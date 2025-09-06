Ce capitol încheie fiecare zodie la Eclipsa de Lună Plină din 7 Septembrie 2025

Astrologii spun că această eclipsă marchează sfârșitul iluziilor și al minciunilor, iar Saturn, planeta disciplinei, ne forțează să învățăm lecția responsabilității și a clarității. Următoarele șase luni vor fi dedicate construirii unor fundații mai solide în viața noastră.

♈ Berbec – Sfârșitul oboselii și al obiceiurilor nocive

Eliberează-te de stres și mentalitate negativă. Este timpul să îți organizezi mai bine timpul și să înveți să spui „nu” responsabilităților care te copleșesc.

♉ Taur – Sfârșitul prieteniilor superficiale

Eclipsa te ajută să înțelegi cine merită cu adevărat să rămână în viața ta. Renunți la relațiile care îți consumă energia și faci loc unor prietenii mai autentice.

♊ Gemeni – Schimbări profesionale și renunțarea la planuri neproductive

Cariera și obiectivele tale intră în vizor. Eclipsa te încurajează să abandonezi direcțiile care nu îți aduc împlinire și să cauți pasiunea adevărată.

♋ Rac – Sfârșitul ideologiilor învechite

Ești pregătit să te desprinzi de opiniile care nu mai corespund cu realitatea ta actuală. Acum e timpul să îți lărgești orizonturile prin cunoaștere, studiu și explorare.

♌ Leu – Eliberarea de trecut și de obiceiurile financiare riscante

Eclipsa te ajută să lași trecutul în urmă și să folosești lecțiile de viață ca ghid. Totodată, aduce o nevoie de disciplină financiară și planuri mai clare pentru viitor.

♍ Fecioară – Sfârșitul relațiilor toxice

Este momentul să renunți la conexiunile amoroase care nu îți fac bine. Înveți să te prețuiești și să cauți relații care aduc creștere și echilibru.

♎ Balanță – Sfârșitul gândirii negative

Schimbi modul în care privești viața și alegi o perspectivă mai optimistă. Eclipsa te ajută să îți transformi atitudinea și să gestionezi mai bine situațiile de zi cu zi.

♏ Scorpion – Eliberarea de resentimente și frici

Este timpul să renunți la amintirile dureroase și la resentimentele din relațiile trecute. Îți recapeți încrederea și înveți să te exprimi cu curaj.

♐ Săgetător – Sfârșitul blocajelor emoționale din trecut

Eclipsa îți oferă șansa să îți scrii o nouă poveste, lăsând în urmă rănile copilăriei și trecutul. Iertarea și reconcilierea sunt cheia vindecării.

♑ Capricorn – Eliberarea de îndoieli și lipsa de încredere

Eclipsa îți cere să renunți la blocajele emoționale și la auto-critică. Înveți să îți apreciezi talentele și să îți recunoști valoarea.

♒ Vărsător – Sfârșitul problemelor financiare

Este momentul să renunți la obiceiurile de cheltuieli impulsive. Te vei concentra pe economii și pe stabilitatea ta financiară pe termen lung.

♓ Pești – Sfârșitul nesiguranțelor și al lipsei de încredere

Pentru tine, eclipsa este o resetare personală. Este timpul să te eliberezi de îndoieli și atașamente toxice și să îți redescoperi potențialul.