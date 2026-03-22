Astrologie: Cea mai norocoasă zi a săptămânii 23 - 29 martie 2026 pentru fiecare zodie

În această perioadă, cheia este echilibrul dintre răbdare și curajul de a-ți urma inima.

Pe 25 martie, Soarele și Saturn se aliniază în Berbec și aduc nevoia de disciplină, maturitate și asumare în raport cu obiectivele personale. Pe 26 martie, conjuncția dintre Lună și Jupiter în Rac readuce speranța, emoția și susținerea de care multe zodii aveau nevoie. Iar pe 29 martie, intrarea asteroidului Juno în Vărsător deschide perspective noi, mai ales în relații, colaborări și alegeri importante pentru viitor.

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie

Berbec

Ziua norocoasă: miercuri, 25 martie

Este momentul să te ridici și să faci ceea ce trebuie, Berbec. Alinierea dintre Soare și Saturn în semnul tău aduce o energie de creștere importantă, dar și nevoia de disciplină, seriozitate și responsabilitate.

Poate nu este cea mai ușoară energie, însă te ajută să construiești ceva durabil. Dacă îți planifici atent următorii pași și îți tratezi visurile cu mai multă determinare, această zi îți poate aduce un progres real și solid.

Taur

Ziua norocoasă: duminică, 29 martie

Fii deschis să primești ajutor și susținere, Taur. Intrarea lui Juno în Vărsător atrage atenția asupra carierei și parteneriatelor tale. Cum asteroidul va rămâne mare parte din 2026 în acest semn, zona profesională devine foarte importantă.

Această energie aduce colaborări benefice și oameni care te pot ajuta să mergi mai departe. Chiar dacă drumul care se deschide nu seamănă perfect cu planul inițial, succesul vine tocmai din capacitatea de a accepta sprijin și de a asculta direcția în care ești ghidat.

Gemeni

Ziua norocoasă: miercuri, 25 martie

Pentru tine începe un nou capitol în plan financiar, Gemeni. Luna în Primul Pătrar în Rac pune accent pe abundență, valoare personală și felul în care te raportezi la ceea ce meriți.

Este important să nu îți măsori valoarea doar prin ceea ce ai acum. Dacă înveți să crezi cu adevărat că meriți prosperitate și stabilitate, această convingere poate schimba multe lucruri. Ziua îți oferă șansa de a vindeca vechi blocaje legate de bani și de încrederea în tine.

Rac

Ziua norocoasă: joi, 26 martie

Speranța revine în forță, Rac. Conjuncția dintre Lună și Jupiter în semnul tău aduce noroc, deschidere și o perspectivă mai luminoasă asupra viitorului.

Jupiter se află în Rac încă din 2025, însă retrogradarea sa a făcut ca multe planuri să rămână în așteptare. Acum, cu Jupiter în mers direct până pe 30 iunie, intri într-o etapă de expansiune și atracție pozitivă. Este un moment excelent pentru a crede din nou că poți obține ceea ce îți dorești.

Leu

Ziua norocoasă: vineri, 27 martie

Visurile tale contează enorm, Leu. Luna în Leu formează un trigon cu Neptun în Berbec și te încurajează să îți asculți inima și intuiția.

În această perioadă, universul îți cere muncă și consecvență, dar nu trebuie să uiți nici motivul pentru care ai pornit pe acest drum. Tot ceea ce visezi poate deveni realitate, iar această zi îți amintește că nu trebuie să te subestimezi și nici să renunți la idealurile tale.

Fecioară

Ziua norocoasă: miercuri, 25 martie

Este timpul să te întrebi sincer ce îți dorești, Fecioară. Alinierea dintre Soare și Saturn în Berbec aduce o perioadă de transformări importante, care nu pot fi evitate.

Ca zodie care preferă stabilitatea, poți simți rezistență în fața schimbării. Totuși, lecția acestei perioade este că schimbarea nu mai ține de „dacă”, ci de „când”. Folosește această zi pentru a decide ce viață vrei cu adevărat să construiești și pentru a orienta lucrurile în favoarea ta.

Balanță

Ziua norocoasă: joi, 26 martie

Urmează-ți menirea, Balanță. Conjuncția Lunii cu Jupiter în Rac aduce mai mult sens și abundență în zona profesională.

Această energie te ajută să înțelegi unde trebuie să crești și ce direcție trebuie să urmezi pentru a avea succes. Nu este vorba doar despre ambiție, ci și despre a face ceva care are sens pentru sufletul tău. Atunci când munca ta are un impact real asupra altora, norocul începe să curgă mai firesc.

Scorpion

Ziua norocoasă: vineri, 27 martie

Creează o viață care chiar îți face bine, Scorpion. Luna în Leu formează un trigon cu Neptun în Berbec și îți aduce oportunități noi în carieră.

Această aliniere susține succesul, dar te ajută și să nu alegi doar în funcție de bani sau statut. Poate apărea o șansă profesională care îți oferă mai multă libertate, timp personal sau spațiu pentru creativitate. Norocul tău vine atunci când alegi un drum care te împlinește cu adevărat.

Săgetător

Ziua norocoasă: duminică, 29 martie

Angajamentul te poate elibera, Săgetător. Intrarea lui Juno în Vărsător te susține atât în plan personal, cât și profesional.

Această energie vorbește despre o formă mai puțin convențională de angajament, dar una autentică și benefică pentru tine. Fie că este vorba despre iubire, fie despre carieră, nu fugi de ceea ce merită timpul și energia ta. Tocmai asumarea potrivită îți poate aduce libertatea pe care ai căutat-o mereu.

Capricorn

Ziua norocoasă: sâmbătă, 28 martie

Eliberează-te de ceea ce te-a ținut pe loc, Capricorn. Alinierea dintre Saturn în Berbec și Pluto în Vărsător te ajută să privești mai serios spre viitorul tău.

Poate fi un moment bun pentru planuri legate de casă, pentru obiective pe termen lung sau pentru explorarea unor noi surse de venit. Ești încurajat să ieși din tiparele vechi și să iei în calcul opțiuni pe care până acum nu le-ai luat în considerare. Viața pe care o meriți este mai mare decât compromisul cu care te-ai obișnuit.

Vărsător

Ziua norocoasă: miercuri, 25 martie

Ia-ți timp, Vărsător. Luna în Primul Pătrar în Rac te îndeamnă să te reconectezi cu tine și cu nevoile tale reale.

Această zi îți oferă șansa de a trage aer în piept și de a găsi răspunsuri la întrebări care te frământă de multă vreme. Nu trebuie să continui automat pe drumul pe care ești deja. O pauză, o retragere sau o reflecție sinceră te poate ajuta să vezi mai clar ce direcție îți dorești cu adevărat.

Pești

Ziua norocoasă: joi, 26 martie

Meriți să îți trăiești cea mai bună viață, Pești. Conjuncția dintre Lună și Jupiter în Rac aduce un val puternic de noroc, inspirație și energie bună.

Această zi te ajută să îți urmezi inima, să îți amplifici creativitatea și să crezi cu adevărat că visele tale sunt posibile. Ideile care îți vin acum pot avea o importanță majoră pentru destinul tău. În plus, se pot deschide oportunități noi atât în carieră, cât și în iubire.