Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie, în săptămâna 27 octombrie - 2 noiembrie 2025

Practicând răbdarea și încrederea, poți lucra mai bine cu energia universului, pe măsură ce realizezi că totul funcționează întotdeauna în favoarea ta. Deși săptămâna următoare începe să aducă noi oportunități și progrese pentru cariera ta, este important să recunoști că acesta este lucrul pe care universul l-a încercat să-l aducă laolaltă de la bun început. Nu ai fost niciodată pe calea greșită și nici nu ai fost pedepsit pentru alegerile anterioare, ci pur și simplu te-ai aflat într-o pauză divină, în timp ce universul lucra în numele tău pentru a schimba lucrurile în favoarea ta.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: miercuri, 29 octombrie

Pune-ți o dorință pentru viața pe care vrei să o trăiești. Miercuri, 29 octombrie, Luna în Primul Pătrar în Vărsător răsare în casa dorințelor tale, oferindu-ți o oportunitate incredibilă de a acționa pentru o viață mai bună.

Energia Vărsătorului reprezintă abilitatea de a-ți asculta sufletul și de a lua în considerare posibilitățile, dacă ai crede că le poți transforma în realitate. În această perioad, s-ar putea să vrei să iei în considerare idei sau oportunități pe care odată le-ai abandonat. Fii dispus să te rupi de normă sau de calea tradițională și să explorezi modalități noi și unice de a te îmbunătăți pe tine și viața ta.

Intri într-o fază în care trebuie să revizitezi vise pierdute de mult pentru a-ți redirecționa calea către o abundență mai mare, așa că gândește-te la ceea ce ți-ai dorit odată pentru că acum vei putea să le transformi în realitate.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Taur: miercuri, 29 octombrie

Luna în Primul Pătrar în Vărsător va răsări miercuri, 29 octombrie, cerându-vă să reflectați asupra cât de conectați vă simțiți la munca pe care o faceți. Deși succesul și bogăția sunt adesea în planul sufletului vostru, nu înseamnă că ar trebui să aibă întotdeauna prioritate față de ceea ce simțiți că sunteți chemat să urmați.

Vă aclimatizați treptat cu un nou mod de a aborda viața care vă cere să începeți cu inima, mai degrabă decât cu orice obligații. Adesea, acesta este un apel la implicarea în acțiuni umanitare, de voluntariat sau civile care vă pot face să simțiți că aduceți o contribuție reală lumii din jurul vostru.

În acest caz, nu este neapărat nevoie să te schimbi în carieră, ci trebuie să te deschizi către posibilități, pentru a simți că lucrezi conform scopului tău. Asigură-te că nu respingi niciun imbold divin în această perioadă pentru că nu ești menit doar să ai succes, ci și să aduci beneficii în viața altora.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: Duminică, 2 noiembrie

Tu îți stabilești propriile reguli. Cariera ta a fost o temă constantă în ultimul deceniu, dar mai ales din 2023. În această perioadă, ai descoperit care este scopul tău și ai investit timp în efortul de a-ți transforma visele profesionale în realitate.

Totuși, ca parte a acestui proces, a trebuit să lași în urmă măsurile externe ale succesului și, în schimb, să începi să te gândești la el holistic. Deși încă te străduiești să obții succes, nu mai ești de acord să-ți sacrifici bunăstarea sau timpul petrecut cu cei care contează cel mai mult pentru a-l atinge.

Acest lucru deschide calea pentru o adevărată epifanie duminică, 2 noiembrie, când Luna în Pești se aliniază cu Marte în Scorpion. În această perioadă, s-ar putea să-ți restructurezi viața, acordând timp propriilor preocupări, aplicând pentru un nou loc de muncă sau s-ar putea să decizi că vrei să lucrezi de la distanță. Deși acest lucru va aduce schimbări în cariera ta, totul se rezumă la a fi în poziția de a-ți stabili propriile reguli pentru felul de viață pe care vrei să-l trăiești.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: miercuri, 29 octombrie

Trebuie să-ți asumi destinul. Miercuri, 29 octombrie, Mercur va intra în Săgetător, inspirându-te să te concentrezi asupra muncii pe care o faci. Săgetătorul este un semn zodiacal filosofic care atinge succesul prin implicarea în experiențe noi. Totuși, pentru tine implică și cum ar arăta cea mai bună viață a ta.

Deși s-ar putea să fii concentrat pe probleme de muncă în acest moment, este important să începi să te asculți și când vine vorba de ceea ce îți dorești cu adevărat. Cu această energie, s-ar putea să adopți o abordare neconvențională în cariera ta prin călătorii, muncă la distanță sau chiar extindere în străinătate. Deși aventuros și incitant, acest lucru te încurajează și să ieși din zona ta de confort și să-ți asumi șansa de a crea viața pe care vrei cu adevărat să o trăiești.

Poți avea acel loc sigur în lumea pe care o numești acasă și totuși să te lași să explorezi tot ce are lumea de oferit. Acum, poți găsi în sfârșit echilibrul care funcționează cel mai bine pentru tine.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: duminică, 2 noiembrie

Reflectează asupra modului în care definești casa. Casa ta ar trebui să fie un loc care să-ți încurajeze creșterea și, pe măsură ce Luna în Pești se aliniază cu Marte în Scorpion duminică, 2 noiembrie, vei primi o perspectivă asupra a ceea ce înseamnă asta pentru tine.

Scorpionul este semnul zodiacal care guvernează locul în care locuiești și cu cine. În prezent, este, de asemenea, o zonă a vieții tale în care vezi o mare activitate. Indiferent dacă te gândești să te muți sau să dezvolți o relație personală, ești menit să îmbrățișezi schimbarea în acest domeniu al vieții tale.

Totuși, schimbarea poate fi adesea o provocare pentru tine, mai ales când diferă de ceea ce ai planificat sau sperat inițial. Aici intervine încrederea divină. Ești îndrumat să reflectezi asupra modului în care definești căminul și unde vrei cu adevărat să locuiești.

Există o oarecare energie care sugerează că s-ar putea să fie nevoie să faci o călătorie pe termen lung sau să te muți definitiv. Nu este vorba despre orașul vecin, ci despre călătoriile pe distanțe mai lungi. Această energie favorizează schimbarea, dar și disponibilitatea de a face în sfârșit următorul pas în crearea a ceea ce funcționează pentru tine.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: luni, 27 octombrie

Pe măsură ce Marte în Scorpion se aliniază cu Jupiter în Rac luni, 27 octombrie, vei putea fi direct în conversațiile tale, ceea ce va servi la aducerea unei abundențe mai mari în viața ta.

Deși ești unul dintre semnele guvernatoare ale lui Mercur, planeta comunicării, poți întâmpina adesea dificultăți în a te exprima clar. Marte în Scorpion îți activează casa comunicării, ajutându-te să fii direct și sincer, în timp ce Jupiter, cea mai norocoasă planetă din zodiac, aduce schimbări pozitive și ajutor tocmai din partea celui menit să te ajute să-ți ridici viața la nivelul următor.

În loc să fii pasiv atunci când abordezi conversațiile, încearcă să-ți asumi riscul de a deveni asertiv. Acest lucru te poate ajuta să elimini orice autoeditare sau orice dorință de a fi pe placul oamenilor pe care ai putea-o face în timpul conversațiilor.

Există un motiv pentru care, pentru a primi ceea ce ceri, trebuie mai întâi să vorbești. Universul nu poate conspira în favoarea ta dacă tot nu ești direct cu ceea ce îți dorești.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: miercuri, 29 octombrie

Permite-ți să explorezi ce rezonează cu sufletul tău. Mercur va intra în Săgetător miercuri, 29 octombrie, și te poartă într-o călătorie a descoperirilor. Această călătorie este despre tine, descoperind ce rezonează cu adevărat cu sufletul tău și în ce direcție ești menit să-ți iei viața.

S-ar putea să ți se ceară să parcurgi o cale din trecutul tău cu ajutorul unei noi perspective, pe măsură ce acest tranzit se desfășoară. Mercur în Săgetător este oportunitatea ta de a descoperi cu adevărat cine ești și ce este menit pentru tine în această viață. Vei fi îndrăzneț, curios și capabil să găsești noroc în tot ceea ce faci.

Mercur va staționa retrograd pe 9 noiembrie până pe 13 noiembrie, ca parte a retrogradării sale, dar odată ce va intra direct, va reintra în Săgetător pe 11 decembrie, exact la timp pentru rezoluțiile tale de Anul Nou.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: luni, 27 octombrie

Acesta este momentul tău să strălucești. Luni, 27 octombrie, Marte în Scorpion se va alinia cu Jupiter în Rac, oferindu-ți toată motivația de care ai nevoie pentru a-ți crea cea mai bună viață.

Încearcă să te construiești. Spune-ți că poți realiza orice și că numai tu știi ce este menit pentru tine. Norocul și schimbările pozitive care te așteaptă vor trebui alese. Asta înseamnă că trebuie să te asiguri că nu te convingi să renunți la ceea ce îți dorești și nu îți cedezi puterea altora în această perioadă.

Marte în semnul tău zodiacal te ajută să devii concentrat și direcționat. De asemenea, ești capabil să înțelegi în sfârșit ce îți dorești cu adevărat pentru tine, ceea ce înseamnă că poți apoi să acționezi în consecință.

Cu Jupiter prezentându-te în casa norocului până în iunie 2026, te așteaptă un an decisiv, ceea ce face ca acesta să fie cu adevărat momentul tău să strălucești și să trăiești viața care ți-a fost întotdeauna destinată.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: miercuri, 29 octombrie

Fii dispus să iei în considerare o idee nouă.. Miercuri, 29 octombrie, este o zi puternică pentru tine. Nu numai că Mercur se schimbă în semnul tău zodiacal Săgetător, dar Luna în Primul Pătrar din Vărsător răsare în casa ta de comunicare.

Mercur în Săgetător îți permite să comunici clar, să-ți spui părerea și să-ți onorezi adevărul. Totuși, pe măsură ce Luna în Primul Pătrar răsare, s-ar putea să fie nevoie să iei în considerare o nouă perspectivă sau idee. Vărsătorul guvernează casa înțelegerii sacre, iar în această etapă a lunii, trebuie să interacționezi cu universul. Aceasta înseamnă să fii deschis să vezi viața desfășurându-se diferit față de cum ți-ai imaginat sau să-ți schimbi definiția succesului.

Deși s-ar putea să vezi cum viața ta începe să se schimbe în moduri dramatice, totul începe cu capacitatea ta de a-ți schimba mentalitatea. Nu subestima niciodată puterea pe care gândurile tale o au asupra vieții pe care ești capabil să o manifestezi.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Capricorn: miercuri, 29 octombrie

Atrage tot ce meriți. Miercuri, 29 octombrie, Luna în Primul Pătrar în Vărsător va răsări în casa ta a bogăției și abundenței. Energia Vărsătorului este una cu care abia începi să lucrezi după ce Pluto s-a mutat în acest semn de aer la începutul anului. Această nouă cale pentru tine se referă la descoperirea oricăror răni persistente legate de ceea ce meriți sau valorizezi, astfel încât să poți profita de noi oportunități financiare.

În timp ce Pluto lucrează din greu pentru a te ajuta să îmbrățișezi noi surse de venit, Luna în Primul Pătrar oferă un moment puternic pentru a valorifica puterea atracției. O Lună în Primul Pătrar reprezintă o decizie sau o acțiune către atingerea obiectivului tău. În acest caz, este vorba despre finanțe sau despre construirea unei vieți care să vă ofere libertatea și siguranța pe care le căutați. Cu această energie, este esențial să lucrați la validarea valorii voastre, astfel încât, atunci când apare acea mare șansă, să fiți în poziția de a o profita.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: Duminică, 2 noiembrie

Nu accepta mai puțin decât meriți. Te îndrepți spre o descoperire în viața ta profesională și financiară, deoarece Marte în Scorpion se aliniază cu Luna în Pești duminică, 2 noiembrie.

Marte se află în prezent în casa carierei tale, aducând motivație, direcție și schimbări semnificative. Cu toate acestea, pe măsură ce se aliniază cu Luna în Pești, vei experimenta un val de valoare și încredere care îți va permite să ceri exact ceea ce meriți.

Acesta este un moment excelent pentru a pleda pentru un salariu mai mare, o poziție nouă sau o responsabilitate mai mare la locul de muncă. Nu-ți minimaliza talentele sau ceea ce aduci rolului tău. În schimb, recunoaște cât de valoros ești, deoarece acest lucru te va ajuta să atragi succesul și bogăția pe care le meriți.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: miercuri, 29 octombrie

Fă un plan pentru succesul tău viitor. Te așteaptă mai mult noroc în viața profesională, iar totul datorită intrării lui Mercur în Săgetător miercuri, 29 octombrie.

Mercur în Săgetător va aduce succes, noi oportunități și noi oportunități financiare, dar va fi o călătorie. Mercur retrogradează în Săgetător pe 9 noiembrie și va rămâne acolo până pe 18 noiembrie. Odată ce Mercur este direct, va reintra în Săgetător pe 11 decembrie, ajutându-te să mergi mai departe cu planurile tale pentru succes.

Este important să recunoști că ești menit să te oprești înainte de a lua orice decizie, să investighezi fiecare opțiune, să fii deschis la indicații și, cel mai important, să ai răbdare cu acest proces. Acesta este un lucru care va funcționa spre binele tău suprem, dar trebuie să-l duci până la capăt pentru a primi recompensele.