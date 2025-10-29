Când îți vei întâlni sufletul pereche, în funcție de data nașterii

Născuți pe 1, 10, 19 sau 28 – Când împarți controlul controlul

Universul permite ca aceste date de naștere să se intersecteze cu ale lor atunci când decid să renunțe la un fals sentiment de siguranță, încercând să se agațe strâns de ceea ce își doresc. Guvernat de Soare, lumina noastră cosmică a voinței, ești un lider natural. Cu toate acestea, trebuie să înveți să nu mai cari lumea pe proprii umeri și să-i lași pe alții să te sprijine sau să te ajute. Când compromisul se simte ca putere, mai degrabă decât ca o luptă a egoului, apare parteneriatul.

Născuți pe 2, 11, 20 sau 29 – Când ai încredere că meriți dragostea pe care o oferi

Aceste date de naștere sunt menite să găsească un parteneriat egal, dar pot avea o lecție karmică de învățat pentru a nu mai dărui prea mult pentru a-și dovedi valoarea iubirii. Ai nevoie de o legătură emoțională profundă. Guvernat de Lună, lumina noastră cerească a îngrijirii emoționale, insufli devotament. Totuși, atunci când începi să alegi reciprocitatea în locul salvării, apare ce este mai potrivit pentru tine.

Născuți pe 3, 12, 21 sau 30 – Când vorbești din inimă, nu din personalitatea ta

Dragostea pe care o cauți necesită o autoexprimare autentică. Guvernat de Jupiter, planeta filozofiei expansive, ești plin de umor, spirit și intelect. Cu toate acestea, atunci când înveți să-ți lași masca socială și să-ți dezvălui cele mai intime sentimente, gânduri și opinii vulnerabile, începi să atragi conexiuni semnificative. Dragostea ar trebui să se simtă ca acasă, nu ca un loc unde trebuie să performezi.

Născuți pe 4, 13, 22 sau 31 – Când realizezi că dragostea poate fi ușoară

Aceste date de naștere trebuie să învețe să lase dragostea să intre fără logică sau raționament. Adesea cred că trebuie să câștige afecțiunea prin eforturi intense sau cred că partenerul ar trebui să se lupte pentru aprobarea lor. Totuși, nu sunt meniți să lupte pentru sufletul lor pereche. Atunci când sunt gata să se predea momentului divin și să construiască încredere constantă, siguranță și consecvență în relațiile existente, renunțând la falsul sentiment de control cauzat de perfecționism, sufletul tău pereche este mai probabil să sosească.

Născuți pe 5, 14 sau 23 - Când încetezi să fugi de liniște

Aventura este distractivă. Fuga de sentimentele tale, nu atât de mult. Persoana potrivită pentru tine apare atunci când înveți să stai cu disconfortul și să nu mai urmărești următoarea emoție. Când te poți odihni o clipă, dragostea poate prospera. Aceste date de naștere sunt guvernate de Mercur, planeta comunicării cosmice. Prin urmare, persoana care se potrivește cu mintea, libertatea și stimularea ta intelectuală este o necesitate. Cu toate acestea, pentru a-i atrage trebuie să creezi spațiu pentru ca ei să intre prin prezența intenționată.

Născuți pe 6, 15 sau 24 – Când lași iubirea să fie imperfectă

Guvernat de Venus, planeta iubirii, căldurii și armoniei, este ușor să-ți asumi responsabilitatea excesivă pentru nevoile, dorințele sau dezordinea celorlalți. Aceste date de naștere trebuie să învețe să renunțe la dorința de a-i perfecționa pe ceilalți sau de a se aștepta să fie vindecătorul lor. Conexiunea reală se construiește cu indivizi naturali, umani și imperfecți. Pe măsură ce renunți mai des la dorința de a fi pe placul oamenilor sau la sacrificiul de sine pentru relații, devine mai probabil ca sufletul tău pereche să fie gata să sosească.

Născuți pe 7, 16 sau 25 – Când permiți cuiva să intre în lumea ta interioară

Singurătatea este modul în care te reîncarci. Cu toate acestea, nu o confunda cu izolarea sau cu închiderea conexiunii intime. Când înveți să nu te mai ascunzi de teama de a fi rănit în relații poate apărea iubirea sacră. Îl întâlnești pe alesul tău într-o perioadă a vieții în care începi să vezi onoarea în vulnerabilitate, considerând-o o putere, nu o slăbiciune. Guvernată de etericul Neptun, meriți o poveste de dragoste care să se simtă ca o oglindă spirituală.

Născuți pe 8, 17 sau 26 - Când înveți că puterea poate fi împărtășită

Aceste date de naștere sunt adesea indivizi determinați, construind moșteniri durabile. Cu toate acestea, în romantism trebuie să învețe să renunțe la așteptări mari. Controlul nu este echivalent cu siguranța. Dragostea îți cade în brațe când îți deschizi inima, observând cât de important este să fii tandru. Guvernat de Saturn, planeta karmică a angajamentului, ești menit pentru o iubire care se poate potrivi cu nivelul tău de devotament prin acte comune de servire.

Născut pe 9, 18 sau 27 - Când te vindeci de ceea ce ai depășit

Persoanele născute în aceste date sunt influențate de Marte, planeta ambiției și a conservării. Este probabil să-ți întâlnești sufletul pereche într-o perioadă din viața ta când simți nevoia să renunți la ceea ce nu-ți mai servește, tăind legăturile cu sacrificiul de sine. Onorându-ți individualitatea, creezi oportunitatea de a-ți întâlni partenerul romantic, permițând naturii tale pasionale să te ghideze nu dintr-un loc de supraviețuire, ci dintr-un loc de devotament, potrivit parade.com.