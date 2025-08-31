Cea mai mare greșeală pe care o faci în dragoste, în funcție de luna nașterii

Iată marea greșeală pe care o faci în viața ta amoroasă, în funcție de luna nașterii:

Ianuarie

Nu-ți faci timp pentru dragoste

Ești o persoană ambițioasă și mereu în mișcare. Ai un calendar plin de termene limită, întâlniri, voluntariat, aventuri creative, brunch-uri cu prietenii, cafea cu mentori, cină cu părinții și, practic, orice altceva, cu excepția romantismului. Și asta este intenționat. Nu-ți faci niciodată timp să găsești o relație, nu pentru că ești prea ocupat, ci pentru că ți-e frică să nu fii rănit.

Reține că nu te protejezi atât de mult pe cât crezi făcând asta. De fapt, îți faci mai mult rău ținându-ți inima închisă deoarece întărești ideea că dragostea se termină întotdeauna cu suferință. Da, poți fi rănit. Da, relațiile se pot termina. Dar nu ai prefera să încerci? Nu ai prefera să spui că ai fost curajos și să te expui? Și dacă funcționează?

Februarie

Standarde scăzute

Ai tendința să tolerezi comportamentul rău și să accepți mai puțin decât meriți în relații Crezi că gesturi atât de simple precum amintirea zilei tale de naștere, planificarea întâlnirilor și prezența atunci când ai nevoie de sprijin sunt acte mărețe de romantism, când aceste lucruri ar trebui să fie de așteptat într-o relație serioasă.

Trebuie să-ți ridici standardele dacă vrei să găsești o relație pe care amândoi o meritați și în care să prosperați. Trebuie să spui ce vrei și să fii dispus să pleci dacă nu primești ce dorești. Trebuie să știi că meriți o dragoste bună, care te susține, care este reală. Nu te mulțumi cu mai puțin decât meriți.

Martie

Nu-ți cunoști valoarea

Nu îți știi valoarea și ajungi să te întâlnești cu persoane pe care nu le cunoști sau nu faci pași spre persoanele care te interesează pentru cănu crezi că ar simți la fel pentru tine.

Trebuie să-ți amintești că ai atât de multe lucruri frumoase de oferit pe care cineva le va prețui. Trebuie doar să crezi în tine însuți. Asta nu înseamnă că trebuie să fii egoist. Trebuie doar să începi să încerci să fii mai blând cu tine și să te cunoști înainte de a începe o relație.

Aprilie

Te miști prea repede

Tinzi să te arunci cu capul înainte în relații fără să te gândești mai întâi ce înseamnă un parteneriat. Nu te gândești dacă persoana de care te simți atras este de fapt potrivită pentru tine și dacă te-ai putea vedea cu adevărat împreună pe termen lung. Ești condus de emoții și, deși sentimentele sunt importante, trebuie să te gândești și la realitate.

Trebuie să încetinești puțin ritmul când începi să te întâlnești cu cineva nou. Trebuie să înveți despre lucrurile care face acea persoană cine este, dincolo de faptul că te simți amețit și entuziasmat. Trebuie să-i acorzi iubirii mai mult timp să crească, altfel se va stinge la fel de repede cum a început. Există romantism și în arderea lentă.

Mai

Nu ești sincer în legătură cu ceea ce vrei

Ți-e teamă să nu fii văzut prea mult, așa că nu ești niciodată cu adevărat direct în legătură cu tipul de angajament pe care îl cauți. Ești de acord să te lași purtat de val când știi deja că vrei să te angajezi față de persoana cu care te vezi. Spui că ești de acord cu relațiile casual când, de fapt, cauți ceva serios. Te prefaci că o situație este suficientă pentru tine, când cu siguranță nu este.

Dacă vrei cu adevărat să găsești un partener trebuie să fii sincer cu privire la ceea ce îți dorești. Altfel, nu îl vei găsi niciodată și vei continua să fii dezamăgit. Dar, mai ales, vei continua să-ți pierzi timpul. Vorbește și găsește dragostea pe care ți-o dorești.

Iunie

Te îndrăgostești de potențialul unei persoane, nu de cine este cu adevărat

Vezi potențialul cuiva și crezi că este destinat să-l împlinească. De exemplu, știi că persoana cu care te vezi ar putea comunica mai bine, ar putea fi mai drăgăstoasă sau ar putea depune mai mult efort la locul de muncă. Așa că aștepți ca ea să preia rolul pe care ți l-ai imaginat.

Adevărul este că a te îndrăgosti de potențial este același lucru cu a te îndrăgosti de o idee. Și, în plus, nu depinde de tine să decizi cine sau ce ar trebui să fie altcineva. Fie îți place pentru cine este, fie nu-ți place deloc. Nu mai căuta proiecte și găsește-ți un partener.

Iulie

Nu crezi că meriți dragostea pe care ți-o dorești

Crezi că a găsi pe oricine este mai bine decât a nu avea pe nimeni, așa că ajungi să te întâlnești cu oameni care nu sunt potriviți pentru tine.

Trebuie să-ți amintești că te poți simți singur cu altcineva și că e mult mai bine să fii singur decât să te întâlnești cu cineva doar pentru a spune că ai o relație. Trebuie să ai răbdare și să știi că meriți dragostea pe care ți-o dorești.

August

Vrei artificii și fluturi pentru a susține un parteneriat de durată

Chimia este importantă, cu siguranță, dar nu este singurul lucru care contează într-o relație. Viața reală va sta întotdeauna în cal, iar pasiunea poate merge doar până la un anumit punct în menținerea iubirii pe linia de plutire. Adevărul este că lucrurile vor deveni plictisitoare, monotone și dificile, și trebuie să găsești modalități de a fi împăcat cu asta.

În cele din urmă, trebuie să faci munca grea de a menține relația. Trebuie să înveți să faci compromisuri. Trebuie să înveți să vă susțineți reciproc și atunci când nu este cel mai convenabil. Trebuie să înveți să te accepți. Trebuie să înveți să lași loc imperfecțiunii. Pentru că, în cele din urmă, vei vedea că aici se ascund lucrurile bune.

Septembrie

Ești prea critic

A avea standarde este un aspect, dar a te agăța de așteptări nerealiste este cu totul altceva. Vrei perfecțiunea sau nu vrei pe nimeni. Greutatea este că vei ajunge să nu ai pe nimeni deoarece nimeni nu este perfect.

Dacă nu vrei să fii singur pentru totdeauna trebuie să înțelegi că toată lumea este enervantă, inclusiv tu! Trebuie să înțelegi că nimeni nu va fi vreodată partenerul perfect, dar va fi real și asta va fi suficient dacă îi permiți să fie.

Octombrie

Nu-ți faci niciodată timp să fii singur

Prosperi pe seama romantismului și a flirtului, dar nu-ți faci niciodată suficient timp între situații și relații, și tot ce este între acestea, pentru a fi cu adevărat singur și a-ți îmbrățișa independența și singurătatea.

Trebuie să înveți cine ești în afara altei persoane pentru a descoperi cu cine ești compatibil. Altfel, vei continua să încerci să te integrezi în tiparul persoanei pe care crezi că o dorește altcineva, spre deosebire de cine ești cu adevărat. Meriți să fii iubit pentru ceea ce ești. Petrece timp cu tine însuți pentru a descoperi cine ești, și pornește de aici.

Noiembrie

Te ascunzi, în loc să ai conversații dificile

Ori de câte ori ceva sau cineva cu care te întâlnești face ceva care te doare, nu abordezi problema. În schimb, te ascunzi. Îți imaginezi că poate citi printre tăceri și înțelege că a mers mai departe sau comportamentul a fost inacceptabil.

Totuși, acest lucru nu-ți face nicio favoare. Nu numai că rănește cealaltă parte, dar te rănește și pe tine. Ascunderea este o practică atât de comună astăzi încât nu primește întotdeauna reputația toxică pe care o merită cu adevărat. Este important să înveți cum să gestionezi discuțiile dificile cu altcineva. Învață cum să dezamăgești pe cineva cu blândețe. Învață cum să te aperi. Viața ta amoroasă va fi mai sănătoasă datorită acestui lucru.

Decembrie

Cauți mereu ceva greșit

Ești mereu în alertă maximă atunci când te întâlnești cu cineva. Scrutezi orizonturile în căutare de amenințări, mereu în căutarea unui semn că s-ar putea să nu funcționeze, sau că ceva este în neregulă, sau că sunteți incompatibili într-un fel care nu poate fi niciodată reconciliat.

Problema cu căutarea mereu a ceva greșit este că îl vei găsi întotdeauna. Adevărul este că va exista întotdeauna ceva imperfect la altcineva sau la o relație. Dar dacă te poți concentra asupra binelui, dacă poți vedea unele dintre imperfecțiuni ca fiind umane, vei avea mai mult noroc în dragoste, potrivit collective.world.

