Ce junk-food preferi, în funcție de ziua nașterii?

De la snacks-uri sărate la dulciuri iconice, asocierea este una jucăușă, fără pretenții științifice, dar suficient de populară pentru a deveni virală pe rețelele sociale.

Ianuarie — Covrigei

Persoanele născute în ianuarie sunt asociate cu gustările simple, sărate și practice, la fel ca covrigei, considerați un snack clasic, ușor de consumat în orice moment al zilei.

Februarie — Pești gumați

Pentru februarie este ales un desert jucăuș și neconvențional, precum Peștele suedez (bomboane), un tip de bomboane gumate populare în special în cultura nordică.

Martie — Bomboane acrișoare

Luna martie este asociată cu dulciurile cu gust intens, precum bomboane acrișoare, descrise ca un mix între dulce și acidulat.

Aprilie — Gustări picante

Pentru aprilie, alegerea cade pe snacks-uri cu aromă puternică, precum Cheetos Flamin' Hot, simbol al gustului intens și al contrastelor puternice.

Mai — Jeleuri gumate

Născuții în mai sunt comparați cu varietatea colorată a jeleurilor tip jeleuri gumate, cunoscute pentru diversitatea formelor și gusturilor.

Iunie — Chipsuri tortilla

Pentru iunie sunt alese snacks-uri de petrecere precum Doritos, asociate cu energia socială și momentele informale.

Iulie — Ciocolată cu lapte

Luna iulie este legată de gustul clasic și reconfortant al ciocolată cu lapte, considerată una dintre cele mai populare forme de ciocolată.

August — Unt de arahide cu ciocolată

Pentru august este menționat desertul intens precum Reese's Peanut Butter Cups, combinație dulce-sărată apreciată la nivel global.

Septembrie — Popcorn

Persoanele născute în septembrie sunt asociate cu popcorn, o gustare versatilă, prezentă în cinematografe și evenimente sociale.

Octombrie — Inele de ceapă

Pentru octombrie este ales un snack mai neobișnuit, precum inele de ceapă (Funyuns), cu un profil gustativ distinct.

Noiembrie — Snacks-uri picante

Luna noiembrie este asociată cu gustări foarte condimentate, precum Takis, cunoscute pentru intensitatea lor.

Decembrie — Biscuiți tip sandwich

Pentru decembrie, „alegerea” este clasicul Oreo, unul dintre cei mai cunoscutți biscuiți din lume, notează parade.com.