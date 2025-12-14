Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie, între 15 și 21 decembrie 2025

Totul începe pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn, aducând o energie stabilă, pragmatică și extrem de favorabilă pentru atingerea obiectivelor, îmbunătățirea situației financiare și luarea unor decizii inspirate pe termen lung.

Pe 21 decembrie, Soarele intră și el în Capricorn, amplificând această energie norocoasă. Marte îți oferă motivația, iar Soarele îți dă claritate, curaj și șansa de a acționa cu încredere. Acesta este doar începutul unui stellium în Capricorn care se va extinde până la începutul lui 2026 și care anunță un nou capitol plin de abundență.

Chiar dacă anul se apropie de final, nu este momentul să renunți la visele tale. Universul nu a întârziat și nu te-a pedepsit — dimpotrivă, te-a pregătit. Acum ești gata să crezi din nou că orice este posibil, mai ales în cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru zodia ta.

♈ Berbec – Luni, 15 decembrie

Investește în succesul tău profesional. Marte intră în Capricorn și deschide o perioadă extinsă de reușite în carieră. Este momentul ideal să te concentrezi pe obiectivele tale: promovare, salariu mai bun sau un nou loc de muncă. Creează spațiu pentru muncă și ambiții — ele devin prioritare până la finalul anului.

♉ Taur – Duminică, 21 decembrie

Sezonul Capricornului începe și îți aduce una dintre cele mai norocoase perioade ale anului. Cinci planete se adună în acest semn de pământ, oferindu-ți șansa de a face schimbări importante și de a nu te mai mulțumi cu puțin. Ai răbdare, dar nu confunda pregătirea cu frica de nou.

♊ Gemeni – Miercuri, 17 decembrie

Nu-ți ignora emoțiile. Luna în Scorpion, în armonie cu Neptun, îți aduce o revelație profesională. Este momentul să vezi cariera dintr-o perspectivă diferită și să iei în calcul idei neconvenționale, inclusiv surse multiple de venit sau muncă remote.

♋ Rac – Joi, 18 decembrie

Crede în tine. Venus în Săgetător se aliniază cu Jupiter din zodia ta, aducând oportunități de creștere personală și profesională. Chiar dacă Jupiter este retrograd, norocul este de partea ta. Ai intrat într-o etapă mai ușoară a vieții — permite lucrurilor bune să vină spre tine.

♌ Leu – Vineri, 19 decembrie

Luna Nouă în Săgetător îți oferă șansa unui nou început. Lași trecutul în urmă și îți setezi intențiile pentru viitor. Începând cu această zi, lucrurile se simplifică în carieră, romantismul revine în forță și începi să simți ce înseamnă cu adevărat bucuria de a trăi.

♍ Fecioară – Luni, 15 decembrie

Energia Capricornului îți guvernează fericirea, iubirea și satisfacția personală. Marte te motivează să creezi o viață care să te reprezinte. Este una dintre cele mai norocoase perioade pentru tine, iar fericirea trebuie să devină o prioritate.

♎ Balanță – Joi, 19 decembrie

Fă magia să se întâmple. Venus și Jupiter se aliniază și îți oferă vizibilitate profesională. Ai darul cuvintelor și capacitatea de a atrage atenția potrivită. Profită — poate apărea o oportunitate care îți schimbă viața.

♏ Scorpion – Miercuri, 17 decembrie

Permite-ți să fii fericit. Luna în zodia ta se armonizează cu Neptun și aduce recompense divine pentru faptul că te-ai ales pe tine. Aceasta este răsplata pentru toată munca emoțională depusă în ultimii ani.

♐ Săgetător – Vineri, 19 decembrie

Luna Nouă are loc chiar în zodia ta, oferindu-ți o resetare profundă. Este momentul să închizi un capitol și să setezi intenții clare pentru 2026. Autenticitatea este cheia succesului tău.

♑ Capricorn – Duminică, 21 decembrie

Începe sezonul tău, iar energia este monumentală. Soarele și Marte sunt deja în zodia ta, iar alte planete li se vor alătura curând. Este un moment extrem de norocos, care aduce succes, bani și noi începuturi. 2026 poate fi anul tău de cotitură.

♒ Vărsător – Luni, 15 decembrie

Marte intră în Capricorn și declanșează o perioadă de trezire interioară. Vei simți nevoia de liniște, reflecție și reconectare cu intuiția. Orice apare acum este un semn — universul te ghidează.

♓ Pești – Vineri, 19 decembrie

Ascultă-ți inima și setează intenții pentru succes. Luna Nouă în Săgetător îți activează sectorul carierei și îți oferă șansa de a obține recunoașterea pe care o meriți. Acesta este doar începutul.