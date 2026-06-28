Banii încep să curgă spre aceste 4 zodii. Totul se schimbă din 29 iunie 2026

Mercur se află la gradul 26 în Rac, asociat simbolic cu energia Scorpionului, semn legat de resurse, transformare, intimitate, moșteniri și bani care pot veni din surse neașteptate. În următoarea perioadă, până pe 23 iulie, unele zodii vor înțelege mai clar cine le susține cu adevărat, ce relații merită păstrate și unde se ascunde adevărata lor putere.

Această retrogradare combină sensibilitatea Racului cu profunzimea Scorpionului. Cu alte cuvinte, este momentul ideal pentru limite sănătoase, introspecție și schimbări care pot aduce prosperitate.

Gemeni

Pentru Gemeni, ziua de 29 iunie deschide o etapă importantă legată de bani, valoare personală și felul în care își privesc propria abundență.

Mercur retrograd în Rac îi ajută să înțeleagă cum emoțiile le influențează deciziile financiare. Pot descoperi tipare vechi, frici sau convingeri limitative care i-au ținut pe loc.

Până pe 23 iulie, Gemenii au șansa să își schimbe complet mentalitatea despre bani. Cu cât devin mai conștienți de propriile blocaje, cu atât atrag mai ușor oportunități, câștiguri și soluții financiare neașteptate.

Taur

Pentru Tauri, Mercur retrograd aduce o perioadă de analiză atentă a banilor, contractelor și comunicării.

Este momentul potrivit să verifice documente, bugete, datorii, plăți restante sau bani care li se cuvin și pe care nu i-au revendicat încă. O eroare trecută poate ieși acum la suprafață, iar acest lucru se poate transforma într-un avantaj financiar.

Taurii pot descoperi o clauză utilă într-un contract, o sumă uitată sau o oportunitate pe care nu au observat-o la timp. Norocul vine prin atenție la detalii și prin curajul de a repara ce a fost greșit.

Fecioară

Fecioarele atrag norocul prin prieteni, cunoștințe și rețeaua lor socială.

O conversație aparent banală poate aduce o recomandare, o oportunitate profesională sau o idee care se transformă într-un câștig important. Dacă își caută un loc de muncă, un proiect nou sau o metodă de a transforma un talent într-o sursă de venit, trebuie să ceară sfaturi oamenilor potriviți.

Această perioadă le favorizează strategiile discrete. Fecioarele sunt sfătuite să lucreze în liniște, să își păstreze planurile importante pentru ele și să accepte sprijinul celor care le pot ghida corect.

Berbec

Pentru Berbeci, abundența începe cu vindecarea relației cu trecutul și cu ideile primite în copilărie despre bani, siguranță și succes.

Mercur retrograd îi ajută să observe convingerile care le-au creat o mentalitate a lipsei. Poate fi vorba despre mesaje vechi, frici moștenite sau povești pe care le-au crezut prea mult timp despre ceea ce merită.

Pe 29 iunie, Berbecii încep un proces de resetare interioară. Cu fiecare credință limitativă pe care o schimbă, încrederea lor crește. Iar odată cu încrederea, apar și norocul, oportunitățile și sentimentul că pot construi o viață mai prosperă.

Mercur retrograd poate aduce noroc, nu doar probleme

Pentru Gemeni, Taur, Fecioară și Berbec, Mercur retrograd în Rac nu vine doar cu întârzieri și confuzii, ci și cu o șansă rară de a repara, revendica și regândi tot ce ține de bani, relații și abundență.

Până pe 23 iulie, aceste zodii pot descoperi resurse ascunse, oameni valoroși și soluții pe care nu le-au văzut până acum. Norocul nu apare întâmplător, ci atunci când sunt pregătite să își schimbe felul de a gândi.