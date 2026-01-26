Astrologia schimbării: După ani de confuzie, 4 zodii recapătă controlul din 26 ianuarie 2026

Pentru patru zodii, perioada dificilă ia sfârșit odată cu intrarea planetei Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie 2026. În ultimii ani, Neptun aflat în Pești a adus confuzie și nesiguranță în domenii esențiale precum relațiile, cariera și viața de familie, mai ales pentru aceste semne zodiacale.

Neptun s-a aflat „acasă” în Pești, amplificând emoțiile, iluziile și lipsa de claritate. În același timp, prezența lui Saturn în Pești a făcut ca această perioadă să fie una definitorie, greu de evitat, dar plină de lecții despre limite, responsabilitate și maturizare.

Odată cu tranzitul lui Neptun în Berbec, energia se schimbă radical: visarea este înlocuită de acțiune, iar nesiguranța face loc încrederii, determinării și planurilor concrete. Pentru aceste zodii, începe un capitol nou, cu mai mult control și speranță pentru viitor.

♓ Pești

Claritate, control și un nou început

Pești, pentru tine, vremurile grele se încheie odată cu ieșirea lui Neptun din zodia ta. Această tranziție poate fi resimțită ca o trezire dintr-un vis lung. Dacă ai trecut prin perioade de îndoială, lipsă de motivație sau confuzie, lucrurile încep să se schimbe.

Cu Neptun și Saturn părăsind Peștii, ești mai ancorat în realitate și mai capabil să transformi ideile în planuri concrete, mai ales în zona profesională. Creativitatea rămâne, dar este mai bine structurată și direcționată.

Relațiile tale se clarifică, de asemenea. Oamenii te văd mai autentic, iar tu te prezinți exact așa cum ești. Această sinceritate atrage conexiuni mai sănătoase și mai stabile.

♍ Fecioară

Relații mai clare și limite sănătoase

Fecioară, odată cu ieșirea lui Neptun din sectorul relațiilor tale, confuzia dispare. În ultimii ani, ai putut idealiza oameni sau situații, iar limitele au fost adesea neclare.

Neptun în Berbec te ajută să vezi oamenii exact așa cum sunt și să te apropii de cei autentici. Prieteniile și relațiile se restructurează, iar tu nu mai tolerezi comportamentele nesigure sau superficiale.

La locul de muncă, îți protejezi mai bine granițele, iar în viața sentimentală devii mai deschis emoțional, dar și mai selectiv. Este o perioadă în care calitatea relațiilor contează mai mult decât cantitatea.

♐ Săgetător

Echilibru în familie și exprimare creativă

Săgetător, tranzitul lui Neptun prin Pești a adus provocări în viața de familie și în relația cu trecutul. Deși a fost o perioadă dificilă, ai învățat lecții importante despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, lucrurile se relaxează. Apar șanse de reconciliere în familie, mai ales în relația cu părinții sau copiii. Dacă ești părinte, înțelegi mai bine nevoile copiilor tăi.

Creativitatea este favorizată, iar experiențele din trecut pot deveni sursă de inspirație pentru proiecte artistice. Totuși, în plan amoros, este recomandat să rămâi atent și să nu te lași orbit de iluzii.

♊ Gemeni

Direcție clară și progres profesional

Gemeni, dacă în ultimii ani ai simțit că drumul profesional este neclar, Neptun în Berbec aduce lumină. Confuzia se risipește, iar tu începi să vezi mai limpede direcția în care trebuie să mergi.

Neptun și Saturn în Pești te-au învățat să ai mai multă încredere în abilitățile tale de lider, să fii mai responsabil și mai empatic. Acum, aceste lecții se transformă în avantaje concrete.

Prioritățile tale se schimbă, iar obiectivele devin mai bine definite. Dacă rămâi disciplinat și concentrat, această perioadă poate aduce rezultate importante și stabilitate pe termen lung.