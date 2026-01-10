Calendarul iubirii în 2026: zodiile favorizate de Venus și Jupiter

Un nou studiu realizat de Tarotoo arată exact perioadele din an în care dragostea apare cel mai probabil, pe fondul influențelor puternice ale planetelor Venus, Marte și Jupiter, scrie yourtango.com.

Analiza a urmărit momentele în care aceste planete-cheie —

Venus (iubire),

Marte (pasiune) și

Jupiter (noroc, expansiune)

activează casele astrologice asociate relațiilor și intimității.

♈ Berbec

Berbecii sunt printre marile favorite ale iubirii în 2026.

Potrivit studiului, Venus tranzitează casele 5, 7 și 8 ale Berbecului timp de 131 de zile, exact zonele asociate romantismului, relațiilor și conexiunilor intense.

Cea mai bună perioadă pentru iubire:

14 iunie – 9 iulie 2026

Vara este momentul-cheie pentru Berbeci, când pot începe relații cu adevărat importante.

♑ Capricorn

Pentru Capricorni, norocul în dragoste vine din partea lui Jupiter, planeta abundenței, care se află în casa a 7-a a relațiilor în prima jumătate a anului.

Studiul arată că Jupiter oferă 276 de zile de oportunități romantice, ceea ce face din 2026 unul dintre cei mai promițători ani pentru viața sentimentală a Capricornilor.

Perioada ideală pentru iubire:

1 – 17 ianuarie 2026

Cu cât încep mai devreme să se deschidă, cu atât șansele sunt mai mari.

♓ Pești

Peștii sunt destinați unei iubiri profunde în 2026, susține studiul. Venus se află în casele iubirii timp de 109 zile, iar Jupiter adaugă un plus de noroc timp de 111 zile.

Rezultatul? Conexiuni emoționale intense și relații cu potențial de durată.

Vârful atracției și iubirii:

3 – 6 martie 2026

O perioadă scurtă, dar extrem de puternică.

♒ Vărsător

Pentru Vărsători, 2026 vine cu o resetare majoră în plan amoros. Jupiter tranzitează casele iubirii timp de 165 de zile, iar Marte — planeta pasiunii — stă în aceleași zone 138 de zile.

Cea mai favorabilă perioadă pentru dragoste:

24 ianuarie – 10 februarie 2026

Aceasta este fereastra în care pot apărea relații decisive sau oameni care schimbă complet direcția vieții.

♐ Săgetător

Pentru Săgetători, 2026 este un an al chimiei și pasiunii. Marte tranzitează casele 5, 7 și 8 timp de 131 de zile, amplificând dorința, atracția și intensitatea relațiilor.

Cele mai bune zile pentru iubire:

7 – 30 martie 2026

Primăvara aduce scântei care pot deveni foc de durată.

Pentru aceste cinci zodii, 2026 nu este doar un an bun pentru dragoste, ci unul definitoriu. Fie că este vorba despre începuturi neașteptate, relații karmice sau consolidarea unei legături existente, astrologia indică momente clare în care universul lucrează în favoarea lor.