctul tău forte în această lună”. zice horoscopul. „În această lună sunt posibile discuții importante, zboruri scurte sau schimburi care îți creează oportunități”.

Ana Ciceală, Vărsător, face networking. „Viața socială va fi activă în această lună”, spun astrele. „Prietenii, rețelele și grupurile ar putea oferi oportunități pentru a-ți atinge obiectivele”.

„Ideile mari sunt binevenite în acest moment, deoarece oamenii potriviți te vor stimula și îți vor galvaniza eforturile”. „S-ar putea să te simți înclinat să contribui la eforturile comunității sau ale grupului, unde ideile tale vor fi apreciate”.

Oana Crețu, Scorpion, economisește bani. „Luna decembrie este dedicată finanțelor, valorilor și sentimentului de stabilitate”, arată horoscopul. „Se recomandă să nu-ți asumi riscuri pripite”.

„Vei reflecta, de asemenea, asupra a ceea ce îți oferă încredere și pace adevărată, în afară de câștigurile materiale”.

Horoscopul candidaților la Primăria Capitalei dezvăluie o competiție astrologică neașteptată pentru fotoliul de la Primărie. Însă istoria Bucureștiului arată un model clar: Scorpionii ajung departe.

Daniel Băluță și George Burcea sunt amândoi Capricorni. Niciun Capricorn nu a condus vreodată Bucureștiul, potrivit istoricului recent.

Dar, surpriză sau nu, Scorpionii au câștigat des. Victor Ciorbea, Scorpion, primar în 1996. Traian Băsescu, Scorpion, primar 2000-2004, apoi președinte.

Sorin Oprescu, Scorpion, primar 2008-2015.

Nicușor Dan, Săgetător din 20 decembrie 1969, a rupt seria. Primar 2020-2025, acum președinte.

(sursa: Mediafax)