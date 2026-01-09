Când va fi sărbătorit Noul An Chinezesc? Schimbări importante în Anul Calului de Foc

Horoscopul chinezesc, spre deosebire de cel occidental, privește mai ales colectivul, așa că schimbările au loc îndeosebi la nivel de populație, și mai puțin individual.

Tradiții de Anul Nou Chinezesc

Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026 și se va încheia la 5 februarie 2027, calculându-se în funcție de Luna nouă.

Festivitățile țin 15 zile, până la Festivalul Lampioanelor, și atrag milioane de oameni din întreaga lume. Includ parade, focuri de artificii și ritualuri de prosperitate.

Semnificația Calului de Foc

Calul simbolizează independența, ambiția, energia, viteza și curajul, impulsionând cariere îndrăznețe, mutări sau proiecte riscante.

Zodiile active prosperă rapid dar impulsivitatea poate genera conflicte. Persoanele conservatoare se vor simți presate să facă schimbări, potrivit spynews.ro.

Este un an al asumării identității, cu accent pe decizii majore în profesie și viața personală.

Totodaă, elementul foc amplfică aceste trăsături. Focul reprezină pasiunea, transformarea, intensitatea emoțonală.

Prin urmare, anul 2026 vine cu decizii rapide și îndrăznețe și dorința de a scăpa de tiparele vechi.