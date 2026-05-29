Ce junk-food preferi, în funcție de ziua nașterii?

de Anastasia Paul    |    29 Mai 2026   •   19:00
De la snacks-uri sărate la dulciuri iconice, asocierea între zodii și preferința pentru anumite alimente este una jucăușă, fără pretenții științifice.

Deși nu există nicio bază științifică pentru legătura dintre data nașterii și preferințele alimentare, ideea se înscrie în trendul tot mai răspândit al „astrologiei de lifestyle”, în care trăsăturile de personalitate sunt asociate cu alegeri cotidiene, inclusiv mâncarea.

Ianuarie — Covrigei

Persoanele născute în ianuarie sunt asociate cu gustările simple, sărate și practice, la fel ca covrigei, considerați un snack clasic, ușor de consumat în orice moment al zilei.

Februarie — Pești gumați

Pentru februarie este ales un desert jucăuș și neconvențional, precum Peștele suedez (bomboane), un tip de bomboane gumate populare în special în cultura nordică.

Martie — Bomboane acrișoare

Luna martie este asociată cu dulciurile cu gust intens, precum bomboane acrișoare, descrise ca un mix între dulce și acidulat.

Aprilie — Gustări picante

Pentru aprilie, alegerea cade pe snacks-uri cu aromă puternică, precum Cheetos Flamin' Hot, simbol al gustului intens și al contrastelor puternice.

Mai — Jeleuri gumate

Născuții în mai sunt comparați cu varietatea colorată a jeleurilor tip jeleuri gumate, cunoscute pentru diversitatea formelor și gusturilor.

Iunie — Chipsuri tortilla

Pentru iunie sunt alese snacks-uri de petrecere precum Doritos, asociate cu energia socială și momentele informale.

Iulie — Ciocolată cu lapte

Luna iulie este legată de gustul clasic și reconfortant al ciocolată cu lapte, considerată una dintre cele mai populare forme de ciocolată.

August — Unt de arahide cu ciocolată
Pentru august este menționat desertul intens precum Reese's Peanut Butter Cups, combinație dulce-sărată apreciată la nivel global.

Septembrie — Popcorn

Persoanele născute în septembrie sunt asociate cu popcorn, o gustare versatilă, prezentă în cinematografe și evenimente sociale.

Octombrie — Inele de ceapă

Pentru octombrie este ales un snack mai neobișnuit, precum inele de ceapă (Funyuns), cu un profil gustativ distinct.

Noiembrie — Snacks-uri picante

Luna noiembrie este asociată cu gustări foarte condimentate, precum Takis, cunoscute pentru intensitatea lor.

Decembrie — Biscuiți tip sandwich

Pentru decembrie, „alegerea” este clasicul Oreo, unul dintre cei mai cunoscutți biscuiți din lume, notează parade.com.

