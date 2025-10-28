Astrologie: 5 zodii vor străluci în noiembrie 2025

Universul aduce o serie de tranzite astrale puternice, menite să ofere energie, claritate și șansa de a începe un nou capitol.

Marte intră în Săgetător pe 4 noiembrie, urmat de Luna Plină în Taur pe 5 noiembrie și de Venus în Scorpion pe 6 noiembrie.

Pe 9 noiembrie, Mercur intră în retrogradare, aducând o perioadă de introspecție, iar pe 11 noiembrie Jupiter face același lucru, încurajând semnele cardinale să se reinventeze și să-și regândească direcția.

Luna Nouă în Scorpion de pe 20 noiembrie deschide calea către transformare și vindecare emoțională, iar pe 21 noiembrie, odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, optimismul și dorința de afirmare se amplifică.

Finalul lunii aduce vești excelente: Saturn revine direct pe 27 noiembrie, iar Mercur iese din retrogradare pe 29, urmând ca Venus să intre în Săgetător pe 30 noiembrie, amplificând dragostea, aventurile și conexiunile autentice.

♈ Berbec

Luna începe în forță pentru tine. Guvernatorul tău, Marte, intră în Săgetător pe 4 noiembrie, deschizând o perioadă plină de inspirație, curaj și expansiune. Vei simți o nevoie intensă de mișcare, explorare și descoperire.

Ai grijă, totuși, la impulsivitate – energia aceasta te poate face să vorbești sau să acționezi prea repede. Încearcă să asculți mai mult și să îți exprimi punctul de vedere cu calm.

Luna Plină în Taur (5 noiembrie) îți luminează sectorul financiar – poți avea revelații despre modul în care îți gestionezi banii sau primești o veste bună legată de o sursă suplimentară de venit.

Când Mercur intră în retrogradare pe 9 noiembrie, s-ar putea să fii nevoit să te confrunți cu emoții vechi, dar procesul este vindecător.

Luna Nouă în Scorpion de pe 20 noiembrie aduce o renaștere interioară, iar Soarele în Săgetător (21 noiembrie) îți oferă încrederea de care ai nevoie pentru a-ți urma visurile.

Sfârșitul lunii te învață răbdarea: Saturn direct pe 27 îți arată că succesul vine pas cu pas, iar Venus în Săgetător (30 noiembrie) îți oferă noroc în dragoste și studii.

♌ Leu

Scorpionul îți poate aduce câteva provocări, dar odată cu intrarea lui Marte în Săgetător (4 noiembrie), revine entuziasmul tău natural.

Focul interior se reaprinde, iar pasiunea pentru viață și dragoste crește vizibil.

Luna Plină în Taur (5 noiembrie) te aduce în lumina reflectoarelor – un moment excelent pentru afirmare profesională sau recunoaștere publică.

Totuși, Mercur retrograd și Jupiter retrograd îți cer prudență: ai răbdare cu tine și cu ceilalți, mai ales în discuțiile legate de familie.

Luna Nouă în Scorpion (20 noiembrie) te inspiră să vindeci trecutul și să reconstruiești fundația emoțională.

Pe 21 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, aducând o explozie de energie pozitivă și dorința de a trăi frumos.

Venus în Săgetător (30 noiembrie) reaprinde flacăra iubirii — ideal pentru cei care doresc o relație sau o nouă pasiune.

♏ Scorpion

Noiembrie 2025 este despre tine. Cu atâtea planete care îți activează zodia, energia ta este magnetică.

După o perioadă intensă, Marte părăsește semnul tău pe 4 noiembrie, permițându-ți să gândești mai clar și să acționezi strategic.

Luna Plină în Taur (5 noiembrie) aduce claritate în relațiile personale, iar Venus care intră în Scorpion pe 6 noiembrie îți amplifică farmecul și dorința de conexiune profundă.

Mercur retrograd și Jupiter retrograd îți oferă o perioadă de reflecție asupra carierei și obiectivelor pe termen lung.

Luna Nouă în Scorpion (20 noiembrie) este momentul tău de glorie — o oportunitate de a începe un nou capitol personal.

Cu Soarele în Săgetător și Venus la finalul lunii, energia devine mai lejeră, mai romantică, iar încrederea în tine crește semnificativ.

♐ Săgetător

Pregătește-te pentru o lună extraordinară! Marte intră în semnul tău pe 4 noiembrie, aducând energie, inițiativă și dorință de a cuceri lumea.

Jupiter, guvernatorul tău, intră în retrogradare pe 11 noiembrie, oferindu-ți șansa să analizezi tot ce ai realizat până acum și să-ți ajustezi direcția.

Luna Nouă în Scorpion (20 noiembrie) te ajută să renunți la ceea ce nu-ți mai servește, iar pe 21 noiembrie Soarele intră în semnul tău – startul oficial al unei perioade de succes.

Saturn direct (27 noiembrie) stabilizează planurile tale, iar Mercur direct (29 noiembrie) aduce claritate și soluții.

Venus în Săgetător (30 noiembrie) îți face inima să bată mai repede – dragostea și aventura te însoțesc în ultima parte a lunii.

♓ Pești

Luna noiembrie este una de evoluție și conștientizare pentru tine.

Marte îți activează sectorul carierei (4 noiembrie), iar Luna Plină în Taur (5 noiembrie) te ajută să comunici mai eficient și să primești sprijinul de care ai nevoie.

Mercur retrograd (9 noiembrie) te invită să revizuiești planurile și să fii mai organizat. Saturn, aflat în zodia ta, te provoacă să îți asumi mai multă responsabilitate.

Luna Nouă în Scorpion (20 noiembrie) te încurajează să ai încredere în propriile abilități.

Pe 21 noiembrie, Soarele în Săgetător aduce recunoaștere și inspirație, iar finalul lunii, cu Saturn și Mercur directe, te recompensează pentru efortul depus.

Venus în Săgetător (30 noiembrie) îți aduce noroc în dragoste și în parteneriatele profesionale.