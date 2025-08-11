Astrologie: 12 august 2025, una dintre cele mai norocoase zile ale anului. Conjuncția Venus-Jupiter schimbă jocul

Potrivit astrologilor, această dată este una dintre cele mai norocoase ale anului, în special pentru relații, deoarece Venus (planeta iubirii) și Jupiter (planeta norocului și abundenței) se conectează într-un mod puternic.

Astrologii explică faptul că acest eveniment astral vine într-un moment în care relațiile au fost deja testate de energiile provocatoare ale anului 2025.

„Venus a trecut prin multe de la începutul anului 2025". „Acum, totul se va schimba."

Astrologii încurajează toată lumea să marcheze această conjuncție Venus-Jupiter din 12 august 2025.

Venus și Jupiter se alătură în 12 august 2025

Venus este planeta iubirii și joacă un rol esențial în modul în care iubirea și relațiile se manifestă în viața noastră. Potrivit lui May, din cauza dificultăților întâmpinate de Venus până acum în 2025, relațiile au fost testate.

Totul a început în ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și a pus la încercare relațiile, stima de sine și valoarea personală, întrebându-ne: „Vor rezista relațiile la testul timpului sau sunt o pierdere de timp?” În martie, Venus a intrat în retrogradare și s-a întâlnit cu Neptun, iar în acea perioadă au apărut revelații legate de anumite persoane din viața noastră.

După aceea, Venus a devenit directă în aprilie, doar pentru a se întâlni cu Saturn și Nodul Nord, forțând fiecare semn zodiacal să ia decizii importante în relațiile lor.

„Doar cei curajoși au supraviețuit acestei perioade,” recunoaște May.

Energia provocatoare a continuat și în iunie, când Venus a fost în Taur și s-a confruntat cu Pluto, iar fricile pot fi proiectate asupra relațiilor. Mulți oameni ar fi acționat pe baza acestor temeri în luna iulie, când Venus a interacționat cu Uranus, planeta revoltei, afectând pe oricine simțea că se pierde în relația lor.

12 august: Ziua în care relațiile se îmbunătățesc

În fiecare an, Venus și Jupiter se alătură, dar în 2025 acest lucru se întâmplă în semnul zodiacal Racului, un eveniment rar care se întâmplă o dată la 12 ani. Mai mult, acest fenomen are loc chiar după ce Mercur retrograd iese din mișcare, ceea ce nu poate decât să fie pozitiv pentru iubire.

„Este o conjuncție extrem de puternică, destinată, menită să fie,” spune May. Aceasta este perioada în care persoanele singure au șansa să întâlnească iubirea vieții lor, cei căsătoriți vor experimenta noroc în carieră și finanțe, iar cei care vor să facă un pas important în relația lor vor primi undă verde din partea universului pentru a se angaja sau a se căsători.

„Este cea mai bună zi a anului," spune May. „Așa că asigură-te că îți marchezi calendarul și mergi într-o întâlnire."

Deși poate fi dificil să ieși din zona ta de confort, fiecare semn zodiacal are o oportunitate de a trăi abundență în iubire, într-un mod cum nu au mai simțit până acum. Fie că întâlnești persoana visurilor tale, fie că îți întărești relațiile existente, pe 12 august vei experimenta o stabilitate mai bună.

Este totuși important să fim conștienți de posibilele provocări

Desigur, universul lucrează adesea în moduri misterioase. „Venus va face un pătrat cu Saturn și Neptun, ceea ce poate însemna că iluziile din relații vor fi dezvăluite sau poate că vei avea întâlniri de afaceri serioase,” explică astrologul Evan Nathaniel Grim.

Totuși, acest tranzit se aliniază și cu steaua fixă Sirius, ceea ce sugerează că armonia și echilibrul vor fi prezente în viața ta. Chiar dacă nu te concentrezi pe iubire sau carieră, echilibrul în viața de familie sau o mai mare creativitate sunt la doar un pas distanță, scrie yourtango.com.