Astrologie aprilie 2026: O lună a schimbărilor, începuturilor și deciziilor importante

Este o lună a deciziilor, a începuturilor și a schimbărilor importante pentru multe zodii.

Luna începe cu Luna Plină în Balanță pe 2 aprilie, care aduce clarificări în relații și în parteneriate. Pe 9 aprilie, Marte intră în Berbec, ceea ce aduce energie, curaj și dorință de acțiune. Pe 17 aprilie, Luna Nouă în Berbec aduce noi începuturi și oportunități importante.

Din 19 aprilie, începe sezonul Taurului, care aduce în prim-plan banii, munca, valorile personale și stabilitatea. Finalul lunii aduce energie bună pentru comunicare, relații și creativitate.

Berbec

Este luna ta și vrei să profiți la maximum de energia pe care o ai. Luna Plină din 2 aprilie aduce clarificări într-o relație importantă, iar după 9 aprilie, când Marte intră în zodia ta, ai energie să faci schimbări mari.

Taur

Luna aprilie este despre liniște, echilibru și conștientizarea drumului parcurs. Reflectezi la cât de mult ai evoluat, iar Luna Nouă din 17 aprilie te ajută să accepți o nouă etapă din viața ta.

Gemeni

Pentru Gemeni, aprilie este o lună norocoasă. Un lucru pentru care ai muncit începe să dea rezultate după 2 aprilie, iar spre mijlocul lunii vezi clar că ai făcut alegerea corectă.

Rac

În aprilie, Racii intră în acțiune. Spui ce simți, spui ce vrei și încerci să îți construiești o viață mai sigură. După 19 aprilie, apare o oportunitate sau ceva ce așteptai de mult.

Leu

Leii au o lună în care ies în evidență. Primești ceva ce îți doreai, dar apare și întrebarea: ce faci mai departe? Spre finalul lunii îți dai seama că ești pregătit pentru un nivel nou.

Fecioară

Fecioarele au mai multă încredere în ele în aprilie. Luna Nouă din 17 aprilie aduce o perspectivă nouă asupra unei relații sau a unei situații importante din viață.

Balanță

Pentru Balanțe, Luna Plină din 2 aprilie aduce ceva ce așteptau de mult. La mijlocul lunii apare un adevăr important care schimbă o relație sau o decizie.

Scorpion

Scorpionii au curaj în aprilie și sunt dispuși să riște pentru ceea ce își doresc. Este o lună în care pasiunea și ambiția sunt foarte puternice.

Săgetător

Săgetătorii au o lună plină de energie, curaj și decizii. După 9 aprilie, ești dispus să riști pentru ceea ce crezi și pentru ceea ce îți dorești.

Capricorn

Capricornii trec la un alt nivel în aprilie. Muncești pentru ceva important, iar provocările care apar te ajută, de fapt, să evoluezi.

Vărsător

Vărsătorii sunt provocați să accepte schimbarea. Luna Nouă din 17 aprilie aduce lucruri noi și situații neașteptate.

Pești

Peștii înțeleg în aprilie că au un rol important într-un plan mai mare. Este o lună în care renunți la trecut și începi să îți urmezi destinul.